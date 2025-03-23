Терор РФ проти цивільного населення суперечить її заявам про мир та підриває зусилля США, - Сибіга

Росія цієї ночі здійснила масовану атаку дронами на Київ, цілеспрямовано вдаривши по житлових районах і мирних жителях, які спали у своїх домівках.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше троє людей загинули, серед них батько та його п’ятирічна донька, ще восьмеро отримали поранення. Це сталося після схожих атак на Кропивницький, Запоріжжя, Одесу та інші міста цими днями", - нагадує Сибіга.

За його словами, системний і свідомий терор Росії проти цивільного населення суперечить її власним заявам про мир і підриває зусилля США та інших партнерів для його досягнення.

"Україна потребує додаткових систем ППО для захисту населення від російського терору, а також посиленого тиску на агресора, щоби зупинити цю війну", - резюмував очільник зовнішньополітичного відомства.

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Дронова атака РФ 23 березня 2025 року

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 березня у кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Згодом стало відомо, що через ворожу атаку на Київ 2 людини загинули, спалахнули пожежі. Є наслідки в шести районах. Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок атаки РФ на Київ загинуло три людини, зокрема батько та його 5-річна донечка. 10 постраждалих.

Також Цензор.НЕТ інформував, що "Шахеди" атакували Київщину: є постраждалі, горіло підприємство у Броварському районі, пошкоджено будинки в Крюківщині.

За даними Повітряних сил, загалом збито 97 зі 147 "Шахедів", ще 25 дронів - локаційно втрачені.