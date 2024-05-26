УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11522 відвідувача онлайн
Новини
1 823 3

Зранку на Хмельниччині пролунав вибух, працювала ППО, минулось без постраждалих та руйнувань

ппо

Зранку 26 травня під час оголошеної повітряної тривоги в одному з районів Хмельницької області було чутно вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, внаслідок атаки ворога в одному з районів області було чутно вибух.
Працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Хмельниччину: у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням

Масована атака у ніч на 26 травня 2024 року

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил, сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди". У м.Жмеринка на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки.

Також повідомлялося, у ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області, у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням.

Автор: 

вибух (4445) обстріл (28378) Хмельниччина (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відчувається, повна відсутність та некомпетентність, отого хєранта-СРАТЬєха…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
показати весь коментар
26.05.2024 15:48 Відповісти
Нам потрібна сильна влада та адекватний і освічений
Презизидент , а не вискочка 😡
показати весь коментар
26.05.2024 16:12 Відповісти
"Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении. "- Тобто "кинджал", що пролетів скрізь Київську та Житомирську області самоліквідувався в Староконстантиві?
показати весь коментар
26.05.2024 16:38 Відповісти
 
 