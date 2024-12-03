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Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: за него внесли 908 тыс. грн залога

Стахів вийшов із СІЗО: внесли заставу

Псевдоактивист Остап Стахив, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве, вышел из СИЗО под залог.

Об этом пишет издание Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

908 тыс. грн залога внесли сторонники Стахива.

Также смотрите: Сливал места размещения ВСУ: СБУ сообщила о подозрении "блогеру" Стахиву. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

25 сентября в доме Остапа Стахива работники СБУ провели обыски.

В тот же день львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении за "слив" позиций Вооруженных сил Украины.

Напомним, по информации следствия, после полномасштабного вторжения Остап Стахив публично заявлял, что война продолжается из-за "третьих стран", которые "спровоцировали" Москву. Также во время одного из стримов он озвучил точную локацию расположения одного из подразделений ВСУ - личного состава одного из отделов ТЦК Ровенской области. Кроме этого, Стахив в течение 2023 и 2024 годов проводил платные псевдожурналистские курсы и продавал журналистские удостоверения.

Суд четыре раза не мог избрать меру пресечения Остапу Стахиву.

Подозреваемый не пришел в суд 25 и 27 сентября. Стахив появился на судебном заседании 30 сентября, но меру пресечения снова не избрали, поскольку подозреваемый подал ходатайство об отводе судьи Виктора Романюка. Судья Ольга Павлюк это ходатайство не удовлетворила.

Во время заседания 1 октября Стахив пытался отстранить прокурора Олега Ковальчука, следователя СБУ Ростислава Тивонюка и судью Виктора Романюка. В общем Стахив и его адвокаты заявили о пяти ходатайствах. Судья Виктор Романюк заявил, что Стахив злоупотребляет правом на отвод.

2 октября Галицкий райсуд Львова с пятой попытки избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве и сливе локаций ВСУ Остапу Стахиву.

Галицкий районный суд Львова оставил псевдоактивиста Остапа Стахива под стражей и определил размер залога на сумму 908 тысяч гривен.

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Автор: 

залог (515) Стахив Остап (17)


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Топ комментарии
+2
Нахабна, некомпетентна брехня, яка ставить на меті ввести людей в оману. ТЦК це цивільні, і жодного відношення до ЗСУ не мають. Ось заява речника ТЦК
https://www.facebook.com/watch/?v=1729804191131365

Висвітлення місць роботи тцк не є злочином, бо місця їх офісів де вони приймають громадян теж відкрита інформація, вона навіть не ДСК. Може Стахіва можна притягнути до відповідальності за щось інше, скажімо за заперечення агресії РФ, чи там наїзди на територіальну цілісність, але не за позиції цивільних на вулицях.
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03.12.2024 21:53
+2
брешеш, що "ТЦК це цивільні"; бо це структура Сухопутних військ ЗСУ. Там цивільні є, але де їх в ЗСУ нема?
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03.12.2024 23:26
+2
відомий ухилянт.
ЕрЗе справитися з ухилянством не змозі, бо нинішні ухилянти - це, вважай чи не всі 73/43%зебіли. Не буде ЕрЗе пресувати свою електоральну базу.
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03.12.2024 23:28
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ага
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03.12.2024 18:43 Ответить
Нахабна, некомпетентна брехня, яка ставить на меті ввести людей в оману. ТЦК це цивільні, і жодного відношення до ЗСУ не мають. Ось заява речника ТЦК
https://www.facebook.com/watch/?v=1729804191131365

Висвітлення місць роботи тцк не є злочином, бо місця їх офісів де вони приймають громадян теж відкрита інформація, вона навіть не ДСК. Може Стахіва можна притягнути до відповідальності за щось інше, скажімо за заперечення агресії РФ, чи там наїзди на територіальну цілісність, але не за позиції цивільних на вулицях.
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03.12.2024 21:53 Ответить
брешеш, що "ТЦК це цивільні"; бо це структура Сухопутних військ ЗСУ. Там цивільні є, але де їх в ЗСУ нема?
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03.12.2024 23:26 Ответить
Ну це знаєте єзуїтство. Речник чітко підкреслив - тцк це тільки і виключно цивільні. Хочете сперечатись, сперечайтесь з речником. Він не сказав у нас є ті кого можна мобілізувати, бо вони в структурі МО, а є ті кого не можна. Він сказав що всі ТЦК це ци-вільні. І все, тут крапка.
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04.12.2024 01:45 Ответить
А що, речником був Драпатий?
Та ні.
Значить, Драпатий йому вставить мізки. Чи його начальству. А, може, і всім разом.
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04.12.2024 02:17 Ответить
відомий ухилянт.
ЕрЗе справитися з ухилянством не змозі, бо нинішні ухилянти - це, вважай чи не всі 73/43%зебіли. Не буде ЕрЗе пресувати свою електоральну базу.
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03.12.2024 23:28 Ответить
Ти бачив - як "предатор" "******* ногами" - коли я його "мордою його у його ж лайно ткнув"? Зараз сидить і обдумує черговий "висер" стосовно того, що він - "мамина квіточка" і воювать повинен "хтось інший"...
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03.12.2024 23:32 Ответить
там, можливо, в нього не було фізичної змоги тобі далі брехати - бо на сайті десь з 16-30 стався форс-мажор з коментами.
Ти не переживай за нього, за його ухилянство, воно нікуди не дінеться - ці зебіли до останнього стоятимуть на своїй вийнятковості.
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03.12.2024 23:38 Ответить
стоп, і в мене форс-мажор - треба відійти
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03.12.2024 23:40 Ответить
Ні-ні... Він вдень почав "срать" посилено і "навалювать купи"... Але коли я почав готувать йому відповідь - стався збій на сайті.. Я почекав до 19-тої. Нічого не відновлюється... Тому я показав дулю екрану і пішов спать. Поспав до 22... Прокинувся. Перевірив... Сайт відновився. Тоді я відправив йому два коментарі... Він пробував "відісраться" - а потім "заткнувся"... "Аргументи" закінчилися...
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03.12.2024 23:46 Ответить
Цьому ухилянському "активісту" треба терміново зустрітися з Сирским, як Стерненко!! Тоді він одразу отримає індульгенцію від ТЦК, а суд закриє справу, так,як виявиться,що він герой,а не злочинець...Можливо його ще нагородять та сфотографують для дошки блогерів - активістів....
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04.12.2024 00:12 Ответить
 
 