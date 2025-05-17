РУС
В Стамбуле еще стулья не убрали, а Кремль убил 9 мирных жителей на Сумщине, - глава МИД Чехии Липавский

удар по Белополью

Ударом по рейсовому автобусу в Белополье российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, как на самом деле он хочет мира.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Стамбуле еще даже не убрали стулья после переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией, когда Кремль убил 9 мирных жителей в Сумской области", - отметил он.

"Люди (ехали.- Ред.) в автобусе с семьями. Вот насколько серьезно Путин относится к мирным переговорам. Кремль не хочет мира. Он хочет войны", - подчеркнул Липавский.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

обстрел (29119) переговоры (5130) Сумская область (3599) Липавский Ян (120) Сумский район (378) Белополье (22)
******, відправив для Трампа до Стамбулу для примітивної імітації - «міру-мір», якийсь непотріб від орків, щоб публічно, принизити Велич США на фоні пусто-порожніх та нелогічних теревенів Трампа!!
Але Трамп, обітре губи свої, і понесе чергову, дику галіматню про мірнаха «дрючбана валадіміра»!!
А ******, продовжує убивати Українців!!!
17.05.2025 15:53 Ответить
А що там з "європейським" ультиматумом про нищівні санції за добу? Чи з рівня санкцій опустились до моніторингу стільців?
17.05.2025 16:14 Ответить
Треба вимагати повне ембарго на всю російську продукцію, повне відключення від світової банківської системи і безлімітна допомога від НАТО грошима і зброєю.
17.05.2025 16:18 Ответить
Це тільки тих,про котрих вже повідомили публічно(
17.05.2025 16:23 Ответить
потужне перемирья
