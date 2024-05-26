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Утром на Хмельнитчине раздался взрыв, работала ПВО, обошлось без пострадавших и разрушений

ппо

Утром 26 мая во время объявленной воздушной тревоги в одном из районов Хмельницкой области был слышен взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в результате атаки врага в одном из районов области был слышен взрыв.
Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью атаковали Хмельнитчину: в Староконстантинове были перебои с электроснабжением

Массированная атака в ночь на 26 мая 2024 года

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды". В г.Жмеринка Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных жилых дома.

Также сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахедный удар по Хмельницкой области, в Староконстантинове были перебои с электроснабжением.

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взрыв (6733) обстрел (27057) Хмельнитчина (896)


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Відчувається, повна відсутність та некомпетентність, отого хєранта-СРАТЬєха…
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
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26.05.2024 15:48 Ответить
Нам потрібна сильна влада та адекватний і освічений
Презизидент , а не вискочка 😡
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26.05.2024 16:12 Ответить
"Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении. "- Тобто "кинджал", що пролетів скрізь Київську та Житомирську області самоліквідувався в Староконстантиві?
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26.05.2024 16:38 Ответить
 
 