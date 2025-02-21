ХАМАС буде знищено, якщо тіла заручників не будуть повернені, - спецпосланець Трампа Бьолер
Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань заручників Адам Бьолер закликав палестинський рух ХАМАС негайно звільнити всіх утримуваних у секторі Газа осіб.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNN у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
Бьолер прокоментував інформацію про те, що ХАМАС передав Ізраїлю тіло іншої особи замість Ширі Бібас. Це було підтверджено ДНК-тестами, проведеними ізраїльською стороною.
"Це жахливий вчинок і явне порушення будь-яких домовленостей", - наголосив Бьолер.
Він також заявив, що ХАМАС має негайно повернути тіла чотирьох загиблих американських громадян, а також усіх заручників, яких утримують бойовики.
"Я б порадив ХАМАС не тільки негайно віддати її тіло, а також повернути тіла чотирьох американців, що знаходяться там. На місці ХАМАС я б відпустив усіх заручників, інакше цьому руху загрожує знищення", - підкреслив Бьолер.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.
Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.
Трамп хоче купити Сектор Гази
Заявлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.
Також раніше Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має передати США Сектор Гази, а палестинців переселять у "безпечніші та красивіші" місця.
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а так ні, панькаються із світовим терористом
Та ти шо??? А пекло ви вже їм влаштували? Обіцяли 15 лютого...
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tramp-zajaviv-shcho-pochnetsja-peklo-jakshcho-khamas-ne-zvilnit-zaruchnikiv-do-15-ljutoho-1732951.html
Спочатку заручників...
Потім тіла заручників...
Скоро будуть вимагати хоча би голови або вуха!
Ні я бажаю перемоги Ізраїлю і щиро радію успіхам євреїв... але подвійні стандарти США з кождим днем все більше переконують мене, що до влади в США прийшли шахраї....
офис президента, ВР, Кабмін, прокурорам, суддям, мусорам
в хамаса повинен бути ад!!
трампон штопаний балаболка
Всіх бере на понт
Такі чудеса...
Іванка прийняла іудаїзм після весілля з Кушнером, батьки якого є ортодоксальними євреями. У жовтні 2009 року вона пройшла процедуру ґіюр й перейшла з християнського пресвітеріанства в іудаїзм.
Джаред, обіймаючи посаду радника президента, опікувався великим спектром питань: від торговельної угоди з Мексикою і Канадою - до угод Авраама. Подружжя було і єврейським обличчям адміністрації: відвідування єврейських заходів, влаштування єврейських свят у Білому домі, зустріч шабату тощо.
65-річний Девід Мелах Фрідман добре відомий ізраїльтянам - він був послом США під час першої каденції Трампа. У Девіда Фрідмана не було попереднього дипломатичного досвіду, але була любов до Ізраїлю. Цього виявилося достатньо, щоб отримати посаду посла. І саме він зіграв ключову роль у перенесенні американського посольства в Єрусалим і у визнанні Голанських висот ізраїльською територією. Вважається прихильником ізраїльської анексії Іудеї та Самарії
67-річний Стівен Віткофф, який народився в єврейській сім'ї в Бронксі, вважається особистим другом Дональда Трампа, його партнером у бізнесі та гольфі. В адміністрації він обійме посаду спецпредставника президента на Близькому Сході (у першій каденції на цьому місці був Джейсон Грінблатт). У тому, що у Віткоффа немає жодного дипломатичного досвіду, нічого дивного немає. Для Трампа це не важливо. Як і у випадку з Фрідманом, достатньо прихильності до Ізраїлю.
Мірьям Адельсон (Фарбштейн) не просто знайома ізраїльтянам, вона сама ізраїльтянка, яка народилася в Тель-Авіві. Вона вдова мільярдера Шелдона Адельсона, яку, як і раніше, вважають дуже впливовою силою в Республіканській партії. Адельсон багато років підтримує довірчі відносини з Трампом, вона пожертвувала 100 млн доларів на його передвиборчу кампанію.
Саме Мірьям Адельсон представляла Дональда Трампа на зустрічах з єврейськими виборцями. Вона була співавтором його промови щодо боротьби з антисемітизмом. Крім іншого, Мірьям Адельсон володіє газетою «Ісраель ха-йом», заснованою її чоловіком.
63-річний мільярдер Говард Вільям Лютник (фото), голова Cantor Fitzgerald і BGC Group, стане в адміністрації Дональда Трампа міністром торгівлі. Він син професора Соломона Лютника, випускник Хаверфорда. Вважається тіньовим кардиналом Трампа, беручи участь у формуванні його команди. Відігравав одну з ключових ролей під час передвиборчої кампанії і навіть виступав від імені Трампа у ЗМІ. Підтримує багато проізраїльських проєктів. Спонсорує «Іхуд ха-ацала» і «Тагліт». Він супроводжував Дональда Трампа до могили Любавицького ребе в Нью-Йорку.
44-річний Лі Майкл Зельдін очолить федеральне Агентство з охорони навколишнього середовища (Administrator of the Environmental Protection Agency). Це такий тролінг Трампа: Зельдін, будучи конгресменом, провалював одну за одною природоохоронні ініціативи. Для Зельдіна дуже важливе його єврейське коріння і все, що пов'язано з єврейством та Ізраїлем.
Подейкують, що Лора Лумер насамперед подобається Трампу тим, що її люто ненавидять ліві й антисеміти. А ще тому, що вона з Флориди, до якої в Дональда Трампа особливий сентимент. Трамп підтримав її висунення в конгрес у 2020 році. Він хотів долучити її до передвиборчої команди, але піарники відрадили, побоюючись, що її висловлювання про мусульман можуть розполохати потенційних виборців. Однак Лумер однаково була задіяна в кампанії. Вона навіть літала з Трампом у його літаку на передвиборчі заходи, зокрема у Філадельфію. Поки що її кандидатура не розглядається на жодну з ключових посад. Однак її голос буде добре чути, особливо в тому, що стосується захисту Ізраїлю.
57-річний радіожурналіст Сід Розенберг, який називає себе шок-спортсменом, не приховує, що голосував за Гілларі Клінтон у 2016 році. Але потім він став справжнім трампістом, підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії і, можна припустити (з огляду на популярність Розенберга), привів йому чимало виборців. Поки що Розенберг не отримав жодної офіційної пропозиції, проте в американських ЗМІ натякають, що «на узбіччі» він не залишиться.Сід Розенберг - великий друг Ізраїлю. Він приїжджав із візитом солідарності після трагічних подій 7 жовтня 2023 року.
38-річний адвокат Вілл Шарф стане секретарем апарату Білого дому (White House Office of the Staff Secretary або Staff Sec), що є ключовою посадою з управління інформацією, яку бачить президент. Структура також образно називається «нервовим центром Білого дому». Зокрема, Staff Sec вирішує, що потрапить на стіл президента: проєкти рішень, інформаційні матеріали, списки потенційних кандидатів, звіти розвідки, розклади, кореспонденція, чернетки промов тощо. Він завжди супроводжує президента в будь-яких робочих поїздках. Народився Вілл Шарф в ортодоксальній сім'ї в Нью-Йорку, ріс у Флориді, покладає тфілін щодня і відвідує в шабат синагогу ХАБАДа. Співзасновник організації «Євреї проти Сороса», яка бореться з єврейськими ліваками, які поділяють погляди Сороса.
62-річний Марк Роуен, мільярдер, інвестор і співзасновник Apollo Global Management, народився в Нью-Йорку, але, як багато нинішніх соратників Дональда Трампа, відбувся у Флориді. Вважається провідним кандидатом на посаду міністра фінансів. Роуен - великий друг Ізраїлю. Коли почалися антиізраїльські шабаші в його рідному Пенсільванському університеті, він вийшов із ради піклувальників і позбавив виш дотацій.
Роберт Лайтхайзер - 77-річний ветеран американської політики, який працював ще за часів Рейгана і обіймав посаду торгового представника США в першій адміністрації Трампа, вважається архітектором американської торговельної політики та ідеологом торговельних воєн з Китаєм. Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Лайтхайзер стане його «торговельним царем» (trade czar). Народився Лайтхайзер у єврейській родині в Огайо, зараз живе у Флориді. Має ступені бакалавра мистецтв і доктора права.
77-річний Стівен Шварцман, мільярдер і глава Blackstone Group, лицар-командор ордена Британської імперії, народився в єврейській родині в Пенсільванії. У молодості захоплювався балетом і навіть був переможцем конкурсів. Але потім - Гарвард, кар'єра у фінансовій сфері та вражаючі успіхи. У 2007 році Стівен Шварцман увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Був міністром торгівлі за президента Річарда Ніксона. У першій каденції Трампа очолював стратегічно-політичний форум. Навряд чи обійме офіційну посаду, проте його вплив на економічний курс нової адміністрації буде помітним.
Хто ще?
Елан Карр, генеральний директор Ізраїльсько-Американської ради, який був уповноваженим з боротьби з антисемітизмом під час першої каденції Трампа.
Артур Шварц, закулісний агент, який протягом багатьох років був політичним радником Дональда Трампа-молодшого і близький до обраного віцепрезидента Дж. Венса.
Білл Акман, мільярдер, який різко критикує пропалестинські рухи.
Айк Перлмуттер, колишній магнат Marvel і член Мар-а-Лаго, який впливав на політику департаменту у справах ветеранів під час першого терміну Трампа.
Стів Вінн, магнат казино з Вегаса і давній друг Трампа, який попереджав його про небажання відволікатися від основної теми під час передвиборчої кампанії.
Пол Пекер, який очолював комісію зі збереження спадщини Америки за кордоном у перший президентський термін Трампа, був співголовою Коаліції єврейського лідерства передвиборчої кампанії Трампа, групи зі збору коштів.
Брюс Блейкман, ервий єврейський керівник округу Нассау і близький союзник Трампа, розглядається на посаду в адміністрації.
чи обіцяв трамп знищити ХАМАС якщо на конкретний день той не виконає єврейські та американські вимоги?
чи виконав ХАМАС ті вимоги до того дня?
бо якщо ХАМАС на вимоги та ультиматум трампа насрав то ось готова інструкція що робити з вимогами та ультиматумами трампа.
хабад-Бабад! Покажи арбекам мощ!!!