Келлога фактично усунули від переговорного процесу по Україні, - Politico

Спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога фактично усунули від переговорного процесу щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, Келлог відомий як жорсткий критик Росії, який розуміє ризики переговорів із Кремлем і небезпеку невигідної угоди. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що Келлога фактично відсторонили від переговорів

Головну роль у переговорах з українцями та росіянами зараз відіграють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф.

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Це підтвердили переговори у Саудівській Аравії, в яких Келлог участі не брав.

Втім, у Білому домі спростовують ці закиди. Представник Ради нацбезпеки Джеймс Х’юїтт наголосив, що Келлог залишається ключовою фігурою, особливо в переговорах із європейськими союзниками.

Водночас у Білому домі запевняють, що переговори ведуть Рубіо та Волц, які залишаються жорсткими критиками Росії та користуються повною довірою Трампа.

Близьке до Келлога джерело Politico заявило, що генерал підтримує безпосередній контакт із президентом, і це єдина людина, для якої він працює. Крім того, у нього найкращі відносини з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини