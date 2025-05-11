Путин остановится только там, где его остановят. Единственная возможная линия разграничения - устойчивая эшелонированная оборона украинских войск, - Бутусов

Переговоры о перемирии продолжались с 2014-го года, а нападение РФ в 2022 году произошло во время "всеобъемлющего перемирия".

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он убежден, что Путин остановится только там, где его остановят.

"Единственное условие, которое побуждает Путина к переговорам - когда количество уничтоженных оккупантов станет значительно больше тех, кого набирают на войну. Единственная линия разграничения, которая возможна - устойчивая эшелонированная оборона украинских войск, которую надо построить.

Единственное преимущество, которое может быть у Украины - не количество техники и людей, а качество их применения, организации и управления. Единственные гаранты безопасности, которые будут защищать Украину - украинские воины", - отметил Бутусов.

Также смотрите: Мирный план США и предложения Украины | Юрий Бутусов. ВIДЕО

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

Смотрите также: У Минобороны отсутствует ответственность. За это я и критиковал Умерова, - Бутусов. ВИДЕО