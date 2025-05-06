Кардинали перед Конклавом закликали до негайного припинення вогню в Україні
Кардинали Римо-католицької церкви напередодні початку Конклаву, запланованого на 7 травня, оприлюднили звернення з закликом до негайного припинення бойових дій в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах.
Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ з посиланням на пресслужбу Святого Престолу, інформує Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що ситуація в зоні збройних конфліктів погіршується - зокрема, зросла кількість атак на цивільне населення. Кардинали з жалем констатували, що мирні ініціативи не мають прогресу, і закликали всі сторони конфліктів якнайшвидше домовитися про припинення вогню та негайний початок переговорів без попередніх умов.
"Ми звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", - йдеться у зверненні.
Також кардинали закликали вірян до посиленої молитви за справедливий і тривалий мир.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.
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Ватикан типове відгалудження агенства "масковскійпатріархат".
Всерйоз!
Не заважайте!
Час покаже, де гроші ****** (млрд дол та євро), на рахунках у банку Ватікана лежать!!
Таки треба кудись бахнуть, або по кривавій площі, або туди, звідки зняли ппо для москви. Бо це просто знущання: вони знищують мирне населення, а ми їм повинні забезпечити спокій. Але зелене сцикло таки прогнеться.