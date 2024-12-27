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Новини
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Є ознаки, які вказують, що літак "Azerbaijan Airlines" збила російська ППО, - Білий дім

Кірбі про падіння літака

Сполучені Штати вважають, що є ознаки причетності російської системи ППО до збиття літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав катастрофи в Казахстані.

Про це під час брифінгу заявив  радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачили деякі перші ознаки, які, безсумнівно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони",- сказав Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що наразі триває розслідування авіакатастрофи за участю Казахстану та Азербайджану.

"Ми запропонували нашу допомогу цьому розслідуванню, якщо воно їм знадобиться", – додав Кірбі.

Читайте також: Літак "Azerbaijan Airlines" перед трощею в Казахстані зазнав "зовнішнього втручання", - авіакомпанія

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

Читайте також: Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку із катастрофою літака "Azerbaijan Airlines": факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) росія (65191) літак (2903) США (22840) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+13
Є знаки!
Є відчуття....!
Є стійкі відчуття!
Є занепокоєння!
Є потужні загнепокоєння!
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27.12.2024 20:35
+9
Шось швидко роздивилися. А як по Україні *******.. так сліпі й глухі.
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27.12.2024 20:35
+9
Це просто ганьба вищого левела. Там дитині зрозуміло, що його збили.
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27.12.2024 20:43
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27.12.2024 20:33 Відповісти
...но это не точно...
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27.12.2024 20:35 Відповісти
Це просто ганьба вищого левела. Там дитині зрозуміло, що його збили.
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27.12.2024 20:43 Відповісти
По дитячому, бігти попереду паротяга
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27.12.2024 20:50 Відповісти
Найсмішніше те, що американці знають про збиття цього літака з моменту запуску кацапської ракети.

Але ...є ознаки... Тьху!
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27.12.2024 21:51 Відповісти
Для Вас і таких вумних як Виекспертів, у яких тут звичайно винні США напишу, що розслідування проводять ті країни, на території яких авіатроща і чиї там загиблі пасажири. Там ще можуть бути кацапи, бо там були їхх громадяни і тільки не США. То які виводи може сказати США, якщо це питання Азербайджану і Казахсстану, і якщо це розслідування проводять ці дві країни?
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28.12.2024 08:31 Відповісти
А "засудження" де?
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27.12.2024 20:34 Відповісти
Є знаки!
Є відчуття....!
Є стійкі відчуття!
Є занепокоєння!
Є потужні загнепокоєння!
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27.12.2024 20:35 Відповісти
Шось швидко роздивилися. А як по Україні *******.. так сліпі й глухі.
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27.12.2024 20:35 Відповісти
Є відчуття занепокоєння....
Є відчуття потужної ....
І так до 20 січня 2025!
(Далі буде)
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27.12.2024 20:36 Відповісти
Вони думали що то Санта Клаус до них летить, а чужого їм не треба, тому і збили.
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27.12.2024 20:36 Відповісти
І ці ознаки нехілі ! Корпус лайнера з пробоїнами, очевидно самі уламки у корпусі. кріслах і тілах пасажирів, переговори з кадировським диспетчером, живі свідки, позбавлення літака навігації та багато іншого.
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27.12.2024 20:38 Відповісти
ти - американець ?
Чи за всіх тут в "отвєтє"?
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27.12.2024 20:43 Відповісти
У літаку зняли поранену осколком жінку , тобто ракета вдарила
https://youtu.be/jBwV1ESCVqY?si=-CyxUj2nToRoE_Lx
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27.12.2024 20:50 Відповісти
А ознаки як збили літак Лєха Качинського ще не знайшлися?
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27.12.2024 20:48 Відповісти
Перший збитий цівільний літак россіянами впав на не підконтрольну їм землю і тому сховати докази вони не можуть
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27.12.2024 20:51 Відповісти
казаїстан це васали кремля. Зроблять все, що їм накажуть
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27.12.2024 21:05 Відповісти
Блін, у вас нема інтернету? Всюди кадри того літака і кадри із літака. У раши би все знищіли, а Казахстан допустив журналистів
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27.12.2024 22:34 Відповісти
Але "чорні скрині" той Казахстан дозволив забрати рузкім чистильщикам.
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28.12.2024 05:48 Відповісти
Це неприємна ситуація. Але частка правди у світ попала. Існує версія, що екіпаж умисно пішов до Актау, т к добре знав що зробило КГБ ФСБ з вцелілими пасажирами літака у смоленську.
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28.12.2024 12:11 Відповісти
Путін рештки літака, полякам так і не віддав. Як шукать?
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27.12.2024 20:52 Відповісти
Думаю, що США знали про все завдяки моніторингу з Космосу.
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27.12.2024 21:06 Відповісти
та невже?!
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27.12.2024 20:51 Відповісти
Зараз в телеграмі чи тіктоці з'явиться аудіо запис "диспетчера Карлоса" (з Казахстану), що це ймовірно робота ЗС України і всі будуть мати півроку про що сперечатись.
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27.12.2024 20:54 Відповісти
А де фото клованів з м'якими іграшками на фоні впавшого борту? Якось нє скрєпно зовсім.
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27.12.2024 21:00 Відповісти
Та ну!? Мабуть у орнітологів проконсультувались...
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27.12.2024 21:01 Відповісти
Не вже то не чайки поклювали літак і наробили дірок у обшивці, а уламки ракети ППО? І ніякого занепокоєння, очікування закінчення розслідування рочків 10 не буде? А що таке трапилося?
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27.12.2024 21:04 Відповісти
Є ознаки того,що куколдам в Білому сортирі час пакувати валізи.
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27.12.2024 21:45 Відповісти
признаки? Да там не признаки, а ПРИЗНАЧИЩИ))
И что, неужто до сих пор еще не выковыряли из обшивки пораж. эл-ты шманциря?
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27.12.2024 21:49 Відповісти
саме хренове, що Трамп жодними ознаками навіть не цікавиться.
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27.12.2024 21:54 Відповісти
Кацапський "сАюз-антей", скоро поставить слідчий експеремент, де залізобетонно доведе, що літак було збито українським керованим безпілотником, а за штурвалом був диспетчер Карлос.
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27.12.2024 22:46 Відповісти
А свєдєтєлєм бил распятий мальчік.
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27.12.2024 23:15 Відповісти
 
 