Зранку на Хмельниччині пролунав вибух, працювала ППО, минулось без постраждалих та руйнувань
Зранку 26 травня під час оголошеної повітряної тривоги в одному з районів Хмельницької області було чутно вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, внаслідок атаки ворога в одному з районів області було чутно вибух.
Працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Масована атака у ніч на 26 травня 2024 року
Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил, сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди". У м.Жмеринка на Вінниччині внаслідок падіння уламків ворожого дрона зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки.
Також повідомлялося, у ніч проти 26 травня російські загарбники завдали ракетно-шахедного удару по Хмельницькій області, у Старокостянтинові були перебої з електропостачанням.
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Презизидент , а не вискочка 😡