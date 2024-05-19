Одужання Фіцо займе щонайменше кілька тижнів, - міністр оборони Словаччини Каліняк
19 травня міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що одужання прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня триватиме щонайменше кілька тижнів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Каліняк підтвердив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують, і той залишається під наглядом лікарів лікарні в Банській Бистриці.
"На нашу думку, прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів", – сказав Каліняк.
Міністр також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня в Банській Бистриці.
Очікується, що лікарі оприлюднюватимуть нову інформацію щодня близько полудня за місцевим часом.
За словами заступника директора лікарні Мілана Урбані, на основі сьогоднішньої ранкової консультації лікарі можуть констатувати, що життя прем'єра наразі поза загрозою.
"Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час та спокій для одужання. Ми віримо, що все піде в хорошому напрямку", – зауважив він.
Замах на Фіцо
15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.
Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.
Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.
Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.
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купа постірів в "живот", має перспективу на виживання?
Я після рваної рани руки, контузії і травми ноги лікувався більше 2 міс. і 6 міс. реабілітація...контузія до цих пір дає взнаки, але це просто до слова...
Народ, а чи не був це спланований цирк?
"одужання буде тривати до повної відмови від 'русского мира'"
Заразная все-таки эта болезнь...
Орбану тоже рекомендуется пройти профилактический курс лечения, пока он из терапевтического не стал огнестрельным. Ведь профилактика - залог здоровья, не так ли, Виктор?
орбану та сіятру теж непагано б поважати інтереси та цілі майбутніх стрільців, вам з ними ще співіснувати...