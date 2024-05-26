Утром на Хмельнитчине раздался взрыв, работала ПВО, обошлось без пострадавших и разрушений
Утром 26 мая во время объявленной воздушной тревоги в одном из районов Хмельницкой области был слышен взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОГА.
"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в результате атаки врага в одном из районов области был слышен взрыв.
Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - говорится в сообщении.
Массированная атака в ночь на 26 мая 2024 года
Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным Воздушных сил, силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды". В г.Жмеринка Винницкой области в результате падения обломков вражеского дрона получили повреждения три четырехэтажных жилых дома.
Также сообщалось, в ночь на 26 мая российские захватчики нанесли ракетно-шахедный удар по Хмельницкой области, в Староконстантинове были перебои с электроснабжением.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
Презизидент , а не вискочка 😡