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Путін заявив, що РФ "вибила ЗСУ" з Курщини: "Розрізнені групи сидять у норах"

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські війська присутні у Курській області, яким війська РФ "пропонують здатися".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

Кремлівський диктатор минулого тижня оголосив про нібито "звільнення" Курщини.

За його словами, сьогодні там діють нібито лише українські "розрізнені групи по 2-3 людини".

"Росія вибила противника з Курської області, розрізнені групи ЗСУ там сидять сьогодні в норах, підвалах і повній ізоляції, їм пропонують здатися. Ми чуємо, про що говорять, просять евакуації. Але зараз не буду вдаватися в деталі, евакуюватися неможливо", - цинічно додав Путін.

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Нагадаємо, що 26 квітня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України продовжують операції на території Бєлгородської та Курської областей Росії.

Автор: 

путін володимир (23854) ЗСУ (7564) Курськ (1123)


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Топ коментарі
+6
а "нори" на висотах, в Курщіні

ну то таке, а головне:

"Девята мая близко-близко,
Не подведи меня ППОиска
В международный мракобесный день !

.
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30.04.2025 20:05
+4
це не весь пздц, там в сумщині вже виросла здоровенна "сіра" зона на десятки квадратних кілометрів і всі морозяться (включаючи дипстейт) не визнаючи, що прикордоння сумщини захоплене, хоча інститут вивчення війни вже давно написав, про захоплення 4 сіл.
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30.04.2025 20:07
+3
Перепрошую, але це вже вкотре? 🤔
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30.04.2025 20:10
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а "нори" на висотах, в Курщіні

ну то таке, а головне:

"Девята мая близко-близко,
Не подведи меня ППОиска
В международный мракобесный день !

.
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30.04.2025 20:05 Відповісти
це не весь пздц, там в сумщині вже виросла здоровенна "сіра" зона на десятки квадратних кілометрів і всі морозяться (включаючи дипстейт) не визнаючи, що прикордоння сумщини захоплене, хоча інститут вивчення війни вже давно написав, про захоплення 4 сіл.
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30.04.2025 20:07 Відповісти
А от і кацапське бидло вигулькнуло. 🤬
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30.04.2025 20:16 Відповісти
В новинах Сумщини теж пишуть, що в 4-х селах по підвалах та в цілілих домівках сидять орки і групами потроху заходять ще. Вибивають їх, але вони на Сумщині є... Окупація це чи ні, я не знаю...
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30.04.2025 20:42 Відповісти
Навіть півсотні кацапів з мосінками це ніщо.
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30.04.2025 20:51 Відповісти
да,да все захватили и сумы и рим и берлин и киев
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30.04.2025 20:31 Відповісти
Якби ви знали, як я ненавиджу цих фальшивих доморощених "касандр"
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30.04.2025 20:54 Відповісти
Пан Трамп сказав виходити з Курської обл. До чого тут кремлівське х-ло та інши кремлівські дуремари?
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30.04.2025 20:08 Відповісти
Перепрошую, але це вже вкотре? 🤔
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30.04.2025 20:10 Відповісти
Ну так перед побєдобєсієм ***** треба ж про шось кацапобидлу впарювати. Щоб робили з калясок танки на Бєрлін і КієФ та одягали пілотки
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30.04.2025 20:11 Відповісти
А на самом деле как там, в Курской области?
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30.04.2025 20:44 Відповісти
Свою задачу ЗСУ виконали. Відтягли від основного фронту близько 80 000 кацапських орків. Чи ти думаєш, що Україна уподобиться кацапобидлу і буде окуповувати чужі території?
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30.04.2025 20:48 Відповісти
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30.04.2025 20:16 Відповісти
На курщину вивели ядро армії з під основного напрямку фронту,суттєво ослабивши цей напрямок, чим неодмінно скористався ворог.Імена всім відомі,як і те,що з того вийшло.
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30.04.2025 20:53 Відповісти
Ти, стерво кацапське, ВСЕ знаєш! "Ядро армії", блд! Яке в хера "ядро"?
Звідки "інфу" зачерпуєш? Чи не з самого чумайданчика *****?
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30.04.2025 20:58 Відповісти
А ти не знаєш,подоляцький чин,в силу своїх здібностей.
Ядро-це найкращі сили з західним озброєнням,які стояли на донецькому напрямку,перелік є на Вікі.
Запитай свого шефа,чому не зняли з центральних чи північних регіонів,а саме з східного і поставити в один судж.район на півроку,допоки касапи не зберуться з силами разом з пнч-к армією і тут опишеш.
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30.04.2025 21:14 Відповісти
Тупіну би книжки писати... Це як "пілі водку" в Кривому Розі. Чи про танк Т-90.
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30.04.2025 20:59 Відповісти
, евакуюватися неможливо", - цинічно додав Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3549734
- знову одне і те ж саме ! Коли вже навчитесь ? Не "цинічно" , а брехливо , чи боягузливо ... І не "Путін" , а "кремлівський диктатор" , якщо вже ***** писати соромитесь ...
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30.04.2025 21:06 Відповісти
А сам хоч з нори (бункера) виліз?
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30.04.2025 21:12 Відповісти
в норі якраз сидить )(уйло кацапське і перелякано хрюкає звідти
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30.04.2025 21:14 Відповісти
 
 