У Стамбулі ще стільців не прибрали, а Кремль убив 9 мирних жителів на Сумщині, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ударом по рейсовому автобусу в Білопіллі російський диктатор Володимир Путін продемонстрував, як насправді він хоче миру.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", - зазначив він.

"Люди (їхали.- Ред.) в автобусі з родинами. Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів. Кремль не хоче миру. Він хоче війни", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.