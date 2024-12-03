Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: за него внесли 908 тыс. грн залога

Псевдоактивист Остап Стахив, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве, вышел из СИЗО под залог.

Об этом пишет издание Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

908 тыс. грн залога внесли сторонники Стахива.

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Что предшествовало?

25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, по информации следствия, после полномасштабного вторжения Остап Стахив публично заявлял, что война продолжается из-за "третьих стран", которые "спровоцировали" Москву. Также во время одного из стримов он озвучил точную локацию расположения одного из подразделений ВСУ - личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области. Кроме этого, Стахив в течение 2023 и 2024 годов проводил платные псевдожурналистские курсы и продавал журналистские удостоверения.

Суд четыре раза не мог избрать меру пресечения Остапу Стахиву.

Подозреваемый не пришел в суд 25 и 27 сентября. Стахив появился на судебном заседании 30 сентября, но меру пресечения снова не избрали, поскольку подозреваемый подал ходатайство об отводе судьи Виктора Романюка. Судья Ольга Павлюк это ходатайство не удовлетворила.

Во время заседания 1 октября Стахив пытался отстранить прокурора Олега Ковальчука, следователя СБУ Ростислава Тивонюка и судью Виктора Романюка. В общем Стахив и его адвокаты заявили о пяти ходатайствах. Судья Виктор Романюк заявил, что Стахив злоупотребляет правом на отвод.

2 октября Галицкий райсуд Львова с пятой попытки избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве и сливе локаций ВСУ Остапу Стахиву.

Галицкий районный суд Львова оставил псевдоактивиста Остапа Стахива под стражей и определил размер залога на сумму 908 тысяч гривен.

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