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Новини Переговори України та РФ у Ватикані
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Держсекретар Ватикану Паролін: Не має значення, де відбудуться переговори між Україною та РФ - терміново потрібне перемир’я

Паролін каже, що місце перемовин РФ та України не важливе

Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що насправді не важливо, де можуть відбутися наступні перемовини між Україною та РФ – головне, щоб вони почалися і відбулося припинення вогню, з подальшим досягненням справедливого та стійкого миру.

Про це він сказав в інтерв'ю ватиканським ЗМІ, передає Vatican News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Держсекретаря Святого Престолу попросили прокоментувати ідею проведення переговорів у Ватикані щодо припинення війни РФ проти України на тлі відкидання цього російською стороною. На що Паролін відповів:

"Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами".

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Очільник Ватиканської дипломатії підкреслив, що Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи нейтральне, захищене місце. 

Однак він зауважив, що йдеться не про посередництво, а готовність надати місце для переговорів. 

"Говориться також про інші можливі місця, як от Женева. В будь-якому випадку, не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися", - додав Паролін.

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Переговори у Ватикані

16 травня 2025 року Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ.

Раніше 23 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав сценарій проведення мирних переговорів у Ватикані нереалістичним.

Водночас міністр закордонних справ Сибіга сказав, що Україна все ще розглядає Ватикан як майданчик для перемовин з РФ.

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Автор: 

Ватикан (166) перемовини (2991) росія (65829)


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ви всі плани пуйлу поламаєте
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27.05.2025 18:11 Відповісти
ТЕміново?) - нууууу Пуйло це прочитав і точно точно вас послухався))
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27.05.2025 18:16 Відповісти
Какие переговоры, путлер ещё не навоевался
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27.05.2025 18:17 Відповісти
Поролон має уокі-токi рацію!
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27.05.2025 18:19 Відповісти
В перекладі з дипломатичного Ватікан те "Не має значення, де відбудуться переговори між Україною та РФ - терміново потрібне перемир'я" означає відкликав свою ініціативу...?
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27.05.2025 18:27 Відповісти
 
 