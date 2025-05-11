Путин остановится только там, где его остановят. Единственная возможная линия разграничения - устойчивая эшелонированная оборона украинских войск, - Бутусов
Переговоры о перемирии продолжались с 2014-го года, а нападение РФ в 2022 году произошло во время "всеобъемлющего перемирия".
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он убежден, что Путин остановится только там, где его остановят.
"Единственное условие, которое побуждает Путина к переговорам - когда количество уничтоженных оккупантов станет значительно больше тех, кого набирают на войну. Единственная линия разграничения, которая возможна - устойчивая эшелонированная оборона украинских войск, которую надо построить.
Единственное преимущество, которое может быть у Украины - не количество техники и людей, а качество их применения, организации и управления. Единственные гаранты безопасности, которые будут защищать Украину - украинские воины", - отметил Бутусов.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
А от про окопи нічого...
Про дороги було. Це коли Залужному пояснили чому не потрібно давати гроші на ЗСУ.
Бо потрібно будувати хороші дороги.
Бо у людей коштовні:
-Ауді,
-Тесли,
- Мерседеси,
і людям болить бити такі машини на таких невдалих дорогах.
Та й лячно, коли мама любіт скорость 250 км/час.
Писали! Ще й як !
Про розмінування Чонгарського перешийку (це вихід по суші з Криму в Херсонську область) і відновлення дорожнього руху. Про це товаріщь Вєрєщюк.
Про шашлики на 9 мая. Ну це сам Прєзідєнт по тєлєвізору.
Про оборону, теж було. Про делегацію в Херсон, у тамтешньої Тероборони вилучили зброю.
2. Єдина перевага, яка може бути у України, - не кількість техніки та людей, а якість їх застосування
Нiхто не бачіть протіричя у ціх двух тезах?
Якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом, як на майдані , завтра все скінчиться