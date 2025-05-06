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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Кардиналы перед Конклавом призвали к немедленному прекращению огня в Украине

Кардиналы Римско-католической церкви

Кардиналы Римско-католической церкви накануне начала Конклава, запланированного на 7 мая, обнародовали обращение с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Об этом сообщил Департамент информации УГКЦ со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что ситуация в зоне вооруженных конфликтов ухудшается - в частности, возросло количество атак на гражданское население. Кардиналы с сожалением констатировали, что мирные инициативы не имеют прогресса, и призвали все стороны конфликтов как можно быстрее договориться о прекращении огня и немедленном начале переговоров без предварительных условий.

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"Мы обращаемся с искренним призывом ко всем вовлеченным сторонам как можно быстрее достичь постоянного прекращения огня и начать переговоры без предварительных условий и дальнейших проволочек о мире, которого так долго стремится население, которого это коснулось, и весь мир", - говорится в обращении.

Также кардиналы призвали верующих к усиленной молитве за справедливый и длительный мир.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск стал первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронили за пределами Ватикана.

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Автор: 

война в Украине (4134) прекращения огня (174)


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Топ комментарии
+9
"всіх залучених сторін..." - може до пуйла нехай звернуться?
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06.05.2025 16:00
+7
Потужньо!
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06.05.2025 15:56
+3
Ватикан вже заплутався кого підтримувати в конфліктах, чи сьурбоваеий тим що замало уваги до виборів Папи?
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06.05.2025 16:01
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06.05.2025 15:56 Ответить
А то що? Розсекретять таємний архів Ватикану про зв'язки з кгб?
Ватикан типове відгалудження агенства "масковскійпатріархат".
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06.05.2025 16:01 Ответить
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06.05.2025 18:14 Ответить
7 травня й День победобесія - так хйуло й за Ватикан три дні попросив миру , чи Ватикан за нього?
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06.05.2025 16:24 Ответить
ну щакликали і що- поп ****** не послухается бо він там на війнонці лаве рубе на свою гуня секту
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06.05.2025 15:56 Ответить
На ху... лостані Бога немає, там представник диявола править. Тому до вашого побажання він не прислухається
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06.05.2025 15:59 Ответить
"всіх залучених сторін..." - може до пуйла нехай звернуться?
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06.05.2025 16:00 Ответить
Ватикан вже заплутався кого підтримувати в конфліктах, чи сьурбоваеий тим що замало уваги до виборів Папи?
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06.05.2025 16:01 Ответить
Ватикан офіційно прирівняв агресора і жертву, звинувативши агресора в агресії, а жертву в супротиві. Сама дурнувата позиція, котру можна уявити.
«Мужність підняти білий прапор» - слова справжнього ідіота в мантії "папи".
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06.05.2025 17:46 Ответить
Дякую!
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06.05.2025 16:01 Ответить
Какаклав буде обирати чергового римського поца - *************?
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06.05.2025 16:02 Ответить
не "під..." а "на..."
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06.05.2025 16:04 Ответить
Дуже правильний заклик. Сподіваюсь, що наступний Папа буде нетерпимим до кровожерливості путіна і мп
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06.05.2025 16:05 Ответить
І на що ви сподіваєтесь?
Всерйоз!
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06.05.2025 16:08 Ответить
,,Не покладайте надії на сина людського , бо правди у ньому нема"-- цитата .
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06.05.2025 16:14 Ответить
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06.05.2025 16:16 Ответить
************* будуть вибирати тримача кремлівського общака.
Не заважайте!
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06.05.2025 16:19 Ответить
»Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?» (С)
Час покаже, де гроші ****** (млрд дол та євро), на рахунках у банку Ватікана лежать!!
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06.05.2025 16:31 Ответить
Дайте фашистам спокійно провести пабєдобєсіє! А що далі пох усім...
Таки треба кудись бахнуть, або по кривавій площі, або туди, звідки зняли ппо для москви. Бо це просто знущання: вони знищують мирне населення, а ми їм повинні забезпечити спокій. Але зелене сцикло таки прогнеться.
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06.05.2025 16:36 Ответить
Вы для начала грязные деньги }{уйла в своём банке конфискуйте, "миротворцы" пуевы.
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06.05.2025 16:40 Ответить
"Ізвінітє. Ето нє банк, а інстітут благородних кліріков рєлігіозних дєл", сказали у Ватикані.
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06.05.2025 17:33 Ответить
Ідіоти, а не кардинали. Навіть, якби вони закликали прямим текстом припинити вогонь агресора - Х-уйла, він би лише посміявся, але ж вони звертаються невідомо до кого, чи це вони вимагають, щоб Україна капітулювала і зникла, бо ж саме ради цього Х-уйло і продовжує війну.
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06.05.2025 16:59 Ответить
А вони помолилися, щоб усі москалі здохли? Від молого до старого?
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06.05.2025 17:12 Ответить
Класні коментарі, зразу видно хто голосував за пейсатого
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06.05.2025 17:43 Ответить
Московський патріархат, вас можна визначити по стилістиці. Що за дурню ви пишете? Краще візьміть мотузку, їдьте на болота і дражніть чортів, як Балда.
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06.05.2025 17:45 Ответить
А хіба кардинали щось чули про нашу війну?
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06.05.2025 17:55 Ответить
 
 