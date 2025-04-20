Ліпавський про "великоднє перемир’я" Путіна: це як оголосити голодування і потай їсти цукерки

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним так зване "великоднє перемир'я". Міністр сумнівається, що Росія взагалі хоче припинити війну проти України.

Його заяву цитує CNN Prima NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліпавський розкритикував недотримання Росією "великоднього перемир'я", оголошене нею ж.

"Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати таємно їсти цукерки... Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошене таким чином перемир'я - це радше медійний трюк, ніж реальність", - сказав глава чеського МЗС.

Дипломат також зауважив, що країна-агресор відмовляється погоджуватися на 30-денне перемир'я, на яке вже погодилася Україна.

"Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова", - сказав Ліпавський.

Він також висловив сумнів, що Росія взагалі хоче завершення війни, яку вона розпочала проти України.

"Якби Росія не хотіла війни, вона б її не починала.Тому наразі єдиний шанс полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом. Ми бачимо, що їм не вдалося знищити Україну за три роки. Але можливо, що виникне ситуація, коли Росія буде готова вести переговори про припинення вогню", - сказав дипломат.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

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