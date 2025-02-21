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Новини
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ХАМАС буде знищено, якщо тіла заручників не будуть повернені, - спецпосланець Трампа Бьолер

хамас

Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань заручників Адам Бьолер закликав палестинський рух ХАМАС негайно звільнити всіх утримуваних у секторі Газа осіб.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу CNN у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

Бьолер прокоментував інформацію про те, що ХАМАС передав Ізраїлю тіло іншої особи замість Ширі Бібас. Це було підтверджено ДНК-тестами, проведеними ізраїльською стороною.

"Це жахливий вчинок і явне порушення будь-яких домовленостей", - наголосив Бьолер.

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Він також заявив, що ХАМАС має негайно повернути тіла чотирьох загиблих американських громадян, а також усіх заручників, яких утримують бойовики.

"Я б порадив ХАМАС не тільки негайно віддати її тіло, а також повернути тіла чотирьох американців, що знаходяться там. На місці ХАМАС я б відпустив усіх заручників, інакше цьому руху загрожує знищення", - підкреслив Бьолер.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль офіційно підтримав перемир'я з палестинським угрупованням ХАМАС в Секторі Гази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручників у межах угоди про припинення вогню

Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Трамп хоче купити Сектор Гази

Заявлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ.

Також раніше Дональд Трамп заявив, що Ізраїль має передати США Сектор Гази, а палестинців переселять у "безпечніші та красивіші" місця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Нетаньяху підтвердив схвалення угоди про припинення вогню у Смузі Гази, - ЗМІ

Автор: 

заручник (824) Хамас (197)


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Топ коментарі
+17
За 24 години?
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21.02.2025 15:55 Відповісти
+16
ХАМАС сам винуватий - навіщо він почав вбивати цивільних коли не мав ні нафти ні газу ні рідкоземельних металів? От якби мав - тоді друзі президента США пили б із його лідерами на брудершафт, а Натаньяху одразу став би нелегітимним диктатором.
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21.02.2025 15:56 Відповісти
+12
"Я б порадив ХАМАС не тільки негайно віддати її тіло, а також повернути тіла чотирьох американців, що знаходяться там. На місці ХАМАС я б відпустив усіх заручників, інакше цьому руху загрожує знищення", - підкреслив Бьолер.

Та ти шо??? А пекло ви вже їм влаштували? Обіцяли 15 лютого...

https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tramp-zajaviv-shcho-pochnetsja-peklo-jakshcho-khamas-ne-zvilnit-zaruchnikiv-do-15-ljutoho-1732951.html
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21.02.2025 15:57 Відповісти
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21.02.2025 15:55 Відповісти
так субота вже прошла чи ні ?
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21.02.2025 15:56 Відповісти
отак би й @уйлу би заявили - більше б Штати зиску мали
а так ні, панькаються із світовим терористом
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21.02.2025 15:56 Відповісти
Путін партньор, а нє тероріст (с) Д.Трамп
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21.02.2025 16:15 Відповісти
ХАМАС сам винуватий - навіщо він почав вбивати цивільних коли не мав ні нафти ні газу ні рідкоземельних металів? От якби мав - тоді друзі президента США пили б із його лідерами на брудершафт, а Натаньяху одразу став би нелегітимним диктатором.
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21.02.2025 15:56 Відповісти
Попередній вибух пекла знищив не всіх терористів, тому нада павтаріть.
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21.02.2025 15:56 Відповісти
Війнозупинюк хамасознищукович трумп, президент всєя голактєгі!
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21.02.2025 15:56 Відповісти
"Я б порадив ХАМАС не тільки негайно віддати її тіло, а також повернути тіла чотирьох американців, що знаходяться там. На місці ХАМАС я б відпустив усіх заручників, інакше цьому руху загрожує знищення", - підкреслив Бьолер.

Та ти шо??? А пекло ви вже їм влаштували? Обіцяли 15 лютого...

https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/tramp-zajaviv-shcho-pochnetsja-peklo-jakshcho-khamas-ne-zvilnit-zaruchnikiv-do-15-ljutoho-1732951.html
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Пекла не буде! Смолу не закупили! Та й казани дороговаті для придбання - невигідна угода!
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21.02.2025 16:24 Відповісти
Просто адміністрація пекла не хоче мати жодних справ з фріками. Вона надає все необхідне обладнання лише серйозним клієнтам.
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21.02.2025 16:44 Відповісти
Можна Богу виставити угоду на рідкоземельні метали , а як не погодиться , то оголосити його дияволом ((
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21.02.2025 17:05 Відповісти
рудий звіздабол звільнив всіх заручників утримуваних ХАМАСом?
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Вимагали:
Спочатку заручників...
Потім тіла заручників...

Скоро будуть вимагати хоча би голови або вуха!
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21.02.2025 15:57 Відповісти
Доречі от тепер то може бути не просто погрози, може ***** сказав США:" робіть з ними, що хочете".
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21.02.2025 15:58 Відповісти
Дивно... і сумно одночасно.. Як різко відрізняється позиція США, що до подій в Україні і Ізраїлі
Ні я бажаю перемоги Ізраїлю і щиро радію успіхам євреїв... але подвійні стандарти США з кождим днем все більше переконують мене, що до влади в США прийшли шахраї....
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21.02.2025 16:00 Відповісти
Все літо 22-го в Маріуполі диміли мобільні крематорії. Скільки там спалили людей, ніхто не рахував. Може 5 тис, а може 30 тис. Це щодо подвійних стандартів.
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21.02.2025 16:11 Відповісти
будь ласка, надішліть 2,500,000 пейджерів в Україну
офис президента, ВР, Кабмін, прокурорам, суддям, мусорам
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21.02.2025 16:00 Відповісти
А на *уйла так наїхати слабо. Авжеж, Україну простіше нагнути..
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21.02.2025 16:01 Відповісти
вже тиждень тому, у суботу
в хамаса повинен бути ад!!
трампон штопаний балаболка
Всіх бере на понт
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21.02.2025 16:01 Відповісти
Хамас это друзья *****. А Трамп это друг *****. Как быть?
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21.02.2025 16:19 Відповісти
А чого у тампона така вибірковість? Як хамас то зничимо, а як кацапи зтерли з лиця землі міста та села, дамби та ГЕСи, вбили сотні тисяч людей то в друззяки записує? Може того шо з хамаса окрім вонючих штанів нічого взяти?
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21.02.2025 16:01 Відповісти
До речі Ізраїль отримав допомоги від штатів разів в сто більше ніж Україна. Але чомусь тут трампуша ні разу не переживає за гроші американських платників податків.
Такі чудеса...
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21.02.2025 16:14 Відповісти
У 2005 році Іванка Трамп, найстарша донька американського президента Дональда Трампа, познайомилася з бізнесменом Джаредом Кушнером. Чоловік є власником девелоперської компанії та газети New York Observer. Також він старший син відомого підприємця Чарльза Кушнера. Родина Джареда - з модерної ортодоксальної єврейської общини Нью-Йорку.

Іванка прийняла іудаїзм після весілля з Кушнером, батьки якого є ортодоксальними євреями. У жовтні 2009 року вона пройшла процедуру ґіюр й перейшла з християнського пресвітеріанства в іудаїзм.

Джаред, обіймаючи посаду радника президента, опікувався великим спектром питань: від торговельної угоди з Мексикою і Канадою - до угод Авраама. Подружжя було і єврейським обличчям адміністрації: відвідування єврейських заходів, влаштування єврейських свят у Білому домі, зустріч шабату тощо.
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21.02.2025 16:24 Відповісти
Стівен Міллер є один із найжорсткіших і найвпливовіших людей в оточенні Дональда Трампа. Він обійматиме посаду заступника глави адміністрації президента. Стівену 39 років, він отримав єврейське виховання, вважається великим другом Ізраїлю. Йому належить одна з вирішальних ролей у перемозі Трампа на нинішніх виборах. У нещодавньому інтерв'ю Fox News Міллер сказав, що Трамп почне депортувати нелегальних іммігрантів одразу після вступу на посаду. Він також декларував готовність видворити мільйони нелегальних і нелояльних мігрантів.

65-річний Девід Мелах Фрідман добре відомий ізраїльтянам - він був послом США під час першої каденції Трампа. У Девіда Фрідмана не було попереднього дипломатичного досвіду, але була любов до Ізраїлю. Цього виявилося достатньо, щоб отримати посаду посла. І саме він зіграв ключову роль у перенесенні американського посольства в Єрусалим і у визнанні Голанських висот ізраїльською територією. Вважається прихильником ізраїльської анексії Іудеї та Самарії

67-річний Стівен Віткофф, який народився в єврейській сім'ї в Бронксі, вважається особистим другом Дональда Трампа, його партнером у бізнесі та гольфі. В адміністрації він обійме посаду спецпредставника президента на Близькому Сході (у першій каденції на цьому місці був Джейсон Грінблатт). У тому, що у Віткоффа немає жодного дипломатичного досвіду, нічого дивного немає. Для Трампа це не важливо. Як і у випадку з Фрідманом, достатньо прихильності до Ізраїлю.

Мірьям Адельсон (Фарбштейн) не просто знайома ізраїльтянам, вона сама ізраїльтянка, яка народилася в Тель-Авіві. Вона вдова мільярдера Шелдона Адельсона, яку, як і раніше, вважають дуже впливовою силою в Республіканській партії. Адельсон багато років підтримує довірчі відносини з Трампом, вона пожертвувала 100 млн доларів на його передвиборчу кампанію.
Саме Мірьям Адельсон представляла Дональда Трампа на зустрічах з єврейськими виборцями. Вона була співавтором його промови щодо боротьби з антисемітизмом. Крім іншого, Мірьям Адельсон володіє газетою «Ісраель ха-йом», заснованою її чоловіком.

63-річний мільярдер Говард Вільям Лютник (фото), голова Cantor Fitzgerald і BGC Group, стане в адміністрації Дональда Трампа міністром торгівлі. Він син професора Соломона Лютника, випускник Хаверфорда. Вважається тіньовим кардиналом Трампа, беручи участь у формуванні його команди. Відігравав одну з ключових ролей під час передвиборчої кампанії і навіть виступав від імені Трампа у ЗМІ. Підтримує багато проізраїльських проєктів. Спонсорує «Іхуд ха-ацала» і «Тагліт». Він супроводжував Дональда Трампа до могили Любавицького ребе в Нью-Йорку.
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21.02.2025 16:31 Відповісти
так от хто привів до влади цю повтору і кому ми маємо подякувати
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22.02.2025 00:53 Відповісти
Елізабет Піпко - 26-річна дочка вихідців із Радянського Союзу, внучка відомого мінського художника Елізабет (Ліза) Піпко очолить прес-службу Республіканської партії. У минулому вона була топ-моделлю, яка знімалася для обкладинок глянцевих журналів, потім дуже успішною письменницею. Навчалася в єврейській школі на Мангеттені. Брала участь у кампаніях з підтримки Ізраїлю та боротьби з антисемітизмом. Входить до числа найближчих соратників президента. Досить сказати, що її весілля відбулося в Мар-а-Лаго, маєтку Трампа у Флориді.

44-річний Лі Майкл Зельдін очолить федеральне Агентство з охорони навколишнього середовища (Administrator of the Environmental Protection Agency). Це такий тролінг Трампа: Зельдін, будучи конгресменом, провалював одну за одною природоохоронні ініціативи. Для Зельдіна дуже важливе його єврейське коріння і все, що пов'язано з єврейством та Ізраїлем.

Подейкують, що Лора Лумер насамперед подобається Трампу тим, що її люто ненавидять ліві й антисеміти. А ще тому, що вона з Флориди, до якої в Дональда Трампа особливий сентимент. Трамп підтримав її висунення в конгрес у 2020 році. Він хотів долучити її до передвиборчої команди, але піарники відрадили, побоюючись, що її висловлювання про мусульман можуть розполохати потенційних виборців. Однак Лумер однаково була задіяна в кампанії. Вона навіть літала з Трампом у його літаку на передвиборчі заходи, зокрема у Філадельфію. Поки що її кандидатура не розглядається на жодну з ключових посад. Однак її голос буде добре чути, особливо в тому, що стосується захисту Ізраїлю.

57-річний радіожурналіст Сід Розенберг, який називає себе шок-спортсменом, не приховує, що голосував за Гілларі Клінтон у 2016 році. Але потім він став справжнім трампістом, підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії і, можна припустити (з огляду на популярність Розенберга), привів йому чимало виборців. Поки що Розенберг не отримав жодної офіційної пропозиції, проте в американських ЗМІ натякають, що «на узбіччі» він не залишиться.Сід Розенберг - великий друг Ізраїлю. Він приїжджав із візитом солідарності після трагічних подій 7 жовтня 2023 року.

38-річний адвокат Вілл Шарф стане секретарем апарату Білого дому (White House Office of the Staff Secretary або Staff Sec), що є ключовою посадою з управління інформацією, яку бачить президент. Структура також образно називається «нервовим центром Білого дому». Зокрема, Staff Sec вирішує, що потрапить на стіл президента: проєкти рішень, інформаційні матеріали, списки потенційних кандидатів, звіти розвідки, розклади, кореспонденція, чернетки промов тощо. Він завжди супроводжує президента в будь-яких робочих поїздках. Народився Вілл Шарф в ортодоксальній сім'ї в Нью-Йорку, ріс у Флориді, покладає тфілін щодня і відвідує в шабат синагогу ХАБАДа. Співзасновник організації «Євреї проти Сороса», яка бореться з єврейськими ліваками, які поділяють погляди Сороса.

62-річний Марк Роуен, мільярдер, інвестор і співзасновник Apollo Global Management, народився в Нью-Йорку, але, як багато нинішніх соратників Дональда Трампа, відбувся у Флориді. Вважається провідним кандидатом на посаду міністра фінансів. Роуен - великий друг Ізраїлю. Коли почалися антиізраїльські шабаші в його рідному Пенсільванському університеті, він вийшов із ради піклувальників і позбавив виш дотацій.

Роберт Лайтхайзер - 77-річний ветеран американської політики, який працював ще за часів Рейгана і обіймав посаду торгового представника США в першій адміністрації Трампа, вважається архітектором американської торговельної політики та ідеологом торговельних воєн з Китаєм. Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Лайтхайзер стане його «торговельним царем» (trade czar). Народився Лайтхайзер у єврейській родині в Огайо, зараз живе у Флориді. Має ступені бакалавра мистецтв і доктора права.

77-річний Стівен Шварцман, мільярдер і глава Blackstone Group, лицар-командор ордена Британської імперії, народився в єврейській родині в Пенсільванії. У молодості захоплювався балетом і навіть був переможцем конкурсів. Але потім - Гарвард, кар'єра у фінансовій сфері та вражаючі успіхи. У 2007 році Стівен Шварцман увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Був міністром торгівлі за президента Річарда Ніксона. У першій каденції Трампа очолював стратегічно-політичний форум. Навряд чи обійме офіційну посаду, проте його вплив на економічний курс нової адміністрації буде помітним.

Хто ще?

Елан Карр, генеральний директор Ізраїльсько-Американської ради, який був уповноваженим з боротьби з антисемітизмом під час першої каденції Трампа.
Артур Шварц, закулісний агент, який протягом багатьох років був політичним радником Дональда Трампа-молодшого і близький до обраного віцепрезидента Дж. Венса.
Білл Акман, мільярдер, який різко критикує пропалестинські рухи.
Айк Перлмуттер, колишній магнат Marvel і член Мар-а-Лаго, який впливав на політику департаменту у справах ветеранів під час першого терміну Трампа.
Стів Вінн, магнат казино з Вегаса і давній друг Трампа, який попереджав його про небажання відволікатися від основної теми під час передвиборчої кампанії.
Пол Пекер, який очолював комісію зі збереження спадщини Америки за кордоном у перший президентський термін Трампа, був співголовою Коаліції єврейського лідерства передвиборчої кампанії Трампа, групи зі збору коштів.
Брюс Блейкман, ервий єврейський керівник округу Нассау і близький союзник Трампа, розглядається на посаду в адміністрації.
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21.02.2025 16:40 Відповісти
Ще питання є?
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21.02.2025 16:41 Відповісти
Їх і не було, особо...
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21.02.2025 16:49 Відповісти
І так, до речі, з КОЖНИМ американським президентом. Іудейські спонсори, радники, міністри, посли, партнери, друзі - були, є і будуть в їхньому оточенні. Поки америка залишатиметься сильною, вони звідти не вилазитимуть.
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21.02.2025 16:53 Відповісти
Передав чергове китайське попередження від Президента Всесвіту.
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21.02.2025 16:17 Відповісти
Это последнее китайское?
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21.02.2025 16:18 Відповісти
Останнє. Потім буде ще останніше.
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21.02.2025 18:26 Відповісти
для тих хто відстав від потяга поясніть, будь ласка...
чи обіцяв трамп знищити ХАМАС якщо на конкретний день той не виконає єврейські та американські вимоги?
чи виконав ХАМАС ті вимоги до того дня?
бо якщо ХАМАС на вимоги та ультиматум трампа насрав то ось готова інструкція що робити з вимогами та ультиматумами трампа.
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21.02.2025 16:20 Відповісти
Ти диви який сміливий! А кацапам чому зад вилизуєш, сцикотно?
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21.02.2025 16:33 Відповісти
хамасятники,подивилися як США В АФГАНІСТАНІ за 20 років залишили більше триліона баксів.так і нікуя(крім ганьби) толком не отримали,мабуть забють або болт.або вимогу заплатити бабками......
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21.02.2025 16:39 Відповісти
Даа, пощастило Ізраїлю, що у них немає рідкоземельних копалин... і зелених при владі!
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21.02.2025 16:40 Відповісти
Можете вже завтра починати "знищення" хамасу. Він вас послав на**уй
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21.02.2025 16:41 Відповісти
Хамас!! Ти знищений! Раз, два... Тьху! Клятий балабол. Дайте йому поїсти. Хай трохи помовчіть.
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21.02.2025 16:42 Відповісти
Ілон Нейлон зігував, та переплутав. Знищив хабад а не Хамас)))) колєгі блін ...
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21.02.2025 18:53 Відповісти
Який ковбой герой проти кучки чуваків в тапочках з калашами. А ***** готовий яйця лизати
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21.02.2025 17:28 Відповісти
Я бы посоветовал бедности вернуть всем богатства. Иначе бедность очень пожалеет! Кстати все голодные должны быть сытыми. Если бы я был бы президентом то голода не было бы. Голод сам виноват что он возник.
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21.02.2025 18:17 Відповісти
Так там уже пекло, як він пообіцяв, чи дрова скінчилися?
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21.02.2025 18:23 Відповісти
За 24 години ? 😁😁😁
хабад-Бабад! Покажи арбекам мощ!!!
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21.02.2025 18:52 Відповісти
А зробити таку саму заяву стосовно українських заручників і полонених Трампу слабо? Це ж також має бути умовою перемовин.
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21.02.2025 20:29 Відповісти
хамас пошли його на х*. Давно ніхто не посилав
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22.02.2025 00:55 Відповісти
 
 