Кардиналы перед Конклавом призвали к немедленному прекращению огня в Украине
Кардиналы Римско-католической церкви накануне начала Конклава, запланированного на 7 мая, обнародовали обращение с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах.
Об этом сообщил Департамент информации УГКЦ со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, информирует Цензор.НЕТ.
В документе указано, что ситуация в зоне вооруженных конфликтов ухудшается - в частности, возросло количество атак на гражданское население. Кардиналы с сожалением констатировали, что мирные инициативы не имеют прогресса, и призвали все стороны конфликтов как можно быстрее договориться о прекращении огня и немедленном начале переговоров без предварительных условий.
"Мы обращаемся с искренним призывом ко всем вовлеченным сторонам как можно быстрее достичь постоянного прекращения огня и начать переговоры без предварительных условий и дальнейших проволочек о мире, которого так долго стремится население, которого это коснулось, и весь мир", - говорится в обращении.
Также кардиналы призвали верующих к усиленной молитве за справедливый и длительный мир.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
Франциск стал первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронили за пределами Ватикана.
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Ватикан типове відгалудження агенства "масковскійпатріархат".
«Мужність підняти білий прапор» - слова справжнього ідіота в мантії "папи".
Всерйоз!
Не заважайте!
Час покаже, де гроші ****** (млрд дол та євро), на рахунках у банку Ватікана лежать!!
Таки треба кудись бахнуть, або по кривавій площі, або туди, звідки зняли ппо для москви. Бо це просто знущання: вони знищують мирне населення, а ми їм повинні забезпечити спокій. Але зелене сцикло таки прогнеться.
благородних кліріковрєлігіозних дєл", сказали у Ватикані.