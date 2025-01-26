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Новини
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Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили про підозру в заколоті

оголосили підозру Президенту Південної Кореї

26 січня прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення президенту Юн Сок Йолю у керівництві повстанням і короткочасному запровадженні воєнного стану 3 грудня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Прокурори звинувачують Юн Сок Йоля у змові з ексміністром оборони Кім Йон Хюном та іншими посадовцями з метою підбурювання громадян до повстання оголошенням незаконного воєнного стану", - повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Також читайте: Президент Південної Кореї Юн просить суд перевірити законність свого затримання, - Bloomberg

Президенту Південної Кореї також закидають перешкоджання роботі парламенту, який намагався завадити Юну оголошення воєнного стану.

Окрім цього, Юн Сок Йоля звинувачують у тому, що той планував арештувати й затримати спікера Національної асамблеї У Вон Шика, опозиційних парламентарів та членів наглядового органу за виборами.

Як пише Yonhap, президенту Південної Кореї оголосили підозру за день до того, як мав закінчитися термін його утримання під вартою. За заколот у Південній Кореї загрожує довічне ув’язнення або страта.

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля.

18 січня суд Південної Кореї видав ордер на офіційний арешт президента Юн Сук Йоля.

Автор: 

Південна Корея (468) заколот (37) підозра (782)


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Топ коментарі
+4
Наш, наш. Парламент-шмарламент - варіанти є... В України іншого виходу немає, окрім турнути Зеленського - втрачати вже нічого...
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26.01.2025 16:26
+2
Ось шикарна відповідь на камлання патріотів - ЯК ПОЗБАВИТИСЯ ВІД НЕГОДЯЩОГО ПРЕЗИДЕНТА?
В тюрягу його... І нічого не станеться надзвичайного, особливо коли в тюрягу запроторити таких злодійкуватих продажних нікчем, як Зеленський з Єрмачком.
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26.01.2025 16:14
+1
У нас лідор уже рік як владу с завгоспом захвати і усе ок
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26.01.2025 18:16
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Ось шикарна відповідь на камлання патріотів - ЯК ПОЗБАВИТИСЯ ВІД НЕГОДЯЩОГО ПРЕЗИДЕНТА?
В тюрягу його... І нічого не станеться надзвичайного, особливо коли в тюрягу запроторити таких злодійкуватих продажних нікчем, як Зеленський з Єрмачком.
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26.01.2025 16:14 Відповісти
Там парламент оперативно спрацював. Не наш випадок.
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26.01.2025 16:22 Відповісти
Наш, наш. Парламент-шмарламент - варіанти є... В України іншого виходу немає, окрім турнути Зеленського - втрачати вже нічого...
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26.01.2025 16:26 Відповісти
це якби зеленський оголосив про введення воєнного стану раніше, ніж коли почалося повномасштабне вторгнення, то його б теж засудили за заколот? )
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26.01.2025 16:29 Відповісти
Він не оголосив війни тому кожні три місяці продовження цирку военного стану. Злочин? Так! Він повинен був подати до ВР подання, бо без цього не можливо виконати норму Конституції про оголошення війни та переведення країни у відповідний правовий стан. Він узурпував владу, перебуваючі на посаді більше 5 років. Також можна його судити за лижи, асфаль та шашлики, які лежять поряд с загиблими Маріуполя , Бучі, Гостомеля та іншших міст. Перебування зе при вляді- суцільний злочин
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26.01.2025 19:30 Відповісти
такий сімпатічний мужчіна.
кого він хотів заколоти?
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26.01.2025 16:38 Відповісти
Весело у них там
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26.01.2025 17:17 Відповісти
Там з президентами не цяцькаються. Накосячив, - на нари.
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26.01.2025 17:55 Відповісти
У нас лідор уже рік як владу с завгоспом захвати і усе ок
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26.01.2025 18:16 Відповісти
Странные люди, жили жили хорошо и мирно, вдруг на ровном месте устроили такую бучу, зачем, чего вам не хватает?

Люди люди, не хотите вы мирно жить, вас нужно только пороть да держать в стойле, получается, только так.
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26.01.2025 18:53 Відповісти
самая опасная должность - президент южной кореи.
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26.01.2025 18:56 Відповісти
 
 