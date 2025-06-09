"Энергоатом" "слил" электроэнергию и сотни миллионов гривен, пока вся страна жила в режиме блэкаута, - Железняк. ВИДЕО

С весны 2024 года, когда в Украине повышали тарифы на свет и происходили масштабные блэкауты, АО "Энергоатом" могло провернуть схему с продажей "тока" на сумму в 300 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании народного депутата Ярослава Железняка.

"Мы собрали доказательства, и здесь прям очень простой кейс для НАБУ. Заявление мы уже подали", - сообщил Железняк.

Договор с неизвестной компанией на сотни миллионов

В апреле 2024 году российская армия ударами уничтожила Трипольскую ТЭС и часть генерации электроэнергии. Власти начали готовить население к постоянным отключениям света, страна переходит в режим блэкаутов.

В это же время "Энергоатом" заключил договор с компанией "Светлогруп М" на поставку огромного объема электроэнергии. Далее электроэнергию им продают, компания систематически не доплачивает. В результате средства государственная компания не получает.

Железняк отмечает, что саму частную компанию "Светлогруп М", на энергетическом рынке никто не знает.

"А номинальное руководство компании связано не с энергетикой, а с Федерацией дзюдо Харьковской области. ... То есть, имеем два факта."Энергоатом" заключает контракт на сотни миллионов с неизвестной компанией с очень сомнительным менеджментом и поставляет этой компании электроэнергию даже несмотря на то, что она накапливает долги. Факт второй. "Энергоатом" ничего не получает из денег, теряет примерно 300 млн грн. Должнику дают возможность получить еще около 40 млн из госбюджета за возмещение НДС. И на этом история заканчивается", - рассказал нардеп.

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Нардеп отмечает, что этот кейс - лишь часть масштабной схемы, которая также "раскрывает роль почти неизвестного чиновника".

Как Энергоатом пытался скрыть кейс

"Начнем с попытки "Энергоатома" скрыть кейс. Уже в ноябре 2024 года, когда становится очевидным, что деньги за проданную электроэнергию так и не поступят, госкомпания сама подает заявление о преступлении. ... Но есть один нюанс. Это заявление "Энергоатом" почему-то подает не в НАБУ, а в обычное районное отделение полиции. Будто у них не 300 млн грн украли, а айфон у сотрудника. В результате в этом заявлении "Энергоатом" подтверждает, что "Светлогруп М" должным образом не рассчиталось. Тем самым Госкомпания подтверждает тот факт, что она отпускала электроэнергию, но без соответствующей оплаты.

Заявление госкомпания максимально скрывает. Мы с коллегами из временной следственной комиссии парламента дважды запрашивали эти документы официально, но компания отказалась их предоставлять, ссылалась на какую-то тайну следствия. Мы спросили в полиции, можно ли взять это заявление, и они сказали, что с их стороны такого запрета вообще нет", - рассказал Железняк.

Он также обратил внимание, что, согласно правилам продажи электроэнергии в Украине, частные компании должны осуществлять оплату тока наперед и только после этого получать электроэнергию. Это же, как говорит Железняк, касается и контракта со "Светлогруп М".

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"Согласно договору, "Энергоатом" мог в любой момент уменьшить или вообще приостановить продажу электроэнергии, как только покупатель перестал платить. Более того, в случае неуплаты "Энергоатом" имел полное право продать неоплаченную электроэнергию другому покупателю плюс взыскать 15% штрафа со "Светлогруп М" за неиспользованный им объем электроэнергии. Но почему-то руководство "Энергоатома" вообще ничего из этого не делало", - отметил нардеп.

Кто является главными действующими лицами этой истории

Железняк сообщает, что договор со "Светлогруп М" со стороны "Энергоатом Трейдинг" подписывал на тот момент директор филиала Владимир Маткин. Нардеп называет Маткина "человеком Петра Котина", действующего главы "Энергоатома". Тот же Маткин подписывал и заявление о преступлении в районный отдел Нацполиции. На момент подписания контракта Маткин работал в "Энергоатоме" менее года. А в начале декабря 2024-го уже был уволен.

"Как раз когда "Светлогруп М" всю электроэнергию уже получил, а "Энергоатом" подал заявление о преступлении. И если вы думаете, что его уволили за потерю 300 млн грн, то, конечно, вы ошибаетесь. Маткин тихонько ушел на пенсию", - рассказал нардеп.

И обратил внимание, что согласно декларации за 2024 год Маткин получил в 1,5 раза больше дохода, чем годом ранее - 4,1 млн грн, или в среднем по 340 тыс. грн в месяц.

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Железняк отмечает, что Маткин не является главным персонажем этой истории. По его данным, "Энергоатом Трейдинг" фактически подчиняется вице-президенту, и.о. члена правления "Энергоатома" Якобу Хартмуту.

"Именно он руководит всем финансовым блоком... Без его участия было бы невозможно ни дальше без оплаты отпускать электроэнергию, ни зарегистрировать потом налоговые накладные", - отметил Железняк.

Более того, Хартмут занимает "привилегированное место" в иерархии "Энергоатома".

"Большинство наших источников связывают его появление с тем, как надзор за "Энергоатомом" осуществлял Сергей Шефир. Последний, кстати, уже потерял былое влияние, и контроль за "Энергоатомом" перешел к другому приближенному к Офису президента бизнесмену Тимуру Миндичу. По данным источников, именно с легкой руки Миндича Хартмут растет в иерархии "Энергоатома", - подчеркнул нардеп.

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Если проследить биографию Хартмута, то через карьерный путь и рост можно выйти на почти всю актуальную сеть влияния Миндича практически во всех государственных сферах.

"Хартмут это действительно человек-клей, который раскрывает огромную сеть смотрящих госкомпаний, руководителей госпредприятий, советников, чиновников, частных компаний, которые сейчас имеют безграничное влияние практически на все главные экономические сферы страны. И поэтому такой мелкий кейс о том, как в "Энергоатоме" во время блэкаута украли 300 млн грн, важен не только с точки зрения того, что он задокументирован, и здесь достаточно будет работы для правоохранителей, а потому что он закладывает начало большому расследованию, как фактически выглядит сейчас крупнейшая бизнес-империя Банковой", - отметил нардеп.