Путин заявил, что РФ "выбила ВСУ" из Курщины: "Разрозненные группы сидят в норах"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские войска присутствуют в Курской области, которым войска РФ "предлагают сдаться".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
Кремлевский диктатор на прошлой неделе объявил о якобы "освобождении" Курщины.
По его словам, сегодня там действуют якобы только украинские "разрозненные группы по 2-3 человека".
"Россия выбила противника из Курской области, разрозненные группы ВСУ там сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться. Мы слышим, о чем говорят, просят эвакуации. Но сейчас не буду вдаваться в детали, эвакуироваться невозможно", - цинично добавил Путин.
Напомним, что 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.
В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают операции на территории Белгородской и Курской областей России.
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ну то таке, а головне:
"Девята мая близко-близко,
Не подведи меня ППОиска
В международный мракобесный день !
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Звідки "інфу" зачерпуєш? Чи не з самого чумайданчика *****?
Ядро-це найкращі сили з західним озброєнням,які стояли на донецькому напрямку,перелік є на Вікі.
Запитай свого шефа,чому не зняли з центральних чи північних регіонів,а саме з східного і поставити в один судж.район на півроку,допоки касапи не зберуться з силами разом з пнч-к армією і тут опишеш.
- знову одне і те ж саме ! Коли вже навчитесь ? Не "цинічно" , а брехливо , чи боягузливо ... І не "Путін" , а "кремлівський диктатор" , якщо вже ***** писати соромитесь ...