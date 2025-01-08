МЗС у п’яті роковини збиття літака МАУ: Іран продовжує підтверджувати свій статус вбивці

У п'яту річницю збиття Іраном рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), де загинули 176 людей, Тегеран продовжує підтверджувати статус вбивці, надаючи військову та політичну підтримку РФ в її збройній агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

Відомство висловило співчуття сім'ям загиблих, які перебували на борту рейсу PS752 МАУ сполученням Тегеран — Київ.

У МЗС нагадали, що п'ять років тому Іран вбив 176 людей на борту літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в іранському повітряному просторі.

Військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції запустили проти цивільного літака у польоті дві ракети "земля-повітря".

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"Іран грубо порушив цілу низку норм міжнародного права: застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених", - йдеться у повідомленні.

Україна разом з країнами-партнерами, чиї громадяни загинули під час авіакатастрофи, досі домагається притягнення винних до відповідальності.

"Рік тому Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 в складі України, Канади, Швеції та Сполученого Королівства ініціювала провадження в рамках Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) проти Ірану через порушення ним Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказької конвенції)", - нагадали у відомстві.

Дипвідомство зазначає, що це провадження триває, а наступні кроки Координаційної групи в Раді ІКАО очікуються найближчими місяцями.

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Крім того, у жовтні 2024 року Координаційна група також подала Меморандум в рамках розгляду справи про збиття PS752 в Міжнародному Суді ООН. Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство підкріпили цей основний документ у справі беззаперечними доказами порушення Іраном Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року (Монреальської конвенції).

"Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус вбивці, надаючи військову та політичну підтримку Російській Федерації в її збройній агресії проти України, а поглиблена співпраця режимів в Москві та Тегерані становить безпосередню загрозу для Європи та Близького Сходу. Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права. Тому досягнення справедливості має настільки важливе значення", - додали у МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає міжнародну спільноту об'єднатися заради миру і безпеки, зокрема й стосовно польотів цивільних літаків, аби таких катастроф у майбутньому не повторилося.

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Що відомо про збиття літака МАУ в Тегерані

Нагадаємо, літак Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ було збито вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту літака, загинули в авіакатастрофі. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

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