Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Єдина можлива лінія розмежування - стійка ешелонована оборона українських військ, - Бутусов
Перемовини про перемирʼя тривали з 2014 року, а напад РФ у 2022 році стався під час "всеосяжного перемирʼя".
Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він переконаний, що Путін зупиниться тільки там, де його зупинять.
"Єдина умова, яка спонукає Путіна до перемовин, - коли кількість знищених окупантів стане значно більше тих, кого набирають на війну. Єдина лінія розмежування, яка можлива - стійка ешелонована оборона українських військ, яку треба побудувати.
Єдина перевага, яка може бути у України, - не кількість техніки та людей, а якість їх застосування, організації та управління. Єдині гаранти безпеки, які будуть захищати Україну - українські воїни", - зауважив Бутусов.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
А от про окопи нічого...
Про дороги було. Це коли Залужному пояснили чому не потрібно давати гроші на ЗСУ.
Бо потрібно будувати хороші дороги.
Бо у людей коштовні:
-Ауді,
-Тесли,
- Мерседеси,
і людям болить бити такі машини на таких невдалих дорогах.
Та й лячно, коли мама любіт скорость 250 км/час.
Писали! Ще й як !
Про розмінування Чонгарського перешийку (це вихід по суші з Криму в Херсонську область) і відновлення дорожнього руху. Про це товаріщь Вєрєщюк.
Про шашлики на 9 мая. Ну це сам Прєзідєнт по тєлєвізору.
Про оборону, теж було. Про делегацію в Херсон, у тамтешньої Тероборони вилучили зброю.
2. Єдина перевага, яка може бути у України, - не кількість техніки та людей, а якість їх застосування
Нiхто не бачіть протіричя у ціх двух тезах?
Якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом, як на майдані , завтра все скінчиться