Работаем над возобновлением авиасообщения с Украиной после прекращения огня, - Стармер

Великобритания работает над укреплением украинской экономики, в частности, для восстановления полетов в Украину после достижения прекращения огня.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве в субботу, 10 мая, вместе с другими лидерами "Коалиции желающих", передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня... Это займет определенное время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", - заявил глава британского правительства.

Стармер добавил, что Великобритания хочет видеть Украину безопасной и процветающей.

Читайте также: Западные страны не будут снимать санкции с РФ "до конца процесса", - Стармер

Встреча "Коалиции желающих" 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Читайте также: Зеленский и Стармер подытожили встречи с партнерами: Реализация решения о полном прекращении огня и дальнейшее усиление Украины