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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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Ліпавський про "великоднє перемир’я" Путіна: це як оголосити голодування і потай їсти цукерки

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавськийсумнівається у справжності намірів РФ завершити війну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним так зване "великоднє перемир'я". Міністр сумнівається, що Росія взагалі хоче припинити війну проти України.

Його заяву цитує CNN Prima NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліпавський розкритикував недотримання Росією "великоднього перемир'я", оголошене нею ж. 

"Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати таємно їсти цукерки... Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошене таким чином перемир'я - це радше медійний трюк, ніж реальність", - сказав глава чеського МЗС.

Дипломат також зауважив, що країна-агресор відмовляється погоджуватися на 30-денне перемир'я, на яке вже погодилася Україна.

"Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Ми повинні дивитися на реальність, а не на слова", - сказав Ліпавський.

Він також висловив сумнів, що Росія взагалі хоче завершення війни, яку вона розпочала проти України.

"Якби Росія не хотіла війни, вона б її не починала.Тому наразі єдиний шанс полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом. Ми бачимо, що їм не вдалося знищити Україну за три роки. Але можливо, що виникне ситуація, коли Росія буде готова вести переговори про припинення вогню", - сказав дипломат.

Читайте також: Пєсков каже, що Путін не давав наказу про продовження "великоднього перемир’я", - росЗМІ

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

Читайте також: З початку доби окупанти штурмували 46 разів, на Торецькому напрямку бійці ЗСУ потрапили в російську засідку, є загиблі, - Зеленський

Автор: 

росія (65162) перемир’я (942) Ліпавський Ян (105)


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Топ коментарі
+10
не тільки поважний пан Ліпавський - всі все розуміють.
тільки доня включив дурку і ні..
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20.04.2025 19:12
+3
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20.04.2025 19:32
+2
Что за детский сад, куда ближе аналогия; - это как если бы Гитлер отдал приказ на время Рождества остановить печи в концлагерях на сутки, но они все равно продолжали бы действовать, пусть и не на полную. Благо тогда были президента другого сорта, иначе условный Трумп заключил бы с Гитлером сделку, и не было бы сейчас никакого ЕС.
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20.04.2025 19:15
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не тільки поважний пан Ліпавський - всі все розуміють.
тільки доня включив дурку і ні..
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20.04.2025 19:12 Відповісти
тепер вимкнути не може, вік не дозволяє
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20.04.2025 20:11 Відповісти
"Ми бачимо, що обстріли тривають. Україна повідомляє, що відбулася низка обстрілів, тому оголошене таким чином перемир'я - це радше медійний трюк, ніж реальність", - сказав глава чеського МЗС.

Все-таки, ця "низка обстрілів" не йде ні в яке порівняння зі звичайними щоденними. В тилу взагалі фактично тиша.
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20.04.2025 19:13 Відповісти
Что за детский сад, куда ближе аналогия; - это как если бы Гитлер отдал приказ на время Рождества остановить печи в концлагерях на сутки, но они все равно продолжали бы действовать, пусть и не на полную. Благо тогда были президента другого сорта, иначе условный Трумп заключил бы с Гитлером сделку, и не было бы сейчас никакого ЕС.
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20.04.2025 19:15 Відповісти
Так і заключали ж. Багато. Просто Гітлер виявився неадекватним маньяком і всі договори порушив.
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20.04.2025 19:18 Відповісти
А путін не неадекватний маніак? Такий саме, як і гітлер, навіть ще гірший.
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20.04.2025 23:48 Відповісти
Тільки у 2014му році путін порушив одразу більше 80 договорів тільки окупацією Криму.
Мінські ж угоди путін порушив фактично одразу після їх заключення.
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20.04.2025 23:49 Відповісти
Які канфєткі? В каннібалів-андрофагів раціон інший.
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20.04.2025 19:28 Відповісти
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20.04.2025 19:32 Відповісти
от тільки замість цукерок ху йло п'є людську кров..
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20.04.2025 20:03 Відповісти
 
 