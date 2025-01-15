Закрытое укрытие во Львове во время тревоги: начато уголовное производство

Сегодня, 15 января 2025 года, утром во время мониторинга социальных сетях полицейские обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме на улице Ивана Франко во Львове. Именно в это время в городе продолжалась воздушная тревога, а Воздушные силы фиксировали движение ракет в сторону Львовщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Львовщины.

Как отмечается, правоохранители, которые немедленно прибыли по указанному адресу, подтвердили полученную информацию. Укрытие действительно было закрыто, из-за чего люди не могли попасть в безопасное место во время воздушной тревоги.

"По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры начали уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения или лишения свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия с целью привлечения их к ответственности.

Ракетная атака на Украину 15 января 2025 года

Как сообщалось, 15 января враг поднимал в небо Ту-95мс. Воздушные силы информировали о ракетах в направлении Стрыя на Львовщине и Ивано-Франковской области. Также вражеские цели фиксировались над Хмельницкой областью. Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что в ряде областей применены аварийные отключения. На Львовщине попадание в два объекта критической инфраструктуры, есть разрушения, поврежден дом.

По данным ОВА, войска РФ также целились по критической инфраструктуре Прикарпатья: работала ПВО, ситуация под контролем. Над Хмельницкой областью во время атаки было уничтожено 4 вражеские цели.