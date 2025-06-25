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Новости Дело Чернышова
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Избрание меры пресечения Чернышову отложили на 26 июня

Дело Чернышова. Избрание меры пресечения отложили

Высший антикоррупционный суд отложил избрание меры пресечения вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышеву, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До этого защита ходатайствовала о переносе заседания на 26 июня 2025 года. Обвинение согласилось с данной позицией.

Заседание отложили на 12:10 26 июня.

23 июня 2025 года НАБУ сообщило вице-премьеру Чернышеву о подозрении.

25 июня Чернышов подал ходатайство о переносе заседания ВАКС.

Читайте также: Коррупция в Минрегионе: ВАКС арестовал столичного застройщика с залогом 100 миллионов

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Насирова: защита просила отменить залог в 40 млн грн

Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+12
Стаття 368 ч.4 КК України, підозра по якій винесена чернишову, відноситься до категорії особливо тяжких. Сума збитків - лярд гривнів. Цей чувак, за всіма законами, повинен сидіти в буцегарні або вийти під залог не менший за суму завданих збитків. Але ж ніт, гуляє! Ще й диктує суду свої хатєлкі.
Походу ми прогавили ту ЗЕлену весну, коли саджали...
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25.06.2025 11:35 Ответить
+9
Чернишов - кум Лєнки Зеленської - йому можна красти.
''хоть па-ржом'' - вирішив на виборах ''мудрий'' народ.
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25.06.2025 11:46 Ответить
+8
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
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25.06.2025 12:00 Ответить
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В чому справа? - перед законом всі рівні - але є набагато рівніші і носатіші
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25.06.2025 11:29 Ответить
Є рівні, але є ще рівніші.
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25.06.2025 12:15 Ответить
Стаття 368 ч.4 КК України, підозра по якій винесена чернишову, відноситься до категорії особливо тяжких. Сума збитків - лярд гривнів. Цей чувак, за всіма законами, повинен сидіти в буцегарні або вийти під залог не менший за суму завданих збитків. Але ж ніт, гуляє! Ще й диктує суду свої хатєлкі.
Походу ми прогавили ту ЗЕлену весну, коли саджали...
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25.06.2025 11:35 Ответить
Чернишов - кум Лєнки Зеленської - йому можна красти.
''хоть па-ржом'' - вирішив на виборах ''мудрий'' народ.
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25.06.2025 11:46 Ответить
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу.»

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
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25.06.2025 12:00 Ответить
https://imgbb.com/
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25.06.2025 11:39 Ответить
А таки велике цабе! 🙄
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25.06.2025 11:46 Ответить
ДАЛИ ЧАС ПОРІШАТИ-так сказати правильніше б було,побриють,потянуть час і диплатом в Зімбабве
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25.06.2025 11:44 Ответить
махінацій з газом не було?
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25.06.2025 11:44 Ответить
Тепер я в роздумах, а чим Чєрнишов відрізняється від Червінського? 🤔
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25.06.2025 11:45 Ответить
Він свій, він квартальний, а то ого-го!
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25.06.2025 11:48 Ответить
Чернишов - кум Лєнки Зеленської.

Червінський - боровся проти москальських окупантів.

Банда Єрмака-Зеленського кожного ''винагороджує'' по ''заслугам'' перед своєю бандою.
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25.06.2025 11:52 Ответить
Перший - злодій, другий - патріот. Ось і видно ставлення ЗЕ влади.
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25.06.2025 12:17 Ответить
Кілька разів відкладуть, потроху стихне, а там щось новеньке вигулькне, переб`є.
А за кілька місяців він успішно опиниться десь в теплих іспаніях.
Не він перший, не він, на жаль, останній.
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25.06.2025 11:47 Ответить
Спрацює стара схема - безугла виригає в корито відро помиїв, нарід почне смакувати і на пару днів відволічеться, а чернишов "тихенько в ліс". Потім всі почнуть задавати справедиві і гнівні питання, - А як же це так. а хто випустив, а по чиїй вказівці? -
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25.06.2025 11:54 Ответить
Ну, якогось лейтенанта-прикордонника винним назначать, то ж не проблема..
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25.06.2025 11:59 Ответить
Пожурять того літьоху, та і все на цьому. Де тих літьох набратися, коли зелені оберзлодюги цілими табунами біжать через кордон з мішками доллярів за плечима - на всіх злодюг не напасешся цих лейтенантів. Лейтенантів, особливо "перевірених" потрібно берегти, бо це майбутні міністри неповернення, оборони, фінансів і тому подібне, адже не поставиш будь кого яйця по 17 кілограмами продавати армії.
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25.06.2025 12:12 Ответить
Дали можливість "перепливти Тису".
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25.06.2025 12:31 Ответить
шкода, що не вказують якого року
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25.06.2025 12:34 Ответить
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25.06.2025 12:37 Ответить
Врешь, не возьмешь, сказав Олексій занурюючись сьогодні у Тису.
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25.06.2025 12:39 Ответить
Сподіваюсь побачити нового генпрокурора вдії починаючі прямо з цієї справи і прямо зараз! Все, що буде після цього вже не буде мати того ефекту, який просто конче потрібен для поверненя прокуратурі сили справжнього Охоронця законності і порядку.
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25.06.2025 12:47 Ответить
Треба почекати. Може якась новина переб"є втечу та повернення віце-прем"єрміністра (це в голові не вкладається). Надія, що якось вщухне шкандал та й забудеться.
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25.06.2025 12:52 Ответить
 
 