Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: за нього внесли 908 тис. грн застави

Псевдоактивіст Остап Стахів, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це пише видання Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

908 тис. грн застави внесли прихильники Стахіва.

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Що передувало?

25 вересня у помешканні Остапа Стахіва працівники СБУ провели обшуки.

Того ж дня львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру за "злив" позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, за інформацією слідства, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно заявляв, що війна триває через "треті країни", які "спровокували" Москву. Також під час одного зі стрімів він озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Крім цього, Стахів впродовж 2023 та 2024 років проводив платні псевдожурналістські курси й продавав журналістські посвідчення.

Суд чотири рази не міг обрати запобіжний захід Остапу Стахіву.

Підозрюваний не прийшов до суду 25 й 27 вересня. Стахів з'явився на судовому засіданні 30 вересня, але запобіжний захід знову не обрали, оскільки підозрюваний подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка. Суддя Ольга Павлюк це клопотання не задовольнила.

Під час засідання 1 жовтня Стахів намагався відсторонити прокурора Олега Ковальчука, слідчого СБУ Ростислава Тивонюка та суддю Віктора Романюка. Загалом Стахів та його адвокати заявили про п’ять клопотань. Суддя Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає правом на відвід.

2 жовтня Галицький райсуд Львова з п’ятої спроби обрав запобіжний захід підозрюваному в шахрайстві та зливі локацій ЗСУ Остапу Стахіву.

Галицький районний суд Львова залишив псевдоактивіста Остапа Стахіва під вартою та визначив розмір застави на суму 908 тисяч гривень.

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