"Шахеди" атакували Черкаську область: уламками пошкоджено будинки на Золотоніщині

Уночі 2 грудня 2024 року в Черкаській області працювали сили ППО, які захищали громади регіону від ворожих БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"У підсумку на рахунку наших оборонців: мінус два "шахеди". Минулось без потерпілих. І це найголовніше", - наголошує він.

Однак, за словами Табурця, на Золотоніщині внаслідок падіння БпЛА пошкоджено вікна кількох житлових будинків і господарську споруду.

Атака дронами у ніч на 2 грудня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди". Згодом стало відомо, що вночі 2 грудня у Тернополі рашисти влучили у багатоповерховий будинок, є загиблі та важкопоранені. За даними ДСНС, 1 людина загинула, 3 - поранені у Тернополі. Окрім того, уламками БПЛА пошкоджено декілька будівель на Буковині.

Також повідомлялося, що на Київщині працювали сили ППО, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 52 із 110 "Шахедів", ще 50 безпілотників локаційно втрачені.