Президент Південної Кореї Юн просить суд перевірити законність свого затримання, - Bloomberg

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль подав клопотання до Центрального окружного суду Сеула з вимогою перевірити законність свого затримання.

Про це пише Blоomberg, передає Цензор.НЕТ.

Його представник, адвокат Сок Дон Хеон, повідомив, що суд розпочав розгляд справи о 17:00 за місцевим часом.

За південнокорейським законодавством, особа, яку підозрюють у скоєнні злочину, має право оскаржити свій арешт у суді. Якщо суд визнає затримання незаконним, президента звільнять упродовж 48 годин.

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля.

