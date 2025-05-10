УКР
1 893 10

Працюємо над відновленням авіасполучення з Україною після припинення вогню, - Стармер

Стармер про відновлення авіапольотів з Україною

Велика Британія працює над зміцненням української економіки, зокрема, задля відновлення польотів в Україну після досягнення припинення вогню.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції в Києві у суботу, 10 травня, разом з іншими лідерами Коаліції охочих, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий, що британські експерти працюють на місцях, щоб підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню... Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", - заявив глава британського уряду.

Стармер додав, що Велика Британія хоче бачити Україну безпечною та процвітаючою.

Читайте також: Західні країни не зніматимуть санкції з РФ "до кінця процесу", - Стармер

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

Читайте також: Зеленський і Стармер підсумували зустрічі з партнерами: Реалізація рішення щодо повного припинення вогню та подальше посилення України

Топ коментарі
+6
Таке враження що лідери Європи живуть в світі ілюзій...
10.05.2025 23:57 Відповісти
+1
Пора вже працювати над приєднанням Кубані і напрямками витрачання репарацій. Адже головне зроблено - путлеру поставили якийсь ультиматум. Він зараз здасться трибуналу.
10.05.2025 23:51 Відповісти
Набридли їм ті прогулянки на поїзді🚆🤭
10.05.2025 23:49 Відповісти
Пора вже працювати над приєднанням Кубані і напрямками витрачання репарацій. Адже головне зроблено - путлеру поставили якийсь ультиматум. Він зараз здасться трибуналу.
10.05.2025 23:51 Відповісти
що там мільон кацапів не стоїит вже в Україні? який бред...
10.05.2025 23:51 Відповісти
10.05.2025 23:57 Відповісти
Ага, "Не дивися вгору".
11.05.2025 00:25 Відповісти
ЯКЕ ПЕРЕРМИРЯ? АЛЬО? Ну тобто він бив по дітям ракетами 2 тижні тому а тепер - ЙОООООООО я просто не подумав що можна зупинити. Бред
11.05.2025 00:34 Відповісти
кументи)) Яке припиненняя вогню))
11.05.2025 00:45 Відповісти
Тобто почались перемовини по створенню військової бази британців ( сторічна домовленість) у Криму замість кацапськой для відновлення безпеки у чорному морі . Та зробити у Криму офшор як у Кипру .
пора ледарям з ВР зробити закон про майбутні арешти усіх завезених і поселених до чужой нерухомості орків. МАЄ БУТИ ЗАКОН ЩОДО ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНЦІВ на окккупованій території . Пора зупинити мародерство і нищення кацапами майна українських громадян .
11.05.2025 05:20 Відповісти
а що заважає відкрити львівський аеропорт. Там 10 хв. льоту до польського кордону
11.05.2025 09:48 Відповісти
Тільки не угорський ВізЗейр!
11.05.2025 15:32 Відповісти
 
 