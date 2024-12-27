Є ознаки, які вказують, що літак "Azerbaijan Airlines" збила російська ППО, - Білий дім
Сполучені Штати вважають, що є ознаки причетності російської системи ППО до збиття літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав катастрофи в Казахстані.
Про це під час брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони",- сказав Кірбі.
Представник Білого дому зазначив, що наразі триває розслідування авіакатастрофи за участю Казахстану та Азербайджану.
"Ми запропонували нашу допомогу цьому розслідуванню, якщо воно їм знадобиться", – додав Кірбі.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.
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Але ...є ознаки... Тьху!
Є відчуття....!
Є стійкі відчуття!
Є занепокоєння!
Є потужні загнепокоєння!
Є відчуття потужної ....
І так до 20 січня 2025!
(Далі буде)
Чи за всіх тут в "отвєтє"?
https://youtu.be/jBwV1ESCVqY?si=-CyxUj2nToRoE_Lx
И что, неужто до сих пор еще не выковыряли из обшивки пораж. эл-ты шманциря?