Путін заявив, що РФ "вибила ЗСУ" з Курщини: "Розрізнені групи сидять у норах"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські війська присутні у Курській області, яким війська РФ "пропонують здатися".
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
Кремлівський диктатор минулого тижня оголосив про нібито "звільнення" Курщини.
За його словами, сьогодні там діють нібито лише українські "розрізнені групи по 2-3 людини".
"Росія вибила противника з Курської області, розрізнені групи ЗСУ там сидять сьогодні в норах, підвалах і повній ізоляції, їм пропонують здатися. Ми чуємо, про що говорять, просять евакуації. Але зараз не буду вдаватися в деталі, евакуюватися неможливо", - цинічно додав Путін.
Нагадаємо, що 26 квітня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.
У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України продовжують операції на території Бєлгородської та Курської областей Росії.
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ну то таке, а головне:
"Девята мая близко-близко,
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В международный мракобесный день !
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Звідки "інфу" зачерпуєш? Чи не з самого чумайданчика *****?
Ядро-це найкращі сили з західним озброєнням,які стояли на донецькому напрямку,перелік є на Вікі.
Запитай свого шефа,чому не зняли з центральних чи північних регіонів,а саме з східного і поставити в один судж.район на півроку,допоки касапи не зберуться з силами разом з пнч-к армією і тут опишеш.
- знову одне і те ж саме ! Коли вже навчитесь ? Не "цинічно" , а брехливо , чи боягузливо ... І не "Путін" , а "кремлівський диктатор" , якщо вже ***** писати соромитесь ...