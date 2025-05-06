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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Кардинали перед Конклавом закликали до негайного припинення вогню в Україні

Кардинали Римо-католицької церкви

Кардинали Римо-католицької церкви напередодні початку Конклаву, запланованого на 7 травня, оприлюднили звернення з закликом до негайного припинення бойових дій в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах.

Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ з посиланням на пресслужбу Святого Престолу, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що ситуація в зоні збройних конфліктів погіршується - зокрема, зросла кількість атак на цивільне населення. Кардинали з жалем констатували, що мирні ініціативи не мають прогресу, і закликали всі сторони конфліктів якнайшвидше домовитися про припинення вогню та негайний початок переговорів без попередніх умов.

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"Ми звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", - йдеться у зверненні.

Також кардинали закликали вірян до посиленої молитви за справедливий і тривалий мир.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

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Автор: 

війна в Україні (4168) припинення вогню (175)


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Топ коментарі
+7
"всіх залучених сторін..." - може до пуйла нехай звернуться?
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06.05.2025 16:00
+5
Потужньо!
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06.05.2025 15:56
+3
Ватикан вже заплутався кого підтримувати в конфліктах, чи сьурбоваеий тим що замало уваги до виборів Папи?
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06.05.2025 16:01
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06.05.2025 15:56 Відповісти
А то що? Розсекретять таємний архів Ватикану про зв'язки з кгб?
Ватикан типове відгалудження агенства "масковскійпатріархат".
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06.05.2025 16:01 Відповісти
7 травня й День победобесія - так хйуло й за Ватикан три дні попросив миру , чи Ватикан за нього?
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06.05.2025 16:24 Відповісти
ну щакликали і що- поп ****** не послухается бо він там на війнонці лаве рубе на свою гуня секту
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06.05.2025 15:56 Відповісти
На ху... лостані Бога немає, там представник диявола править. Тому до вашого побажання він не прислухається
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06.05.2025 15:59 Відповісти
"всіх залучених сторін..." - може до пуйла нехай звернуться?
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06.05.2025 16:00 Відповісти
Ватикан вже заплутався кого підтримувати в конфліктах, чи сьурбоваеий тим що замало уваги до виборів Папи?
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06.05.2025 16:01 Відповісти
Дякую!
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06.05.2025 16:01 Відповісти
Какаклав буде обирати чергового римського поца - *************?
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06.05.2025 16:02 Відповісти
не "під..." а "на..."
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06.05.2025 16:04 Відповісти
Дуже правильний заклик. Сподіваюсь, що наступний Папа буде нетерпимим до кровожерливості путіна і мп
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06.05.2025 16:05 Відповісти
І на що ви сподіваєтесь?
Всерйоз!
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06.05.2025 16:08 Відповісти
,,Не покладайте надії на сина людського , бо правди у ньому нема"-- цитата .
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06.05.2025 16:14 Відповісти
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06.05.2025 16:16 Відповісти
************* будуть вибирати тримача кремлівського общака.
Не заважайте!
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06.05.2025 16:19 Відповісти
»Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?» (С)
Час покаже, де гроші ****** (млрд дол та євро), на рахунках у банку Ватікана лежать!!
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06.05.2025 16:31 Відповісти
Дайте фашистам спокійно провести пабєдобєсіє! А що далі пох усім...
Таки треба кудись бахнуть, або по кривавій площі, або туди, звідки зняли ппо для москви. Бо це просто знущання: вони знищують мирне населення, а ми їм повинні забезпечити спокій. Але зелене сцикло таки прогнеться.
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06.05.2025 16:36 Відповісти
Вы для начала грязные деньги }{уйла в своём банке конфискуйте, "миротворцы" пуевы.
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06.05.2025 16:40 Відповісти
Ідіоти, а не кардинали. Навіть, якби вони закликали прямим текстом припинити вогонь агресора - Х-уйла, він би лише посміявся, але ж вони звертаються невідомо до кого, чи це вони вимагають, щоб Україна капітулювала і зникла, бо ж саме ради цього Х-уйло і продовжує війну.
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06.05.2025 16:59 Відповісти
 
 