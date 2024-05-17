РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12463 посетителя онлайн
Новости
6 166 47

Фицо прооперировали во второй раз, его состояние остается очень тяжелым, - заместитель

роберт,фіцо

Премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, прооперировали во второй раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил его заместитель и близкий соратник Роберт Калинак.

По его словам, врачи во второй раз прооперировали Фицо.

"Его состояние все еще очень тяжелое. Я думаю, что понадобится несколько дней, чтобы увидеть развитие его состояния", - сказал Калинак.

Директор больницы в городе Банска-Быстрица заявил, что Фицо в сознании, но его состояние остается тяжелым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покушение на Фицо: нападающий объяснил, что он не согласен с политикой правительства

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также читайте: Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы

Автор: 

покушение (1032) Словакия (975) Фицо Роберт (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Та не мучайте "людину" - приспіть, хай відпочине спочине з миром.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:45
+17
з хйлом поведеся горя набереся
показать весь комментарий
17.05.2024 15:44
+16
Тепер я розумію, що означає слово "кабиздох"
показать весь комментарий
17.05.2024 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоче кинути коні - а мав же ж вичапатись
показать весь комментарий
17.05.2024 15:42 Ответить
Нехай подумає як це з кацапами дружбу водити.Дуже шкідлива звичка,саддам і тому подібні дружбанчики переконались на власному гіркому досвіді.Орбан теж нехай подумає....
показать весь комментарий
17.05.2024 15:46 Ответить
наверное капец фице
показать весь комментарий
17.05.2024 16:14 Ответить
Виходять,як Кернеса в Ізраїлі ! Той ще довго ГРАБУВАВ , правда на візочку … , і після смерті
показать весь комментарий
17.05.2024 19:04 Ответить
чекаємо коли будуть різати втретє та в останнє, а поки
"Свободу Юраю Дєдочкіну! "

показать весь комментарий
17.05.2024 15:56 Ответить
Жаль, что по Библии Юрайя сначала был положительным героем, потом его обозвала Библия отрицательным, бо тоже замочил (козла)... СВОБОДУ ДЕДОЧКИНУ !!! Фигня, власть скоро поменяется - выпустят.
показать весь комментарий
17.05.2024 16:34 Ответить

показать весь комментарий
17.05.2024 18:40 Ответить
з хйлом поведеся горя набереся
показать весь комментарий
17.05.2024 15:44 Ответить
серп і молот - смерть і голод!
показать весь комментарий
17.05.2024 16:09 Ответить
Тепер я розумію, що означає слово "кабиздох"
показать весь комментарий
17.05.2024 15:45 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 15:45 Ответить
Та не мучайте "людину" - приспіть, хай відпочине спочине з миром.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:45 Ответить
Фiцо:

- Захарченко, Моторола, Гiвi?
- Нi, не чув
показать весь комментарий
17.05.2024 15:46 Ответить
Я за те, щоб вижив. Але прем'єром країни працювати не міг. От стосовно Орбана у мене сентиментів менше, а сподівань на карму більше.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:46 Ответить
Вийшов орбан на крильцо, смотрит орбан - где фицо
показать весь комментарий
17.05.2024 16:15 Ответить
Війна навчила мене відноситись до страждань ворога з посмішкою. А Фіцо зовсім нам не друг. Тож заграємо щось веселеньке.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:48 Ответить
... Ой мамо люблю Фіця, Фіць на фалосі вертиться, Фіцю фалос до лиця, люблю Фіця молодця !!!
показать весь комментарий
17.05.2024 16:00 Ответить
Нічого поганого йому не бажаю.
Хорошого теж.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:50 Ответить
Теж саме. Помре, то і нехай. Не помре - теж нічого не зміниться. Партія його лайно, знайдуть такого ж.
показать весь комментарий
17.05.2024 16:51 Ответить
Не помер, а здох.
показать весь комментарий
17.05.2024 18:00 Ответить
стрілець мав контакти з проросійськими силами, ночними вовками, проходив терор.курси в рф...

і що цікаво, в день атентату, фіцо підписав постанову про будівництво атомної станції...

але без московії-рф!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 15:50 Ответить
Жалко поэта. Поэт я так понял был антикоммунист. А охрана фицо вообще оболтусы. Телохранители никакие.
Да уж.. 75% что фицо помрёт. Обычно вторая операция и долгое тежелое состояние признак негативный.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:54 Ответить
У даному випадку ознака позитивна! Тьфу-тьфу, щоб не наврочить!
показать весь комментарий
17.05.2024 15:57 Ответить
Штопанный - перештопанный!
показать весь комментарий
17.05.2024 16:02 Ответить
десь місяць перед стріляниною, фіцо заявив, що не буде здивований, якщо на якогось політика буле вчинено замах..
показать весь комментарий
17.05.2024 16:13 Ответить
Коли черга Орбана ?
показать весь комментарий
17.05.2024 16:20 Ответить
Третя операція...і до Кобздона
показать весь комментарий
17.05.2024 16:26 Ответить
Яка сумна новина
показать весь комментарий
17.05.2024 16:33 Ответить
відпускаємо, хай йде нах.у.й, це розходнік у *****,,, головне щоб ми утілізували швидко
показать весь комментарий
17.05.2024 16:35 Ответить
Поет словацький - більше ніж поет..
показать весь комментарий
17.05.2024 16:39 Ответить
Герой Словаччини. Пройде час - його оцінять. Людині культури відважитись на такий вчинок це ЩОСЬ.!!!!
показать весь комментарий
17.05.2024 20:58 Ответить
Ну, шо сказать... Скрестите пальцы и https://youtu.be/SN9GzBrceZE послушайте "Червону руту" , таку ще не чули.
показать весь комментарий
17.05.2024 16:40 Ответить
Если чьо буду читать , досклав для вавы, мол ,
дурне поiхало в турне, та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне, дiзнались, що воно дурне...
Вiд тего вуя ся верне, бо як чкурне куди дурне...
наш бiдоносець, ай не-не, Вiд него ж Фьодоричем тхне...
Вже люди мрiють про одне, коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне i вже назад не поверне...
Ай-не-не, ка-ка-не, ай-не-не.
показать весь комментарий
17.05.2024 16:55 Ответить
ну очень тяжелый ,какать не может
показать весь комментарий
17.05.2024 16:59 Ответить
Земля бетоном
показать весь комментарий
17.05.2024 16:59 Ответить
Хай до його приведуть цього прокацапського Юрая! Для чого проливати кров і саджати Юрая в тюрму? Фіці всерівно каюк,хай домовляються щоб був мир і ніяких судів! Нащо подальші жертви?
показать весь комментарий
17.05.2024 17:10 Ответить
Так до обіду ж писали шо всьо окей? Ну, якщо під загрозою то тоді все йде в правильному руслі...
показать весь комментарий
17.05.2024 17:11 Ответить
Добейте урода и Орбана туда же. Неужели у нас не найдётся "Крысомора"?
показать весь комментарий
17.05.2024 17:13 Ответить
ніт, тіко доктор Кеворкян врятує ситуацію
показать весь комментарий
17.05.2024 17:17 Ответить
Фицо, перестань воевать, смирись, и иди на голос Кобзона.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:20 Ответить
Серед лікарів є симпатики поета.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:41 Ответить
Вот ,к чему приводит большая любовь к банде- байкеров "ночных волков " . А Золдостанов есть -руководитель етих путинских байкеров. .
показать весь комментарий
17.05.2024 19:25 Ответить
То я не зрозумів, фіцу прооперували ще раз, усьо чотко, і воно далі перебуває у дуже важкому стані?
А це як це?

...Схоже, лихі парфуми не втрачають надії.
показать весь комментарий
17.05.2024 20:48 Ответить
у Словачині знайшлася Людина.
показать весь комментарий
17.05.2024 21:27 Ответить
Иди знай конечно, но возможно здесь крепко лопухнулись из КГБ. Что то луснуло в момент истинны. Когда уже процесс пошел к финалу. Не переиграть уже было. И дело не писателе, что поэтом оказался по части ,,гаврилиады,,.
показать весь комментарий
17.05.2024 23:30 Ответить
якщо і виживе, то більше працювати не зможе. Це добре.
показать весь комментарий
18.05.2024 09:31 Ответить
 
 