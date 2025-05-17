В Стамбуле еще стулья не убрали, а Кремль убил 9 мирных жителей на Сумщине, - глава МИД Чехии Липавский

Ударом по рейсовому автобусу в Белополье российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, как на самом деле он хочет мира.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"В Стамбуле еще даже не убрали стулья после переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией, когда Кремль убил 9 мирных жителей в Сумской области", - отметил он.

"Люди (ехали.- Ред.) в автобусе с семьями. Вот насколько серьезно Путин относится к мирным переговорам. Кремль не хочет мира. Он хочет войны", - подчеркнул Липавский.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.