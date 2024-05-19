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Новини
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Одужання Фіцо займе щонайменше кілька тижнів, - міністр оборони Словаччини Каліняк

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

19 травня міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що одужання прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху на нього 15 травня триватиме щонайменше кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Каліняк підтвердив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують, і той залишається під наглядом лікарів лікарні в Банській Бистриці.

"На нашу думку, прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів", – сказав Каліняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан прем’єра Словаччини Фіцо після замаху стабілізувався, але залишається важким

Міністр також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня в Банській Бистриці.

Очікується, що лікарі оприлюднюватимуть нову інформацію щодня близько полудня за місцевим часом.

За словами заступника директора лікарні Мілана Урбані, на основі сьогоднішньої ранкової консультації лікарі можуть констатувати, що життя прем'єра наразі поза загрозою.

"Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час та спокій для одужання. Ми віримо, що все піде в хорошому напрямку", – зауважив він.

Читайте також: Поліція Словаччини висунула звинувачення нападнику на Фіцо: йому загрожує довічне ув’язнення

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

замах (546) Словаччина (1097) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+12
нехай не поспішає... хоча на концерт до кобздона нехай ускориться
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19.05.2024 14:28
+5
Живучий хряк.
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19.05.2024 14:32
+5
Вижив таки?,ех,а була надія на краще).
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19.05.2024 14:42
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нехай не поспішає... хоча на концерт до кобздона нехай ускориться
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19.05.2024 14:28 Відповісти
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19.05.2024 16:24 Відповісти
От падло!!!
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19.05.2024 14:30 Відповісти
Живучий хряк.
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19.05.2024 14:32 Відповісти
у словаків, теж марафон?
купа постірів в "живот", має перспективу на виживання?
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19.05.2024 14:34 Відповісти
В живот попал всего один. Это написано в новости о стрельбе в него.
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19.05.2024 17:17 Відповісти
Вижив таки?,ех,а була надія на краще).
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19.05.2024 14:42 Відповісти
та чи варте воно того
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19.05.2024 14:43 Відповісти
хммм... такі страшні поранення - дуже складний чи важкий стан, черевна порожнина, штучна кома, дві (чи скільки там) операцій... і-і-і-і.... бах... і одужання кілька (тобто 3-5) тижнів...

Я після рваної рани руки, контузії і травми ноги лікувався більше 2 міс. і 6 міс. реабілітація...контузія до цих пір дає взнаки, але це просто до слова...

Народ, а чи не був це спланований цирк?
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19.05.2024 14:51 Відповісти
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19.05.2024 14:56 Відповісти
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19.05.2024 15:49 Відповісти
В переводе:
"одужання буде тривати до повної відмови від 'русского мира'"
Заразная все-таки эта болезнь...
Орбану тоже рекомендуется пройти профилактический курс лечения, пока он из терапевтического не стал огнестрельным. Ведь профилактика - залог здоровья, не так ли, Виктор?
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19.05.2024 15:05 Відповісти
Тільки клізьма - мєтла організьма!
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19.05.2024 15:35 Відповісти
Хай одужує, йому ще тюрьма сідєть...
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19.05.2024 15:14 Відповісти
А що таке, фіцо? Ти хіба не поважаєш законні интереси того, хто стріляв? Давай, спростовуй свої заяви, десь посередині й домовитесь!
орбану та сіятру теж непагано б поважати інтереси та цілі майбутніх стрільців, вам з ними ще співіснувати...
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19.05.2024 15:33 Відповісти
Царствіє чекає, небесне. Най поспішає вже.
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19.05.2024 15:50 Відповісти
Хто чекає-нікролог ?
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19.05.2024 16:02 Відповісти
...тарапіцца нє нада... (с)
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19.05.2024 16:07 Відповісти
Краще б одну добу на поховання ...
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19.05.2024 16:07 Відповісти
Провокация ФСБ росии
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19.05.2024 16:17 Відповісти
может ещё один герой Словакии найдётся который добьёт таки эту прорашистскую мразь?!
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19.05.2024 16:24 Відповісти
Говорили, що вже здохло.
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19.05.2024 17:04 Відповісти
Готують двійника, щоб вибори не проводити.
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19.05.2024 17:26 Відповісти
Сподіваюся, тепер він порозумнішає...
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19.05.2024 18:32 Відповісти
 
 