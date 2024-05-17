Фицо прооперировали во второй раз, его состояние остается очень тяжелым, - заместитель
Премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, прооперировали во второй раз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил его заместитель и близкий соратник Роберт Калинак.
По его словам, врачи во второй раз прооперировали Фицо.
"Его состояние все еще очень тяжелое. Я думаю, что понадобится несколько дней, чтобы увидеть развитие его состояния", - сказал Калинак.
Директор больницы в городе Банска-Быстрица заявил, что Фицо в сознании, но его состояние остается тяжелым.
Покушение на Фицо
15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.
Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.
По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.
Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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"Свободу Юраю Дєдочкіну! "
відпочинеспочине з миром.
- Захарченко, Моторола, Гiвi?
- Нi, не чув
Хорошого теж.
і що цікаво, в день атентату, фіцо підписав постанову про будівництво атомної станції...
але без московії-рф!!!
Да уж.. 75% что фицо помрёт. Обычно вторая операция и долгое тежелое состояние признак негативный.
дурне поiхало в турне, та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне, дiзнались, що воно дурне...
Вiд тего вуя ся верне, бо як чкурне куди дурне...
наш бiдоносець, ай не-не, Вiд него ж Фьодоричем тхне...
Вже люди мрiють про одне, коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне i вже назад не поверне...
Ай-не-не, ка-ка-не, ай-не-не.
А це як це?
...Схоже, лихі парфуми не втрачають надії.