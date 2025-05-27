Госсекретарь Ватикана Паролин: Не имеет значения, где состоятся переговоры между Украиной и РФ - срочно нужно перемирие
Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что на самом деле не важно, где могут состояться следующие переговоры между Украиной и РФ - главное, чтобы они начались и произошло прекращение огня, с последующим достижением справедливого и устойчивого мира.
Об этом он сказал в интервью ватиканским СМИ, передает Vatican News, сообщает Цензор.НЕТ.
Госсекретаря Святого Престола попросили прокомментировать идею проведения переговоров в Ватикане о прекращении войны РФ против Украины на фоне отвержения этого российской стороной. На что Паролин ответил:
"На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами".
Глава Ватиканской дипломатии подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая нейтральное, защищенное место.
Однако он отметил, что речь идет не о посредничестве, а готовность предоставить место для переговоров.
"Говорится также о других возможных местах, таких как Женева. В любом случае, не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались", - добавил Паролин.
Переговоры в Ватикане
16 мая 2025 года Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.
Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.
В то же время министр иностранных дел Сибига сказал, что Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.
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