Кардинали перед Конклавом закликали до негайного припинення вогню в Україні

Кардинали Римо-католицької церкви напередодні початку Конклаву, запланованого на 7 травня, оприлюднили звернення з закликом до негайного припинення бойових дій в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах.

Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ з посиланням на пресслужбу Святого Престолу, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що ситуація в зоні збройних конфліктів погіршується - зокрема, зросла кількість атак на цивільне населення. Кардинали з жалем констатували, що мирні ініціативи не мають прогресу, і закликали всі сторони конфліктів якнайшвидше домовитися про припинення вогню та негайний початок переговорів без попередніх умов.

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"Ми звертаємося із щирим закликом до всіх залучених сторін якнайшвидше досягти постійного припинення вогню та розпочати переговори без попередніх умов і подальших зволікань про мир, якого так довго прагне населення, якого це торкнулося, та весь світ", - йдеться у зверненні.

Також кардинали закликали вірян до посиленої молитви за справедливий і тривалий мир.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

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