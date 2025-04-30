На Покровском направлении - более 80 боевых столкновений, уничтожено 345 оккупантов, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала этих суток произошло 177 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня оккупанты нанесли 91 авиационный удар, применив 179 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3186 дронов-камикадзе и осуществили почти шесть тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 35 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надия, Твердохлебово, Ридкодуб, Новое, Новый Мир, Зеленая Долина, Колодязи и в направлении Новомихайловки, Грековки. К этому времени незавершенными остаются 10 боестолкновений.

На Сиверском направлении враг осуществляет штурм позиций наших подразделений вблизи Верхнекаменского. Бой продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений в районах Белой Горы, Андреевки и Часова Яра, один бой еще продолжается.

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На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Дружбы, Дачного, Дилиевки и в районе Торецка. В настоящее время идет один бой.

На Покровском направлении захватнические подразделения 81 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Проминь, Даченское, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлении Зари, Малиновки, Миролюбовки, Гнатовки, Александрополя, Покровска, Новосергиевки, Новой Полтавки. До сих пор продолжается 12 боестолкновений. Авиационным ударам подверглись Русин Яр, Малиновка, Заря, Александро-Калиново, Новая Полтавка, Зеленый Кут, Ялта, Гродовка, Миролюбовка, Лысовка, Сухой Яр, Покровск.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 345 оккупантов, 194 из них - безвозвратно. Также уничтожено восемь боевых бронированных машин, три автомобиля, 23 мотоцикла, один танк, два пункта управления БПЛА, миномет. Повреждены две боевые бронированные машины, семь мотоциклов, четыре единицы автомобильной техники, один миномет и одна пушка противника.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 16 раз атаковал вблизи Константинополя, Привольного, Вольного Поля и в направлении Отрадного, Шевченко и Багатыря. Наши защитники уже остановили 12 вражеских атак, продолжается четыре боестолкновения. Авиаударам подвергся Новополь.

На Гуляйпольском направлении противник наносил авиационные удары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Степного, Лобкового и Каменского.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

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Курское направление

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 21 атаку российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 15 управляемых бомб, а также осуществил 185 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.

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