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Новини Атака БПЛА на Київ Припинення вогню між Україною та РФ
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Терор РФ проти цивільного населення суперечить її заявам про мир та підриває зусилля США, - Сибіга

наслідки атаки шахедів на Київ 23 березня 2025 р

Росія цієї ночі здійснила масовану атаку дронами на Київ, цілеспрямовано вдаривши по житлових районах і мирних жителях, які спали у своїх домівках.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше троє людей загинули, серед них батько та його п’ятирічна донька, ще восьмеро отримали поранення. Це сталося після схожих атак на Кропивницький, Запоріжжя, Одесу та інші міста цими днями", - нагадує Сибіга.

За його словами, системний і свідомий терор Росії проти цивільного населення суперечить її власним заявам про мир і підриває зусилля США та інших партнерів для його досягнення.

"Україна потребує додаткових систем ППО для захисту населення від російського терору, а також посиленого тиску на агресора, щоби зупинити цю війну", - резюмував очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено офіс редакції OBOZ.UA унаслідок атаки "шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

Дронова атака РФ 23 березня 2025 року

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.

За даними Повітряних сил, загалом збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

Київ (19405) росія (64895) Сибіга Андрій (361) Повітряні атаки на Київ (735)


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https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-kherson-drones-putin-b2717430.html
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23.03.2025 11:58 Відповісти
Чому мирні жителі спали у своїх домівках під час повітряної тривоги яка лунала понад годину?
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23.03.2025 12:11 Відповісти
Приїжджай до нас і зрозумієш чому. А де кожну ніч спати?
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23.03.2025 12:23 Відповісти
Жовтолиций трамп, виходить на свій старечий фініш!
Час, бере його розум в історію, щоб показати нащадкам США і не тільки, результати шести банкроств, московського шантажу та рішень Судів США!
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23.03.2025 12:24 Відповісти
Хто сказав, що суперечить?
Трамп сказав, що це все з його дозволу, бо він цим процесом керую разом з другом путиним.
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23.03.2025 13:07 Відповісти
Скоріше б Трампон та його команда зализали очко *****,щоб він подох від лоскоту,зовсім.
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23.03.2025 13:57 Відповісти
На терор проти українського народу Україна повинна відповісти терором проти мерзенної зграї, яка зібралася навколо Пуйла. Але , але , але... Керівництво СБУ і ГУР України повні імпотенти. Малюк і Буданов, скажіть чому такі вурдалаки з найближчого оточення Пуйла, як сам Пуйло, Патрушев, Золотов, Бортніков, Рогозін, Кириєнко Медінський, Мєдвєдєв, Шойгу,Герасімов Соловйов, Скабєєва, Сімонян, вся зграя генералів з латтєстану і багато інших почуваються чудово і комфортно на третьому році війни і жодному з них ви не забезпечили білет на концерт Кобзона? Як ви можете після цього дивитися в очі громадянам України, не позичаюючи очей у Сірка? В свій час на Гітлера було здійснено 14 історично доведених замахів на життя, і тільки дивом він зумів вижити. Причому замахи звійснювали в основному одиночки. А тут ціла держава показує своє повне безсилля. Скільки замахів ви зробили на терориста №1 нашої ********** Пуйла і його найближче оточення? Нуль, зеро. Якби ви Пуйла, якому давно проставляюють прогули на цвинтарі, одягнули в дерев'яний кітель, війна давно б закінчилася. Одумайтеся і займіться , нарешті , своєю справою.
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23.03.2025 13:59 Відповісти
для "зелених сибіг "- Терор РФ проти цивільного УКРАЇНСЬКОГО населення є свідченням , пасивної підтримки США окупаційно- геноцидної війни рашиста в Україні
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23.03.2025 14:52 Відповісти
Це ще тільки квіточки. Після підписання Зеленскім договору, що не будуть бити по кораблям в Чорному морі і по інфраструктурі Кацапії, Всі удари ляптєногих будуть направлені на мирні незахищені міста. І з кораблів в Чорному морі теж.
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23.03.2025 19:48 Відповісти
 
 