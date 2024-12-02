"Шахеди" атакували Черкаську область: уламками пошкоджено будинки на Золотоніщині
Уночі 2 грудня 2024 року в Черкаській області працювали сили ППО, які захищали громади регіону від ворожих БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"У підсумку на рахунку наших оборонців: мінус два "шахеди". Минулось без потерпілих. І це найголовніше", - наголошує він.
Однак, за словами Табурця, на Золотоніщині внаслідок падіння БпЛА пошкоджено вікна кількох житлових будинків і господарську споруду.
Атака дронами у ніч на 2 грудня 2024 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди". Згодом стало відомо, що вночі 2 грудня у Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені. За даними ДСНС, 1 людина загинула, 3 - поранені у Тернополі. Окрім того, уламками БПЛА пошкоджено декілька будівель на Буковині.
Також повідомлялося, що на Київщині працювали сили ППО, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства
Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 52 із 110 "Шахедів", ще 50 безпілотників локаційно втрачені.
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