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Новини Великоднє перемир’я
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Міноборони РФ запевняє, що дотримується "перемир’я", і звинувачує Україну в його порушенні

У РФ звинувачують ЗСУ в порушенні перемир’я

У Міноборони Росії заявили, що нібито з 18:00 19 квітня російські війська "суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони РФ.

Так, у Росії заявляють, що ЗСУ, попри так зване великоднє перемир’я, у нічний час нібито здійснили спроби атак позицій російських військ у районах населених пунктів Суха Балка та Богатир на Донеччині.

Також, за заявою російського міністерства, протягом ночі ЗСУ нібито застосували 48 БпЛА літакового типу, зокрема один - на території Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська дотримуватимуться припинення вогню на Великдень за умови його взаємного дотримання Україною, - Міноборони РФ

Крім того, українські підрозділи нібито 444 рази обстріляли з гармат та мінометів позиції росіян, "здійснили 900 ударів безпілотними літальними апаратами квадрокоптерного типу та скидів різних боєприпасів, зокрема по прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей – 12 обстрілів, 33 удари БпЛА та сім скидів боєприпасів".

Також читайте: РФ збільшила кількість обстрілів і застосування дронів-камікадзе. Із 00:00 до 12:00 вже відбулося 26 російських штурмових дій, - Зеленський

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я, заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально.

Водночас, починаючи з 10-ї ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе. Крім того, із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Автор: 

Міноборони рф (707) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+16
Увидели руснявого который не врёт, ткните его палкой - скорее всего он сдох
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20.04.2025 15:35
+13
Яка несподіванка
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20.04.2025 15:33
+10
вірити запевненням куйла.все одно вірити ву виконанні на нишній день рашистською 3,14дерацією Будапештської брехні.підписаної ними...
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20.04.2025 15:35
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Яка несподіванка
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20.04.2025 15:33 Відповісти
вірити запевненням куйла.все одно вірити ву виконанні на нишній день рашистською 3,14дерацією Будапештської брехні.підписаної ними...
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20.04.2025 15:35 Відповісти
Увидели руснявого который не врёт, ткните его палкой - скорее всего он сдох
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20.04.2025 15:35 Відповісти
шо и следовало ожидать.*********** и его мо-идите *****!прости господи.
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20.04.2025 15:37 Відповісти
Буратінка десь підписував перемир'я: якщо ніде не підписував,то й немає порушень...
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20.04.2025 15:43 Відповісти
Американська чубакабра: путін харошій парєнь, чєсній, он хочєт міра, я відєл єто в єво глазах.
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20.04.2025 15:52 Відповісти
Про скільки БРЕХЛИВИХ «перемир'я», московіти балакали з 2000-х років?? В Ічкерії, Грузії, Молдові, Нагірному Карабаху, Україні, Сирії….??
Вони теж, НАПАЛИ на московитів?
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20.04.2025 15:57 Відповісти
Кацап це Мразь в постолах, ці сперматозоїди ***** навіть не мають найменшого поняття за що вони здихають, і за кого...
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20.04.2025 15:57 Відповісти
Це ж було вже
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20.04.2025 16:03 Відповісти
По факту,що є: пуйло видав наказ про Великодне перемиря на 3 дні.
Щоби зейло підтримав Великодне перемир'я своїм наказом-ніде не написано,скоріше,всього,його й не було.
Трамп ніпричому до Великоднього перемир'я,в нього план на повне перемир'я і на повну угоду про мир.
Хто опирається цьому плану?
А,як пуйло, так і зейло.
Першому треба ще час,щоб повністю захопити заявлені області,другому- перемир'я загрожує його кріслу з усіма наслідками.
Будуть оба опиратись,наскільки можна,мирному процесу від Трампа.
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20.04.2025 16:08 Відповісти
Подоляцькі зразу впізнаються по манері поведінки:копіюють свого ідола.
Звісно,заперечити по суті в них ноль.
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20.04.2025 18:49 Відповісти
Цікаво, а як ЗСУ можуть порушити перемир'я, яке оголосив Пуйло?
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20.04.2025 16:08 Відповісти
Мені теж цікаво. З українською стороною ніхто нічого не обговорював. Як можна порушити те, в чому тебе навіть не запросили брати участь? Але "умом раісю нє панять"
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20.04.2025 18:03 Відповісти
Та і йух з ними!
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20.04.2025 16:11 Відповісти
Звісно вони м"які та пухнасті, а Україна ще з 2014 року почала дамбіті бамбасовців.
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20.04.2025 16:30 Відповісти
Хто найгучніше кричить: "Тримай крадія"?
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20.04.2025 16:30 Відповісти
Шо нам коношенков расскажет в очередной раз!!!
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20.04.2025 17:47 Відповісти
Сьогодні минає рівно 6 років,як,мовою байки,отара овець вибрала собі пастухом-вовка,який наобіцяв наситити всіх овець,вберегти їх від ведмедя,який присмакував собі особливо овечину.
Та,щось пішло не так: вовк сам почав собі вибирати кращих овечок для їжі,а апетит ведмедя ще більше розгорівся,бо вовк зніс огорожу для отари,а ведмідь заліз на окрему ділянку,де живе отара.
Недавно ведмідь заявив,що на 3 дні утримується від овечини,а вовк не прийняв його умови.Отара дезорієнтована і сподівається лише на справедливого господаря лісу Лева,який нарешті наведе порядок у лісовому господарстві.
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21.04.2025 18:48 Відповісти
 
 