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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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З початку доби окупанти штурмували 46 разів, на Торецькому напрямку бійці ЗСУ потрапили в російську засідку, є загиблі, - Зеленський

Від початку доби окупанти 46 разів штурмували позиції ЗСУ

Українські військові потрапили в засідку окупантів на Торецькому напрямку. Серед захисників є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву глави держави.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Очільник держави розповів, що на фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння.

"Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 – саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами", - поінформував Зеленський.

Найбільше російської бойової активності в цей Великдень, за словами президента, на Покровському напрямку.

"Також виявилися пустими путінські слова про "припинення вогню" для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині. На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - розповів Зеленський.

Президент додав, що українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально.

"Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - додав глава держави.

Читайте також: Війська РФ створюють враження припинення вогню, але намагаються просуватися та завдавати нам втрат, - Зеленський

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо,  19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

Читайте також: РФ збільшила кількість обстрілів і застосування дронів-камікадзе. Із 00:00 до 12:00 вже відбулося 26 російських штурмових дій, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) бойові дії (3804) перемир’я (942) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+21
зеленський розуміє що він презедент держави,а не прес секретар мінестерства оборони,ген штабу,і що в нього є інші справи? Більшої ганьби ніж зеленський в Україні не було.
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20.04.2025 17:46
+19
Хтось злив інформацію. Вічна памʼять загиблим Героям! Смерть москалям!
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20.04.2025 17:19
+18
Можливі варіанти - була евакуація поранених з позицій, ротація або ще щось.
Але, так, у цьому випадку Зеленському потрібно одразу казати, за яких обставин це сталося, бо просто так потрапити в засідку під час (хоч і натягнутого) перемир'я, то багато запитань виникає...
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20.04.2025 17:25
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Хтось злив інформацію. Вічна памʼять загиблим Героям! Смерть москалям!
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20.04.2025 17:19 Відповісти
Точно - до вісших посад держави доповідають заздалегідь про кожну оерацію рівня взводу на фронті...мізків взагалі у когось у голові немає...хоча....
Ostap Brander

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Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025

Це ж бот з кремлівського десанту січна-лютого - на цензорі тоді ціла шобла зареєструвалася і всі по одній методичці шпарять.
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20.04.2025 18:13 Відповісти
10 квітня 2024 р.
Зеленський : «Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати (влітку 2023 р.) . Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже...Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату»
І шо ?
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20.04.2025 18:19 Відповісти
Але ж офіційно заявляли,що під час фейкового перемир'я від *****,українські воїни ведуть дзеркальну оборону(Як можна було попасти в засідку ?Лиш при просуванні кудись вперед(((
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20.04.2025 17:21 Відповісти
Можливі варіанти - була евакуація поранених з позицій, ротація або ще щось.
Але, так, у цьому випадку Зеленському потрібно одразу казати, за яких обставин це сталося, бо просто так потрапити в засідку під час (хоч і натягнутого) перемир'я, то багато запитань виникає...
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20.04.2025 17:25 Відповісти
Попасти в засідку можна при просуванні у будь-якому напрямку.
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20.04.2025 17:40 Відповісти
зважаючи на кількість твоїх коментів на квадратний сантиметр-то тут ти тупцюєш на кістках воїнів ЗСУ
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20.04.2025 17:31 Відповісти
Ostap Brander

Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 29.01.2025

Це свіжий. Їх тут сотні за січень-лютий зареєструвалися, активуються по-одному щодня з однаковими тезами, отримують бани і активують наступного.
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20.04.2025 18:15 Відповісти
Наші воїни загинули бо в Україну приповзли твої болотні родичі, всякі - степанОВи , Іванови, Сидорови .
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20.04.2025 19:40 Відповісти
українець не за прізвищем ідентифікується...як і нідерландець не за прапорцем ІР..добре що ти виставив на широкий загал своє гниле кацапське нутро...знаємо вашу смердючи методу поділяти людей і маніпілювати. Але на розумних адекватних людей вона не діє...Тож намагання твої вартують лише тих 5 рублів що ти отримав за накид
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21.04.2025 09:58 Відповісти
Класичне "рузько-янкосівське перемірія"!
Путін з трампоном-гандоном саме про таке "перемірія" й говорили під час своєї зустрічі!
Ось все воно у дії! Це такий був план.
Гадали, що ми на це поведемся, а вони тим часом зайдуть ще далі.
Проте мабуть на цей період не будуть використовувати повітряні засоби ураженн (шахеди, ракети), чи все це теж брехня??
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20.04.2025 17:37 Відповісти
Спичрайтера в...саперы. После "попадания в засаду" к Украине будет много ненужных вопросов.
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20.04.2025 17:40 Відповісти
Те що Зеленський погодився на путінське перемир'я без попередньо погодженого моніторинга за припиненням вогню це злочин .Наші воїни своєю кров'ю платять за піар зелених дегенератів .
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20.04.2025 17:40 Відповісти
Мониторинг что-то изменил бы? Антон Львович, я вас умоляю.. (с)
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20.04.2025 17:54 Відповісти
Так , бо моніторинг дозволив би зловити путіна на брехні коли він заявляє про порушення з боку ЗСУ.
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20.04.2025 18:17 Відповісти
И шо дальше?
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20.04.2025 18:51 Відповісти
Як що ? Моніторинг довів би світовій спільноті що путін брехло коли звинувачує нашу владу в небажанні іти на припинення вогню .
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20.04.2025 19:21 Відповісти
Та он с 14-го года, с Крыма, каждый день брешет цiй свтовiй спiльнотi. Или ты думаешь. что они этого не понимают? Я спрашиваю, какой практический результат был бы от такого мониторинга? Ну-ну-ну, Вова? Мы возмущены и осуждаем? Так мы это уже 10 лет слушаем.
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20.04.2025 19:28 Відповісти
Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня------------так оголосив чи не оголошував?
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21.04.2025 08:07 Відповісти
зеленський розуміє що він презедент держави,а не прес секретар мінестерства оборони,ген штабу,і що в нього є інші справи? Більшої ганьби ніж зеленський в Україні не було.
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20.04.2025 17:46 Відповісти
щоб потрапити в засідку, треба пересуватися
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20.04.2025 17:46 Відповісти
Доставка бк, води чи їжі на передову це пересування?
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20.04.2025 17:50 Відповісти
... без свого дрона над головою.
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20.04.2025 18:16 Відповісти
За розумові здібності зЄ треба було думати перед виборами, коли Порошенко попереджав, з чим стикнеться новообраний президент, але ж «вумний нарід» кипʼятком пісяв, лиш би не Порошенко
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20.04.2025 20:36 Відповісти
Трохи набридло читати великі висери Зеленського. Хто тебе тягнуть за язика на те перемир'я? Досвід АТО нічому не навчив?
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20.04.2025 20:52 Відповісти
Даже сумуємо за загиблими. Співчуття родинам. Слава Героям . Якби не Ви , Україну вже б поглинула кацапська орда.
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20.04.2025 20:56 Відповісти
Завжди попереду повинен летіти розівддрон.
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20.04.2025 21:33 Відповісти
 
 