Кардиналы перед Конклавом призвали к немедленному прекращению огня в Украине

Кардиналы Римско-католической церкви накануне начала Конклава, запланированного на 7 мая, обнародовали обращение с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Об этом сообщил Департамент информации УГКЦ со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что ситуация в зоне вооруженных конфликтов ухудшается - в частности, возросло количество атак на гражданское население. Кардиналы с сожалением констатировали, что мирные инициативы не имеют прогресса, и призвали все стороны конфликтов как можно быстрее договориться о прекращении огня и немедленном начале переговоров без предварительных условий.

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"Мы обращаемся с искренним призывом ко всем вовлеченным сторонам как можно быстрее достичь постоянного прекращения огня и начать переговоры без предварительных условий и дальнейших проволочек о мире, которого так долго стремится население, которого это коснулось, и весь мир", - говорится в обращении.

Также кардиналы призвали верующих к усиленной молитве за справедливый и длительный мир.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск стал первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронили за пределами Ватикана.

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