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Новини Келлога усунуто від переговорів
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Келлога фактично усунули від переговорного процесу по Україні, - Politico

Кіт Келлог

Спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога фактично усунули від переговорного процесу щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, Келлог відомий як жорсткий критик Росії, який розуміє ризики переговорів із Кремлем і небезпеку невигідної угоди. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що Келлога фактично відсторонили від переговорів

Головну роль у переговорах з українцями та росіянами зараз відіграють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але ми не уточнювали, якого саме дня, - Келлог

Це підтвердили переговори у Саудівській Аравії, в яких Келлог участі не брав.

Втім, у Білому домі спростовують ці закиди. Представник Ради нацбезпеки Джеймс Х’юїтт наголосив, що Келлог залишається ключовою фігурою, особливо в переговорах із європейськими союзниками.

Водночас у Білому домі запевняють, що переговори ведуть Рубіо та Волц, які залишаються жорсткими критиками Росії та користуються повною довірою Трампа.

Близьке до Келлога джерело Politico заявило, що генерал підтримує безпосередній контакт із президентом, і це єдина людина, для якої він працює. Крім того, у нього найкращі відносини з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини

Автор: 

США (22497) Трамп Дональд (5471) переговори з Росією (1059) Келлог Кіт (108) Волц Майк (74)


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Топ коментарі
+12
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12.03.2025 09:28
+12
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12.03.2025 09:36
+8
Труба ведущая в Суджу забита мертвецами. У россии появился первый «трупопровод».
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12.03.2025 09:42
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Це за "морду віслюка"?
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12.03.2025 09:27 Відповісти
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12.03.2025 09:28 Відповісти
Янукович заявил, что с ним общаются представители администрации Трампа
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12.03.2025 09:32 Відповісти
а з янголами чи чортами він не спілкується?
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12.03.2025 09:42 Відповісти
це він @уйла чи мертвечука мав на увазі?
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12.03.2025 09:51 Відповісти
Мабуть з кабзоном сплутав
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12.03.2025 11:01 Відповісти
А ваш пост очень напоминает фальшивые отзывы под рекламой разной фигни.
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12.03.2025 10:03 Відповісти
Дали віслюку під хвіст коліном і відправили на пенсію манну кашу їсти
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12.03.2025 09:28 Відповісти
Осінтери повідомляють: @ "Противник опублікував кадри демонстрації прапорів у центральній частині Суджі.".
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12.03.2025 09:32 Відповісти
Труба ведущая в Суджу забита мертвецами. У россии появился первый «трупопровод».
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12.03.2025 09:42 Відповісти
То вони газ добувають по новим технологіям
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12.03.2025 11:02 Відповісти
Можливо .
Серед військових вже кілька днів ходять чутки про те що - прийнято рішення залишити територію курщини .
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12.03.2025 09:46 Відповісти
Разом з тим кацапи пишуть що - у зв'язку з переговорами в СА , вони припинили просування під Покровськом .!! . Ще один - жєст доброй волі .. 🤣..
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12.03.2025 09:49 Відповісти
Так, для підсилення психоефекту у сприйнятті договірняка "припинення вогню" зе-влада на дежавю а-ля Дебала-2015 цього разу на Суджі провести не наважились.
Тож, як є.
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12.03.2025 10:02 Відповісти
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12.03.2025 10:00 Відповісти
Вчора всім друзям розіслав. Дякували...
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12.03.2025 10:24 Відповісти
Віткофф порішає - він з рашкою вась - вась
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12.03.2025 09:34 Відповісти
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12.03.2025 09:36 Відповісти
Не зрозумів? А де саме головне?
Де "Повторити: путін мені сказав що я геній - і я не збираюся це спростовувати"
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12.03.2025 13:06 Відповісти
А The Telegraph навпаки пише, що все вирішує Келлог
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-i-plan-tramp-shchodo-ukrajini-nazvano-avtora-taktiki-prezidenta-ssha-50496796.html Усе, від сварки Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті до зближення США з Москвою, є частиною плану Келлога - The Telegraph
Кому вірити?
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12.03.2025 09:40 Відповісти
келлог десь загубився в тіні єрмачини.
келлг, ти хоч знаєш, що таке утримувати мережу ларьків?
келлог, у тебе є кум колян каклєта?
такотож....
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12.03.2025 09:41 Відповісти
Келлог , більше схожий на давно купленного маніпулянта ...а те шо Банкова мутнорила , так і окуляри не треба надівати , видно і так...але завдякі зв'язкам Пороха ,вони відновили стосунки з Трампом, результат є , русня нервує ...
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12.03.2025 09:46 Відповісти
2% нервують більше ніж ху...ло. а тут просто усунули Келлога за то що він не є агентом фсб
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12.03.2025 09:49 Відповісти
Чтобы не происходило в белом дурдоме, рано или поздно трамповская свора будет рвать глотки путлеровской орде, два параноика на одной Земле не уживутся, в борьбе за первенство один из них, а возможно и оба, подохнут.
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12.03.2025 09:49 Відповісти
Амінь!
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12.03.2025 10:47 Відповісти
Головну роль у переговорах з українцями та росіянами зараз відіграють держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф. Завершення "оманського плану куйла" по окупації частини України ,було покладено на американо- українську рашистську агентуру
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12.03.2025 09:49 Відповісти
Це з якої методички?
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12.03.2025 10:29 Відповісти
з реальної.Методички в Тебе
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12.03.2025 11:01 Відповісти
Не бреши, мені методички тільки рукописами приносять і я їх з квартири не виношу.
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12.03.2025 12:55 Відповісти
кореутуй і дальше рукописи методичок..які після виносятся .Пес бреше,
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12.03.2025 15:08 Відповісти
Я їх не коригую, я їх виконую. Потім підшиваю і їх забирають в архів. А я взагалі з квартири не виходжу. Дружина ходить в магазин бо на вулиці ТЦКашники лютують. За спідницею ховаюсь.
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12.03.2025 15:20 Відповісти
Віслюка келога відсторонили ті самі віслюки.
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12.03.2025 09:57 Відповісти
зараз що зельоні , що руді наперсточники будуть крутити наперстки
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12.03.2025 10:01 Відповісти
всі оті американці виродки а місце виродкам у пеклі.
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12.03.2025 10:33 Відповісти
Спецпредставник по Україні має обов'язки узгоджувати позицію США з позицією України,і можливо він не найгірший з цих всіх переговорників.Але коли він занадто м'ягко переконував що зеленим не варто їхати до трумпа з тим "меморандумом"про рідкоземи і врешті сталось те що сталось,трумп вирішив що з представниками які немають навіть розуміння що таке дипломатія і переговори треба поговорити іншими способами...Як результат доступ до зброї і розвідданих відновили,
зеленим пояснили що треба не бикувати перед камерами,а працювати разом з союзниками щоб мати позицію в переговорах і на даний момент головна задача показати і США і Китаю і всім інш.що кацапи не хочуть закінчення війни ,а для цьго потрібно розумно внести декілька простих пунктів на які не погодяться кацапи зі своїм "величием"і тим самим розізлять самозакоханого трумпа...В нашій ситуації треба не ворогів плодити а прихильників і союзників.
Для перемоги в шахматах треба прораховувати на багато ходів наперед ,заставляти суперника помилятись і навіть жертвувати фігурами на якомусь етапі для загальної перемоги.
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12.03.2025 10:54 Відповісти
Який ганбний фінал. Він бачив Бучу, бачив Ізюм, дехто бачив в ньому адекватну людину, який буде доносити до трампа реальність. Але ні, він вирішив, що обмазування в лайні то найкращий вибір. Вічна раньба тобі в вигрібній ямі, містер келог
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12.03.2025 11:43 Відповісти
Я хоча і не Гордон-баба Ванга , але про такий фінал для Келлога написав тут на форумі 19.02 12.03."Спецпредставник США Келлог прибув до Києва. Відео."
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12.03.2025 20:18 Відповісти
 
 