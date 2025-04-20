Міноборони РФ запевняє, що дотримується "перемир’я", і звинувачує Україну в його порушенні
У Міноборони Росії заявили, що нібито з 18:00 19 квітня російські війська "суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони РФ.
Так, у Росії заявляють, що ЗСУ, попри так зване великоднє перемир’я, у нічний час нібито здійснили спроби атак позицій російських військ у районах населених пунктів Суха Балка та Богатир на Донеччині.
Також, за заявою російського міністерства, протягом ночі ЗСУ нібито застосували 48 БпЛА літакового типу, зокрема один - на території Криму.
Крім того, українські підрозділи нібито 444 рази обстріляли з гармат та мінометів позиції росіян, "здійснили 900 ударів безпілотними літальними апаратами квадрокоптерного типу та скидів різних боєприпасів, зокрема по прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей – 12 обстрілів, 33 удари БпЛА та сім скидів боєприпасів".
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я, заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Також президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально.
Водночас, починаючи з 10-ї ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе. Крім того, із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.
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Вони теж, НАПАЛИ на московитів?
Щоби зейло підтримав Великодне перемир'я своїм наказом-ніде не написано,скоріше,всього,його й не було.
Трамп ніпричому до Великоднього перемир'я,в нього план на повне перемир'я і на повну угоду про мир.
Хто опирається цьому плану?
А,як пуйло, так і зейло.
Першому треба ще час,щоб повністю захопити заявлені області,другому- перемир'я загрожує його кріслу з усіма наслідками.
Будуть оба опиратись,наскільки можна,мирному процесу від Трампа.
Звісно,заперечити по суті в них ноль.
Та,щось пішло не так: вовк сам почав собі вибирати кращих овечок для їжі,а апетит ведмедя ще більше розгорівся,бо вовк зніс огорожу для отари,а ведмідь заліз на окрему ділянку,де живе отара.
Недавно ведмідь заявив,що на 3 дні утримується від овечини,а вовк не прийняв його умови.Отара дезорієнтована і сподівається лише на справедливого господаря лісу Лева,який нарешті наведе порядок у лісовому господарстві.