На Покровському напрямку понад 80 боєзіткнень, знешкоджено 345 окупантів, - Генштаб

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 177 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні окупанти завдали 91 авіаційного удару, застосувавши 179 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3186 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів позицій наших оборонців в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення досі триває.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 35 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки. До цього часу незавершеними залишаються 10 боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог здійснює штурм позицій наших підрозділів поблизу Верхньокам’янського. Бій триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру, один бій ще триває.

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На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили неподалік Дружби, Дачного, Диліївки та в районі Торецька. На даний час точиться один бій.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 81 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. Дотепер триває 12 боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали Русин Яр, Малинівка, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 345 окупантів, 194 з них – безповоротно. Також знищено вісім бойових броньованих машин, три автомобілі, 23 мотоцикли, один танк, два пункти управління БпЛА, міномет. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, сім мотоциклів, чотири одиниці автомобільної техніки, один міномет та одну гармату противника.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував поблизу Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, Шевченко і Багатиря. Наші оборонці вже зупинили 12 ворожих атак, триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

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Курський напрямок

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 21 атаку російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 15 керованих бомб, а також здійснив 185 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 40-ої окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

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