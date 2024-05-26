Утром на Хмельнитчине раздался взрыв, работала ПВО, обошлось без пострадавших и разрушений

Утром 26 мая во время объявленной воздушной тревоги в одном из районов Хмельницкой области был слышен взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в результате атаки врага в одном из районов области был слышен взрыв.

Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.

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Массированная атака в ночь на 26 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды". В г.Жмеринка Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных жилых дома.

Также сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахедный удар по Хмельницкой области, в Староконстантинове были перебои с электроснабжением.