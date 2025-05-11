УКР
Новини Мирні перемовини
5 731 121

Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Єдина можлива лінія розмежування - стійка ешелонована оборона українських військ, - Бутусов

бутусов

Перемовини про перемирʼя тривали з 2014 року, а напад РФ у 2022 році стався під час "всеосяжного перемирʼя".

Про це  пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він переконаний, що Путін зупиниться тільки там, де його зупинять.

"Єдина умова, яка спонукає Путіна до перемовин, - коли кількість знищених окупантів стане значно більше тих, кого набирають на війну. Єдина лінія розмежування, яка можлива - стійка ешелонована оборона українських військ, яку треба побудувати.

Єдина перевага, яка може бути у України, - не кількість техніки та людей, а якість їх застосування, організації та управління. Єдині гаранти безпеки, які будуть захищати Україну - українські воїни", - зауважив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

Автор: 

путін володимир (24566) Бутусов Юрій (3641) переговори з Росією (1395)
Топ коментарі
+10
Все правально Бутусов написав, але він трохи плутає - напад стався не тому що було "перемир'я" - а тому ,що хтось проіпав зі зміцненням оборони.
Чому маніяки нападають на повій ,але рідко на монашок? Може тому ,що монашки не шляються по ночах там де не потрібно ?

Si vis pacem, para bellum Хто хоче миру хай готується до війни - а не розміновує Чонгари .
11.05.2025 14:00 Відповісти
+8
Так,але зе хоче зупинити рашку дипломатією.Тільки він путає дипломатію з 95 кварталом
11.05.2025 13:56 Відповісти
+7
Це не має ЖОДНОГО значення, навіть найкращі дипломати світу були б тут безсилі. Кацапню може зупинити сила і ЛИШЕ СИЛА.
11.05.2025 14:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Писали що для цього потрібно розмінувати замінований папєрєдніками чонгарський перешийок, зняти танкові частини з півночі на трасі Бульбокацапія -Київ, зняти оборону летовища Гостомель, відвести мехбригади від Харкова під Донецьк...
А от про окопи нічого...
Про дороги було. Це коли Залужному пояснили чому не потрібно давати гроші на ЗСУ.
Бо потрібно будувати хороші дороги.
Бо у людей коштовні:
-Ауді,
-Тесли,
- Мерседеси,
і людям болить бити такі машини на таких невдалих дорогах.
Та й лячно, коли мама любіт скорость 250 км/час.
11.05.2025 15:49 Відповісти
За неділю?
Писали! Ще й як !
Про розмінування Чонгарського перешийку (це вихід по суші з Криму в Херсонську область) і відновлення дорожнього руху. Про це товаріщь Вєрєщюк.
Про шашлики на 9 мая. Ну це сам Прєзідєнт по тєлєвізору.
Про оборону, теж було. Про делегацію в Херсон, у тамтешньої Тероборони вилучили зброю.
11.05.2025 15:36 Відповісти
1. Єдина лінія розмежування, яка можлива - стійка ешелонована оборона українських військ.
2. Єдина перевага, яка може бути у України, - не кількість техніки та людей, а якість їх застосування

Нiхто не бачіть протіричя у ціх двух тезах?
11.05.2025 14:47 Відповісти
Из-за технологий в области дронов и кабов, нет как и очень эффективной обороны, так и нет очень эффективного наступления. Такая вот современная война, и её реалии. Всё за счёт нереальных по числу жертв.
11.05.2025 15:46 Відповісти
Цілком погоджуюсь з Бутусовим. За 50 км від лінії фронту необхідно рити окопи, залучати екскаватори як державних, так і приватних компаній, бетонні заводи мають працювати цілодобово, заливати бетоном, робити бункера, де можна буде перечекати наліт дрона чи артилерії, як групою, так і одному. Мінування - це основа. Буде все менше і менше техніки, тому проти легкого транспорту ще вчора треба було вже замовляти колючий дріт, постки, розтяжки тощо. Чи знову нічого не робиться, а гроші йдуть на дороги, та всяку фігню в тилових містах ???? Не має бути такого, що солдати викидають в чисте поле та наказують окапуватись. Лінія оборони за лінією оборони - 1, 2, 3 і знову 1, 2, 3..... Сотні тисяч військових, особливо хитрожопі менти, служби охорони сидять в тилу, отримуючи по 1,5 баксів. Їх на першу лінію, того, кого мобілізують - на третю робити укріплення та мінування.
11.05.2025 16:05 Відповісти
А якого хріна поперлись на курщину ,замість того щоб зміцнювати обороно на Донеччині і Харківщині
11.05.2025 17:07 Відповісти
тобі забули доповісти,диванний стратег!
11.05.2025 17:18 Відповісти
От через таких диванних стратегів як ти ,ми в дупі.
11.05.2025 18:40 Відповісти
Доречі шило в дупі - Придністров'є, досі стирчить. Це тому, що пуйло заборонив зєлє навіть дивитись в той бік? А роззброїти цих баранів можна одним танком. Буде і якась кількість радянських снарядів і чимала кількість полонених для обмінного фонду
11.05.2025 18:10 Відповісти
Цікаве питання ,тим більше що до 1940 року то була наша територія .
11.05.2025 18:42 Відповісти
можливо тільки добавити що повинна бути проукраїнська влада а не Арахамії з Ермаками ,Бужинськими і тисячами іншої нечистої сили
11.05.2025 17:17 Відповісти
навіть якщо Рашка і зупиниться....це тимчасово. всерівно через якийсь час вона знову полізе,в неї немає іншого виходу! тому,найкраща оборона це зробити все можливе щоб розвалити Рашку з середини на нацональні державки і 5-7 етнічно кацапських етнічних державок під міжнародним контролем. на жаль у нас цього не розуміють,ніхто не розуміє. навіть великомудрі наші форумні бики-аналітики-ухилянти...
11.05.2025 17:17 Відповісти
Єдина причина війни - зєля. Буде на його місті нормальна людина(просто нормальна, будь хто), то війна закінчиться миттєво. Бо у пуйла вся надія тільки на зєлю
11.05.2025 18:04 Відповісти
A що зробить "нормальна людина"?
11.05.2025 20:00 Відповісти
Тільки про це подумала... Так, може бути ще гірше і зельО зіллє нас рашці, якщо залишиться у владі.
12.05.2025 05:53 Відповісти
Да правильно тільки ЗСУ закінчать цю війну вийшовши на державні кордони України, ніяких переговорів не було і бути не буде, все до пізди!
11.05.2025 20:48 Відповісти
Усе в Божих руках, Юра
Якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом, як на майдані , завтра все скінчиться
12.05.2025 00:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 