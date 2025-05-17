У Стамбулі ще стільців не прибрали, а Кремль убив 9 мирних жителів на Сумщині, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Ударом по рейсовому автобусу в Білопіллі російський диктатор Володимир Путін продемонстрував, як насправді він хоче миру.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", - зазначив він.
"Люди (їхали.- Ред.) в автобусі з родинами. Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів. Кремль не хоче миру. Він хоче війни", - наголосив Ліпавський.
Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.
Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.
