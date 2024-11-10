У районі Дніпра - ворожий дрон, можлива робота ППО, - Повітряні сили
У районі Дніпра помічений ворожий безпілотник. Можлива робота ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Дніпро - в районі міста ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 10 листопада "Шахеди" атакували Київщину, минулося без ворожих влучань, втім є пошкодження внаслідок падіння уламків.
Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.
За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.
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