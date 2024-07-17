Електронне бронювання військовозобов’язаних запустили на порталі "Дія"

Електронне бронювання вже доступне в "Дії". Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал "Дія".

Про це повідомили в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова мета запровадження бронювання через Дію - максимально пришвидшити процес, зробивши його автоматизованим і, наскільки це можливо, скоротити час очікування. Як показало попереднє тестування, забронювати працівника через Дію можна приблизно за годину. Вся необхідна інформація буде доступною в керівника в його електронному кабінеті. Для працівника, який отримав бронювання, інформація оновиться в його застосунку Резерв+. Ті, хто хоче отримати паперову версію підтвердження бронювання, також матиме таку можливість", - розповіла перша віцепрем’єр-мінісерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Як зазначається, сервіс прискорює процес бронювання до години, усуває людський фактор та зменшує навантаження на працівників міністерств. Раніше інформація щодо бронювання військовозобовʼязаних українців перевірялася вручну, іноді це тривало тижнями.

Як працює бронювання на порталі "Дія"

Керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг". "Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

У випадку, якщо рішення позитивне, інформація про бронювання співробітника зʼявляється в застосунку "Резерв+". Із цього моменту він вважається заброньованим. Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати.

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"Електронне бронювання через портал Дія доступне для підприємств та установ, які є критично важливими. Послуга працює в кілька кліків, а результату слід чекати не довше години. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання й не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів. Цифровізація процесу усуває людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник у режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого ні і яка причина відмови", - зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також у Мінцифри повідомили, що перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.

Як розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, раніше бронювання було доволі заплутаним. А через втрату даних доводилося подавати людей наново. Нова послуга без людського фактору на порталі "Дія" зробить бронювання швидким і прозорим. Результат автоматично відображатиметься в застосунку "Резерв+".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незабаром у "Дії" можна буде оформити статус учасника бойових дій.