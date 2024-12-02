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"Шахеды" атаковали Черкасскую область: обломками повреждены дома на Золотонощине

шахеди над Черкащиною

Ночью 2 декабря 2024 года в Черкасской области работали силы ПВО, которые защищали общины региона от вражеских БпЛА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"В итоге на счету наших защитников: минус два "шахеды". Прошло без пострадавших. И это самое главное", - подчеркивает он.

Однако, по словам Табурца, на Золотоношщине в результате падения БпЛА повреждены окна нескольких жилых домов и хозяйственная постройка.

Атака дронами в ночь на 2 декабря 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 декабря российские войска запустили по Украине "Шахеды". Впоследствии стало известно, что ночью 2 декабря в Тернополе рашисты попали в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые. По данным ГСЧС, 1 человек погиб, 3 - ранены в Тернополе. Кроме того, обломками БПЛА повреждены несколько зданий на Буковине.

Также сообщалось, что на Киевщине работали силы ПВО, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 52 из 110 "Шахедов", еще 50 беспилотников локально потеряны.

Автор: 

Шахед (978) Черниговская область (1129) Золотоношский район (2)


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