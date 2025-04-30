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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине Выход Сил обороны с Курщины
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Путин заявил, что РФ "выбила ВСУ" из Курщины: "Разрозненные группы сидят в норах"

Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские войска присутствуют в Курской области, которым войска РФ "предлагают сдаться".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

Кремлевский диктатор на прошлой неделе объявил о якобы "освобождении" Курщины.

По его словам, сегодня там действуют якобы только украинские "разрозненные группы по 2-3 человека".

"Россия выбила противника из Курской области, разрозненные группы ВСУ там сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться. Мы слышим, о чем говорят, просят эвакуации. Но сейчас не буду вдаваться в детали, эвакуироваться невозможно", - цинично добавил Путин.

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Напомним, что 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил диктатору РФ Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курщины.

В Генштабе ВСУ заявили, что сообщения представителей высшего командования РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают операции на территории Белгородской и Курской областей России.

Автор: 

путин владимир (31303) ВСУ (6603) Курск (1113)


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Топ комментарии
+8
а "нори" на висотах, в Курщіні

ну то таке, а головне:

"Девята мая близко-близко,
Не подведи меня ППОиска
В международный мракобесный день !

.
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30.04.2025 20:05
+5
це не весь пздц, там в сумщині вже виросла здоровенна "сіра" зона на десятки квадратних кілометрів і всі морозяться (включаючи дипстейт) не визнаючи, що прикордоння сумщини захоплене, хоча інститут вивчення війни вже давно написав, про захоплення 4 сіл.
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30.04.2025 20:07
+5
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30.04.2025 20:16
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Правила форума Совет форумчан
а "нори" на висотах, в Курщіні

ну то таке, а головне:

"Девята мая близко-близко,
Не подведи меня ППОиска
В международный мракобесный день !

.
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30.04.2025 20:05 Ответить
В новинах Сумщини теж пишуть, що в 4-х селах по підвалах та в цілілих домівках сидять орки і групами потроху заходять ще. Вибивають їх, але вони на Сумщині є... Окупація це чи ні, я не знаю...
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30.04.2025 20:42 Ответить
Навіть півсотні кацапів з мосінками це ніщо.
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30.04.2025 20:51 Ответить
да,да все захватили и сумы и рим и берлин и киев
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30.04.2025 20:31 Ответить
Якби ви знали, як я ненавиджу цих фальшивих доморощених "касандр"
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30.04.2025 20:54 Ответить
а тЮльку любиш?
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30.04.2025 21:26 Ответить
А до чого тут багиня , вона ж ніби не те і не так обіцяла захистити до свого чудесного зцілення ?
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30.04.2025 21:52 Ответить
Пан Трамп сказав виходити з Курської обл. До чого тут кремлівське х-ло та інши кремлівські дуремари?
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30.04.2025 20:08 Ответить
Перепрошую, але це вже вкотре? 🤔
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30.04.2025 20:10 Ответить
Ну так перед побєдобєсієм ***** треба ж про шось кацапобидлу впарювати. Щоб робили з калясок танки на Бєрлін і КієФ та одягали пілотки
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30.04.2025 20:11 Ответить
А на самом деле как там, в Курской области?
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30.04.2025 20:44 Ответить
Свою задачу ЗСУ виконали. Відтягли від основного фронту близько 80 000 кацапських орків. Чи ти думаєш, що Україна уподобиться кацапобидлу і буде окуповувати чужі території?
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30.04.2025 20:48 Ответить
утилізація твоїх болотних триває
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30.04.2025 21:27 Ответить
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30.04.2025 20:16 Ответить
Ти, стерво кацапське, ВСЕ знаєш! "Ядро армії", блд! Яке в хера "ядро"?
Звідки "інфу" зачерпуєш? Чи не з самого чумайданчика *****?
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30.04.2025 20:58 Ответить
А ти не знаєш,подоляцький чин,в силу своїх здібностей.
Ядро-це найкращі сили з західним озброєнням,які стояли на донецькому напрямку,перелік є на Вікі.
Запитай свого шефа,чому не зняли з центральних чи північних регіонів,а саме з східного і поставити в один судж.район на півроку,допоки касапи не зберуться з силами разом з пнч-к армією і тут опишеш.
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30.04.2025 21:14 Ответить
Тупіну би книжки писати... Це як "пілі водку" в Кривому Розі. Чи про танк Т-90.
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30.04.2025 20:59 Ответить
, евакуюватися неможливо", - цинічно додав Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3549734
- знову одне і те ж саме ! Коли вже навчитесь ? Не "цинічно" , а брехливо , чи боягузливо ... І не "Путін" , а "кремлівський диктатор" , якщо вже ***** писати соромитесь ...
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30.04.2025 21:06 Ответить
А сам хоч з нори (бункера) виліз?
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30.04.2025 21:12 Ответить
в норі якраз сидить )(уйло кацапське і перелякано хрюкає звідти
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30.04.2025 21:14 Ответить
Але *****-коротун таким і залишився, як і був. І це факт.
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30.04.2025 21:56 Ответить
 
 