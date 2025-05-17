УКР
У Стамбулі ще стільців не прибрали, а Кремль убив 9 мирних жителів на Сумщині, - глава МЗС Чехії Ліпавський

удар по Білопіллю

Ударом по рейсовому автобусу в Білопіллі російський диктатор Володимир Путін продемонстрував, як насправді він хоче миру.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Стамбулі ще навіть не прибрали стільці після переговорів про припинення вогню між Україною та Росією, коли Кремль убив 9 мирних жителів у Сумській області", - зазначив він.

"Люди (їхали.- Ред.) в автобусі з родинами. Ось наскільки серйозно Путін ставиться до мирних переговорів. Кремль не хоче миру. Він хоче війни", - наголосив Ліпавський.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.

обстріл (30447) перемовини (3067) Сумська область (4155) Ліпавський Ян (138) Сумський район (385) Білопілля (22)
******, відправив для Трампа до Стамбулу для примітивної імітації - «міру-мір», якийсь непотріб від орків, щоб публічно, принизити Велич США на фоні пусто-порожніх та нелогічних теревенів Трампа!!
Але Трамп, обітре губи свої, і понесе чергову, дику галіматню про мірнаха «дрючбана валадіміра»!!
А ******, продовжує убивати Українців!!!
17.05.2025 15:53 Відповісти
А що там з "європейським" ультиматумом про нищівні санції за добу? Чи з рівня санкцій опустились до моніторингу стільців?
17.05.2025 16:14 Відповісти
Треба вимагати повне ембарго на всю російську продукцію, повне відключення від світової банківської системи і безлімітна допомога від НАТО грошима і зброєю.
17.05.2025 16:18 Відповісти
Це тільки тих,про котрих вже повідомили публічно(
17.05.2025 16:23 Відповісти
потужне перемирья
17.05.2025 19:35 Відповісти
 
 