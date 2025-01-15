Зачинене укриття у Львові під час тривоги: розпочато кримінальне провадження

Сьогодні, 15 січня 2025 року, зранку під час моніторингу соціальних мережах поліцейські виявили інформацію щодо зачиненого укриття у будинку на вулиці Івана Франка у Львові. Саме у цей час у місті тривала повітряна тривога, а Повітряні сили фіксували рух ракет в бік Львівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Львівщини.

Як зазначається, правоохоронці, які негайно прибули за вказаною адресою, підтвердили отриману інформацію. Укриття дійсно було зачинене, через що люди не могли потрапити у безпечне місце під час повітряної тривоги.

"За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють осіб, відповідальних за функціонування укриття з метою притягнення їх до відповідальності.

Ракетна атака на Україну 15 січня 2025 року

Як повідомлялося, 15 січня ворог піднімав у небо Ту-95мс. Повітряні сили інформували про ракети в напрямку Стрия на Львівщині та Івано-Франківщини. Також ворожі цілі фіксувалися над Хмельниччиною. Згодом "Укренерго" повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення. На Львівщині влучання в два об’єкти критичної інфраструктури, є руйнування, пошкоджено будинок.

За даними ОВА, війська РФ також цілили по критичній інфраструктурі Прикарпаття: працювала ППО, ситуація під контролем. Над Хмельниччиною під час атаки було знищено 4 ворожі цілі.