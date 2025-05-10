Працюємо над відновленням авіасполучення з Україною після припинення вогню, - Стармер
Велика Британія працює над зміцненням української економіки, зокрема, задля відновлення польотів в Україну після досягнення припинення вогню.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції в Києві у суботу, 10 травня, разом з іншими лідерами Коаліції охочих, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню... Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", - заявив глава британського уряду.
Стармер додав, що Велика Британія хоче бачити Україну безпечною та процвітаючою.
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.
Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пора ледарям з ВР зробити закон про майбутні арешти усіх завезених і поселених до чужой нерухомості орків. МАЄ БУТИ ЗАКОН ЩОДО ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНЦІВ на окккупованій території . Пора зупинити мародерство і нищення кацапами майна українських громадян .