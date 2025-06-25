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Новини Справа Чернишова
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Обрання запобіжного заходу Чернишову відклали на 26 червня

Справа Чернишова. Обрання запобіжного заходу відклали

Вищий антикорупційний суд відклав обрання запобіжного заходу віцепрем'єру - міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До цього захист клопотав про перенесення засідання на 26 червня 2025 року. Обвинувачення погодилося з даною позицією.

Засідання відклали на 12:10 26 червня.

23 червня 2025 року НАБУ повідомило віцепрем’єру Чернишову про підозру.

25 червня Чернишов подав клопотання про перенесення засідання ВАКС.

Читайте також: Корупція в Мінрегіоні: ВАКС арештував столичного забудовника із заставою 100 мільйонів

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: ВАКС залишив без змін запобіжний захід для Насірова: захист просив скасувати заставу у 40 млн грн

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2000) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+12
Стаття 368 ч.4 КК України, підозра по якій винесена чернишову, відноситься до категорії особливо тяжких. Сума збитків - лярд гривнів. Цей чувак, за всіма законами, повинен сидіти в буцегарні або вийти під залог не менший за суму завданих збитків. Але ж ніт, гуляє! Ще й диктує суду свої хатєлкі.
Походу ми прогавили ту ЗЕлену весну, коли саджали...
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25.06.2025 11:35 Відповісти
+9
Чернишов - кум Лєнки Зеленської - йому можна красти.
''хоть па-ржом'' - вирішив на виборах ''мудрий'' народ.
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25.06.2025 11:46 Відповісти
+8
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
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25.06.2025 12:00 Відповісти
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В чому справа? - перед законом всі рівні - але є набагато рівніші і носатіші
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25.06.2025 11:29 Відповісти
Є рівні, але є ще рівніші.
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25.06.2025 12:15 Відповісти
Стаття 368 ч.4 КК України, підозра по якій винесена чернишову, відноситься до категорії особливо тяжких. Сума збитків - лярд гривнів. Цей чувак, за всіма законами, повинен сидіти в буцегарні або вийти під залог не менший за суму завданих збитків. Але ж ніт, гуляє! Ще й диктує суду свої хатєлкі.
Походу ми прогавили ту ЗЕлену весну, коли саджали...
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25.06.2025 11:35 Відповісти
Чернишов - кум Лєнки Зеленської - йому можна красти.
''хоть па-ржом'' - вирішив на виборах ''мудрий'' народ.
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25.06.2025 11:46 Відповісти
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
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25.06.2025 12:00 Відповісти
https://imgbb.com/
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25.06.2025 11:39 Відповісти
А таки велике цабе! 🙄
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25.06.2025 11:46 Відповісти
ДАЛИ ЧАС ПОРІШАТИ-так сказати правильніше б було,побриють,потянуть час і диплатом в Зімбабве
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25.06.2025 11:44 Відповісти
махінацій з газом не було?
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25.06.2025 11:44 Відповісти
Тепер я в роздумах, а чим Чєрнишов відрізняється від Червінського? 🤔
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25.06.2025 11:45 Відповісти
Він свій, він квартальний, а то ого-го!
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25.06.2025 11:48 Відповісти
Чернишов - кум Лєнки Зеленської.

Червінський - боровся проти москальських окупантів.

Банда Єрмака-Зеленського кожного ''винагороджує'' по ''заслугам'' перед своєю бандою.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
Перший - злодій, другий - патріот. Ось і видно ставлення ЗЕ влади.
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25.06.2025 12:17 Відповісти
Кілька разів відкладуть, потроху стихне, а там щось новеньке вигулькне, переб`є.
А за кілька місяців він успішно опиниться десь в теплих іспаніях.
Не він перший, не він, на жаль, останній.
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25.06.2025 11:47 Відповісти
Спрацює стара схема - безугла виригає в корито відро помиїв, нарід почне смакувати і на пару днів відволічеться, а чернишов "тихенько в ліс". Потім всі почнуть задавати справедиві і гнівні питання, - А як же це так. а хто випустив, а по чиїй вказівці? -
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25.06.2025 11:54 Відповісти
Ну, якогось лейтенанта-прикордонника винним назначать, то ж не проблема..
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25.06.2025 11:59 Відповісти
Пожурять того літьоху, та і все на цьому. Де тих літьох набратися, коли зелені оберзлодюги цілими табунами біжать через кордон з мішками доллярів за плечима - на всіх злодюг не напасешся цих лейтенантів. Лейтенантів, особливо "перевірених" потрібно берегти, бо це майбутні міністри неповернення, оборони, фінансів і тому подібне, адже не поставиш будь кого яйця по 17 кілограмами продавати армії.
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25.06.2025 12:12 Відповісти
Дали можливість "перепливти Тису".
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25.06.2025 12:31 Відповісти
шкода, що не вказують якого року
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25.06.2025 12:34 Відповісти
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25.06.2025 12:37 Відповісти
Врешь, не возьмешь, сказав Олексій занурюючись сьогодні у Тису.
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25.06.2025 12:39 Відповісти
Сподіваюсь побачити нового генпрокурора вдії починаючі прямо з цієї справи і прямо зараз! Все, що буде після цього вже не буде мати того ефекту, який просто конче потрібен для поверненя прокуратурі сили справжнього Охоронця законності і порядку.
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25.06.2025 12:47 Відповісти
Треба почекати. Може якась новина переб"є втечу та повернення віце-прем"єрміністра (це в голові не вкладається). Надія, що якось вщухне шкандал та й забудеться.
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25.06.2025 12:52 Відповісти
 
 