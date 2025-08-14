Ініціатива з оборонної підтримки України PURL вже зібрала $1,5 млрд, - Зеленський

Нова ініціатива з оборонної підтримки України PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати - на сьогодні вже зібрано 1,5 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів.

"Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок.



Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України", - додав Зеленський.

Що таке PURL

Ініціатива PURL передбачає постачання Україні озброєння, виготовленого у США, за кошти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.