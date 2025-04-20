З початку доби окупанти штурмували 46 разів, на Торецькому напрямку бійці ЗСУ потрапили в російську засідку, є загиблі, - Зеленський

Українські військові потрапили в засідку окупантів на Торецькому напрямку. Серед захисників є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави держави.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Очільник держави розповів, що на фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння.

"Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами", - поінформував Зеленський.

Найбільше російської бойової активності в цей Великдень, за словами президента, на Покровському напрямку.

"Також виявилися пустими путінські слова про "припинення вогню" для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині. На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - розповів Зеленський.

Президент додав, що українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально.

"Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - додав глава держави.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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