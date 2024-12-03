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Новини
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Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: за нього внесли 908 тис. грн застави

Стахів вийшов із СІЗО: внесли заставу

Псевдоактивіст Остап Стахів, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві, вийшов із СІЗО під заставу.

Про це пише видання Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

908 тис. грн застави внесли прихильники Стахіва.

Читайте: СБУ проводить обшуки у псевдоактивіста Стахіва: видавав фіктивні посвідчення журналіста

Що передувало?

25 вересня у помешканні Остапа Стахіва працівники СБУ провели обшуки.

Того ж дня львівському псевдоактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру за "злив" позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, за інформацією слідства, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно заявляв, що війна триває через "треті країни", які "спровокували" Москву. Також під час одного зі стрімів він озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Крім цього, Стахів впродовж 2023 та 2024 років проводив платні псевдожурналістські курси й продавав журналістські посвідчення.

Суд чотири рази не міг обрати запобіжний захід Остапу Стахіву.

Підозрюваний не прийшов до суду 25 й 27 вересня. Стахів з'явився на судовому засіданні 30 вересня, але запобіжний захід знову не обрали, оскільки підозрюваний подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка. Суддя Ольга Павлюк це клопотання не задовольнила.

Під час засідання 1 жовтня Стахів намагався відсторонити прокурора Олега Ковальчука, слідчого СБУ Ростислава Тивонюка та суддю Віктора Романюка. Загалом Стахів та його адвокати заявили про п’ять клопотань. Суддя Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає правом на відвід.

2 жовтня Галицький райсуд Львова з п’ятої спроби обрав запобіжний захід підозрюваному в шахрайстві та зливі локацій ЗСУ Остапу Стахіву.

Галицький районний суд Львова залишив псевдоактивіста Остапа Стахіва під вартою та визначив розмір застави на суму 908 тисяч гривень.

Читайте: Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

Автор: 

застава (675) Стахів Остап (18)


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Топ коментарі
+2
Нахабна, некомпетентна брехня, яка ставить на меті ввести людей в оману. ТЦК це цивільні, і жодного відношення до ЗСУ не мають. Ось заява речника ТЦК
https://www.facebook.com/watch/?v=1729804191131365

Висвітлення місць роботи тцк не є злочином, бо місця їх офісів де вони приймають громадян теж відкрита інформація, вона навіть не ДСК. Може Стахіва можна притягнути до відповідальності за щось інше, скажімо за заперечення агресії РФ, чи там наїзди на територіальну цілісність, але не за позиції цивільних на вулицях.
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03.12.2024 21:53
+2
брешеш, що "ТЦК це цивільні"; бо це структура Сухопутних військ ЗСУ. Там цивільні є, але де їх в ЗСУ нема?
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03.12.2024 23:26
+2
відомий ухилянт.
ЕрЗе справитися з ухилянством не змозі, бо нинішні ухилянти - це, вважай чи не всі 73/43%зебіли. Не буде ЕрЗе пресувати свою електоральну базу.
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03.12.2024 23:28
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ага
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03.12.2024 18:43 Відповісти
Нахабна, некомпетентна брехня, яка ставить на меті ввести людей в оману. ТЦК це цивільні, і жодного відношення до ЗСУ не мають. Ось заява речника ТЦК
https://www.facebook.com/watch/?v=1729804191131365

Висвітлення місць роботи тцк не є злочином, бо місця їх офісів де вони приймають громадян теж відкрита інформація, вона навіть не ДСК. Може Стахіва можна притягнути до відповідальності за щось інше, скажімо за заперечення агресії РФ, чи там наїзди на територіальну цілісність, але не за позиції цивільних на вулицях.
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03.12.2024 21:53 Відповісти
брешеш, що "ТЦК це цивільні"; бо це структура Сухопутних військ ЗСУ. Там цивільні є, але де їх в ЗСУ нема?
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03.12.2024 23:26 Відповісти
Ну це знаєте єзуїтство. Речник чітко підкреслив - тцк це тільки і виключно цивільні. Хочете сперечатись, сперечайтесь з речником. Він не сказав у нас є ті кого можна мобілізувати, бо вони в структурі МО, а є ті кого не можна. Він сказав що всі ТЦК це ци-вільні. І все, тут крапка.
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04.12.2024 01:45 Відповісти
А що, речником був Драпатий?
Та ні.
Значить, Драпатий йому вставить мізки. Чи його начальству. А, може, і всім разом.
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04.12.2024 02:17 Відповісти
відомий ухилянт.
ЕрЗе справитися з ухилянством не змозі, бо нинішні ухилянти - це, вважай чи не всі 73/43%зебіли. Не буде ЕрЗе пресувати свою електоральну базу.
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03.12.2024 23:28 Відповісти
Ти бачив - як "предатор" "******* ногами" - коли я його "мордою його у його ж лайно ткнув"? Зараз сидить і обдумує черговий "висер" стосовно того, що він - "мамина квіточка" і воювать повинен "хтось інший"...
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03.12.2024 23:32 Відповісти
там, можливо, в нього не було фізичної змоги тобі далі брехати - бо на сайті десь з 16-30 стався форс-мажор з коментами.
Ти не переживай за нього, за його ухилянство, воно нікуди не дінеться - ці зебіли до останнього стоятимуть на своїй вийнятковості.
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03.12.2024 23:38 Відповісти
стоп, і в мене форс-мажор - треба відійти
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03.12.2024 23:40 Відповісти
Ні-ні... Він вдень почав "срать" посилено і "навалювать купи"... Але коли я почав готувать йому відповідь - стався збій на сайті.. Я почекав до 19-тої. Нічого не відновлюється... Тому я показав дулю екрану і пішов спать. Поспав до 22... Прокинувся. Перевірив... Сайт відновився. Тоді я відправив йому два коментарі... Він пробував "відісраться" - а потім "заткнувся"... "Аргументи" закінчилися...
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03.12.2024 23:46 Відповісти
Цьому ухилянському "активісту" треба терміново зустрітися з Сирским, як Стерненко!! Тоді він одразу отримає індульгенцію від ТЦК, а суд закриє справу, так,як виявиться,що він герой,а не злочинець...Можливо його ще нагородять та сфотографують для дошки блогерів - активістів....
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04.12.2024 00:12 Відповісти
 
 