Є ознаки, які вказують, що літак "Azerbaijan Airlines" збила російська ППО, - Білий дім

Сполучені Штати вважають, що є ознаки причетності російської системи ППО до збиття літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав катастрофи в Казахстані.

Про це під час брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони",- сказав Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що наразі триває розслідування авіакатастрофи за участю Казахстану та Азербайджану.

"Ми запропонували нашу допомогу цьому розслідуванню, якщо воно їм знадобиться", – додав Кірбі.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

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