Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили про підозру в заколоті

26 січня прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення президенту Юн Сок Йолю у керівництві повстанням і короткочасному запровадженні воєнного стану 3 грудня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Прокурори звинувачують Юн Сок Йоля у змові з ексміністром оборони Кім Йон Хюном та іншими посадовцями з метою підбурювання громадян до повстання оголошенням незаконного воєнного стану", - повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

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Президенту Південної Кореї також закидають перешкоджання роботі парламенту, який намагався завадити Юну оголошення воєнного стану.

Окрім цього, Юн Сок Йоля звинувачують у тому, що той планував арештувати й затримати спікера Національної асамблеї У Вон Шика, опозиційних парламентарів та членів наглядового органу за виборами.

Як пише Yonhap, президенту Південної Кореї оголосили підозру за день до того, як мав закінчитися термін його утримання під вартою. За заколот у Південній Кореї загрожує довічне ув’язнення або страта.

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля.

18 січня суд Південної Кореї видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля.