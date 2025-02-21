ХАМАС буде знищено, якщо тіла заручників не будуть повернені, - спецпосланець Трампа Бьолер

Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань заручників Адам Бьолер закликав палестинський рух ХАМАС негайно звільнити всіх утримуваних у секторі Газа осіб.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNN у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

Бьолер прокоментував інформацію про те, що ХАМАС передав Ізраїлю тіло іншої особи замість Ширі Бібас. Це було підтверджено ДНК-тестами, проведеними ізраїльською стороною.

"Це жахливий вчинок і явне порушення будь-яких домовленостей", - наголосив Бьолер.

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Він також заявив, що ХАМАС має негайно повернути тіла чотирьох загиблих американських громадян, а також усіх заручників, яких утримують бойовики.

"Я б порадив ХАМАС не тільки негайно віддати її тіло, а також повернути тіла чотирьох американців, що знаходяться там. На місці ХАМАС я б відпустив усіх заручників, інакше цьому руху загрожує знищення", - підкреслив Бьолер.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.

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Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Трамп хоче купити Сектор Гази

Заявлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.

Також раніше Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має передати США Сектор Гази, а палестинців переселять у "безпечніші та красивіші" місця.

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