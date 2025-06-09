"Енергоатом" "злив" електроенергію та сотні мільйонів гривень, поки вся країна жила в режимі блекауту, - Железняк. ВIДЕО

З весни 2024 року, коли в Україні підвищували тарифи на світло і відбувалися масштабні блекаути, АТ "Енергоатом" могло провернути схему з продажем "струму" на суму в 300 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка.

"Ми зібрали докази, і тут прям дуже простий кейс для НАБУ. Заяву ми вже подали", – повідомив Железняк.

Договір з невідомою компанією на сотні мільйонів

У квітні 2024 році російська армія ударами знищила Трипільську ТЕС та частину генерації електроенергії. Влада почала готувати населення до постійних відключень світла, країна переходить в режим блекаутів.

В цей самий час "Енергоатом" уклав договір із компанією "Світлогруп М" на поставку величезного обсягу електроенергії. Далі електроенергію їм продають, компанія систематично не доплачує. В результаті кошти державна компанія не отримує.

Железняк зазначає, що саму приватну компанію "Світлогруп М", на енергетичному ринку ніхто не знає.

"А номінальне керівництво компанії пов'язане не з енергетикою, а з Федерацією дзюдо Харківської області. ... Тобто, маємо два факти. "Енергоатом" укладає контракт на сотні мільйонів із невідомою компанією з дуже сумнівним менеджментом і постачає цій компанії електроенергію навіть попри те, що вона накопичує борги. Факт другий. "Енергоатом" нічого не отримує з грошей, втрачає приблизно 300 млн грн. Боржнику дають можливість отримати ще близько 40 млн із держбюджету за відшкодування ПДВ. І на цьому історія закінчується", – розповів нардеп.

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Нардеп зазначає, що цей кейс – лише частина масштабної схеми, яка також "розкриває роль майже невідомого чиновника".

Як Енергоатом намагався приховати кейс

"Почнемо зі спроби "Енергоатому" приховати кейс. Уже в листопаді 2024 року, коли стає очевидним, що гроші за продану електроенергію так і не надійдуть, держкомпанія сама подає заяву про злочин. ... Але є один нюанс. Цю заяву "Енергоатом" чомусь подає не в НАБУ, а у звичайне районне відділення поліції. Ніби у них не 300 млн грн вкрали, а айфон у працівника. В результаті у цій заяві "Енергоатом" підтверджує, що "Світлогруп М" належним чином не розрахувалося. Тим самим Держкомпанія підтверджує той факт, що вона відпускала електроенергію, але без відповідної оплати.

Заяву держкомпанія максимально приховує. Ми з колегами з тимчасової слідчої комісії парламенту двічі запитували ці документи офіційно, але компанія відмолилася їх надавати, посилалася на якусь таємницю слідства. Ми запитали в поліції, чи можна взяти цю заяву, і вони сказали, що з їхнього боку такої заборони взагалі немає", – розповів Железняк.

Він також звернув увагу, що, згідно з правилами продажу електроенергії в Україні, приватні компанії повинні здійснювати оплату струму наперед і тільки після цього отримувати електроенергію. Це ж, як каже Железняк, стосується і контракту зі "Світлогруп М".

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"Згідно з договором, "Енергоатом" міг у будь-який момент зменшити або взагалі призупинити продаж електроенергії, щойно покупець перестав платити. Ба більше, у разі несплати "Енергоатом" мав повне право продати неоплачену електроенергію іншому покупцю плюс стягнути 15% штрафу зі "Світлогруп М" за невикористаний ним обсяг електроенергії. Але чомусь керівництво "Енергоатому" взагалі нічого з цього не робило", – зазначив нардеп.

Хто є головними діючими особами цієї історії

Железняк повідомляє, що договір зі "Світлогруп М" з боку "Енергоатом Трейдинг" підписував на той момент директор філії Володимир Маткін. Нардеп називає Маткіна "людиною Петра Котіна", чинного глави "Енергоатому". Той самий Маткін підписував і заяву про злочин у районний відділ Нацполіції. На момент підписання контракту Маткін працював в "Енергоатомі" менш як рік. А на початку грудня 2024-го вже був звільнений.

"Якраз коли "Світлогруп М" усю електроенергію вже отримав, а "Енергоатом" подав заяву про злочин. І якщо ви думаєте, що його звільнили за втрату 300 млн грн, то, звичайно, ви помиляєтеся. Маткін тихенько пішов на пенсію", - розповів нардеп.

Та звернув увагу, що згідно з декларацією за 2024 рік Маткін одержав у 1,5 раза більше доходу, ніж роком раніше – 4,1 млн грн, або в середньому по 340 тис. грн на місяць.

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Железняк наголошує, що Маткін не є головним персонажем цієї історії. За його даними, "Енергоатом Трейдинг" фактично підпорядковується віцепрезиденту, в.о. члена правління "Енергоатому" Якобу Хартмуту.

"Саме він керує всім фінансовим блоком... Без його участі було б неможливо ні далі без оплати відпускати електроенергію, ні зареєструвати потім податкові накладні", – зазначив Железняк.

Більш того, Хартмут посідає "привілейоване місце" в ієрархії "Енергоатому".

"Більшість наших джерел пов'язують його появу з тим, як нагляд за "Енергоатомом" здійснював Сергій Шефір. Останній, до речі, вже втратив колишній вплив, і контроль за "Енергоатомом" перейшов до іншого наближеного до Офісу президента бізнесмена Тимура Міндіча. За даними джерел, саме з легкої руки Міндіча Хартмут зростає в ієрархії "Енергоатому", – наголосив нардеп.

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Якщо прослідкувати біографію Хартмута, то через кар'єрний шлях та зростання можна вийти на майже всю актуальну мережу впливу Міндіча практично у всіх державних сферах.

"Хармут це дійсно людина-клей, яка розкриває величезну мережу смотрящих держкомпаній, керівників держпідприємств, радників, чиновників, приватних компаній, які зараз мають безмежний вплив практично на всі головні економічні сфери країни. І тому такий дрібний кейс про те, як в "Енергоатомі" під час блекауту вкрали 300 млн грн, важливий не тільки з погляду того, що його задокументовано, і тут достатньо буде роботи для правоохоронців, а тому що він закладає початок великому розслідуванню, який фактичний вигляд має зараз найбільша бізнес-імперія Банкової", – зазначив нардеп.