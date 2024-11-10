В районе Днепра - вражеский дрон, возможна работа ПВО, - Воздушные силы

В районе Днепра замечен вражеский беспилотник. Возможна работа ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Днепр - в районе города вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 10 ноября "Шахеды" атаковали Киевскую область, обошлось без вражеских попаданий, впрочем есть повреждения в результате падения обломков.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.