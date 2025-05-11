Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Єдина можлива лінія розмежування - стійка ешелонована оборона українських військ, - Бутусов

Перемовини про перемирʼя тривали з 2014 року, а напад РФ у 2022 році стався під час "всеосяжного перемирʼя".

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він переконаний, що Путін зупиниться тільки там, де його зупинять.

"Єдина умова, яка спонукає Путіна до перемовин, - коли кількість знищених окупантів стане значно більше тих, кого набирають на війну. Єдина лінія розмежування, яка можлива - стійка ешелонована оборона українських військ, яку треба побудувати.

Єдина перевага, яка може бути у України, - не кількість техніки та людей, а якість їх застосування, організації та управління. Єдині гаранти безпеки, які будуть захищати Україну - українські воїни", - зауважив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.