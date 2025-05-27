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Новости Переговоры Украины и Рф в Ватикане
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Госсекретарь Ватикана Паролин: Не имеет значения, где состоятся переговоры между Украиной и РФ - срочно нужно перемирие

Паролин говорит, что место переговоров РФ и Украины не важно

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что на самом деле не важно, где могут состояться следующие переговоры между Украиной и РФ - главное, чтобы они начались и произошло прекращение огня, с последующим достижением справедливого и устойчивого мира.

Об этом он сказал в интервью ватиканским СМИ, передает Vatican News, сообщает Цензор.НЕТ.

Госсекретаря Святого Престола попросили прокомментировать идею проведения переговоров в Ватикане о прекращении войны РФ против Украины на фоне отвержения этого российской стороной. На что Паролин ответил:

"На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения. А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами".

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Глава Ватиканской дипломатии подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая нейтральное, защищенное место.

Однако он отметил, что речь идет не о посредничестве, а готовность предоставить место для переговоров.

"Говорится также о других возможных местах, таких как Женева. В любом случае, не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались", - добавил Паролин.

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Переговоры в Ватикане

16 мая 2025 года Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан как переговорную площадку между Украиной и РФ.

Ранее 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сценарий проведения мирных переговоров в Ватикане нереалистичным.

В то же время министр иностранных дел Сибига сказал, что Украина все еще рассматривает Ватикан как площадку для переговоров с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль против участия Папы Римского в мирных переговорах, - Bloomberg

Автор: 

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ви всі плани пуйлу поламаєте
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27.05.2025 18:11 Ответить
ТЕміново?) - нууууу Пуйло це прочитав і точно точно вас послухався))
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27.05.2025 18:16 Ответить
Какие переговоры, путлер ещё не навоевался
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27.05.2025 18:17 Ответить
Поролон має уокі-токi рацію!
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27.05.2025 18:19 Ответить
В перекладі з дипломатичного Ватікан те "Не має значення, де відбудуться переговори між Україною та РФ - терміново потрібне перемир'я" означає відкликав свою ініціативу...?
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27.05.2025 18:27 Ответить
держсекретар іде нах#й, не путайте перемир*я з капітуляцією
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27.05.2025 23:07 Ответить
 
 