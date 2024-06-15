Офіс Президента хакнув НАБУ, детективи хотіли арештувати державних топпосадовців, - Євген Шевченко
Офіс Президента хакнув НАБУ і взяв під власний контроль всю інформацію щодо розслідування справ проти чиновників-топкорупціонерів.
Про це в ефірі Radio NV розповів громадський активіст, бізнесмен та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, шум довкола НАБУ на діяльність Бюро мало впливає.
"Те, що виток існує в НАБУ, це вже було відомо давно, і насправді, ці витоки були і раніше. Перший серйозний виток був зафіксований ще в 2017 році, він стався через секретаря Солом'янського суду. Потім були витоки через ВАКС. Ці витоки не носили системний характер і стосувалися поодиноких випадків. Але з 2021 року почили траплятися незрозумілі речі, коли приїжджають детективи на обшук, а люди до нього підготовлені...Пов'язані вони з оточенням чинної влади...Це турбувало і те, як це стало відомо широкому загалу, детективи сприймають це позитивно", - зазначив Шевченко.
Він також уточнив, що ці обшуки стосувалися безпосередньо високопосадовців, топ-корупціонерів, а виток йшов безпосередньо від керівництва Бюро.
"Я не хочу називати прізвища, до яких стояло на меті дійти в результаті цього розслідування. Але, я думаю, ці прізвища, принаймні одне прізвище, усім відоме. І це високопосадова особа, яка, по факту, приймає багато рішень у нашій країні...Ми всі розуміємо, що не Голик і не Біркадзе, і не той очільник колишньої Дніпропетровської ОДА (Валентин Резніченко. - Ред.) є бенефіціарами таких схем. Тобто мільярдні схеми неможливі, на жаль, (без погодження на найвищому рівні. - Ред.). Так було при Кучмі, так було при Ющенку, так було при Януковичу, так було при Порошенку, і так, на жаль, (при Зеленському. - Ред.)", - додав Шевченко.
"Тому слідство мало на меті не Резніченка того заарештувати, не Біркадзе, навіть не Голика. Детективи хотіли і ставили за мету арештувати державних топпосадовців, які, на жаль, замість захисту державних інтересів захищають виключно свої особисті інтереси й інтереси особистого власного збагачення.
І результат цієї операції міг би бути таким, що в нас в Україні змінився б політичний ландшафт, відбулася б зміна чинної влади, чинної команди. На жаль, цього не сталося. І вже в межах цього розслідування точно не станеться. І є наслідки, вимірювані в мільярдах доларів втрат для України, тому що ці корупціонери, які грабували тоді, зараз перебувають далі на своїх посадах. Топкорупціонери. І ми розуміємо, що вони сприймають Україну виключно як можливість для особистого збагачення", - зазначає Шевченко.
"Але я б хотів звернути увагу суспільства і журналістів на інший момент, що, крім того, що по факту таким чином Офіс президента хакнув НАБУ і взяли під контроль всю інформацію по всіх топрозслідуваннях, то вони паралельно хакнули і НАЗК. Тому що Віктор Павлущик, який керівник НАЗК, насправді не дуже фахово себе показав на роботі в НАБУ. Більше того, можу сказати, що його планували звільнити. Але його не дав звільнити саме Углава, зберіг його на посаді", - також зазначив Шевченко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
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