УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США Постачання зброї Україні
427 15

Ініціатива з оборонної підтримки України PURL вже зібрала $1,5 млрд, - Зеленський

Зеленський про PURL

Нова ініціатива з оборонної підтримки України PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати - на сьогодні вже зібрано 1,5 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів.

Також читайте: Україна отримає перші поставки зброї в рамках PURL від НАТО вже за кілька тижнів

"Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок.

Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України", - додав Зеленський.

Також читайте: США закінчили з фінансуванням війни в Україні, ми хочемо мирного врегулювання, - Венс

Що таке PURL

Ініціатива PURL передбачає постачання Україні озброєння, виготовленого у США, за кошти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Президент США Дональд Трамп підтвердив намір просувати угоду із союзниками по НАТО щодо закупівлі ними американської зброї з метою, зокрема, передачі військової допомоги Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25098) НАТО (6717) зброя (7684) США (24043)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
зелена брехлива гундоса зе!гніда.
от кляті буржуї зі своїми студентами з матюкливими картонками!
а, так все гарно йшло.
1.5 млрд мимо міндіча!
еххх, ***.....
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
+4
Аби тіко наші гладкі та неголені патріоти не дотяглися.
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
+3
Те що зібрали 1.5 млрд 💰 це добре.
А скільки буде потрачено на оборону Вова?

Ой🙄
Я забув 🤔
Це ж "секретна інформація".
Еге ж Вова?!
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, але це копійки в порівнянні з потребами війська в боротьбі з рашистамии.
показати весь коментар
14.08.2025 13:05 Відповісти
зелена брехлива гундоса зе!гніда.
от кляті буржуї зі своїми студентами з матюкливими картонками!
а, так все гарно йшло.
1.5 млрд мимо міндіча!
еххх, ***.....
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
Те що зібрали 1.5 млрд 💰 це добре.
А скільки буде потрачено на оборону Вова?

Ой🙄
Я забув 🤔
Це ж "секретна інформація".
Еге ж Вова?!
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
Аби тіко наші гладкі та неголені патріоти не дотяглися.
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
Збирати ми мастаки а подальший рух грошей за сімома замками
показати весь коментар
14.08.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 13:14 Відповісти
"накуплю лєнкі скумбрії"
показати весь коментар
14.08.2025 13:17 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 13:21 Відповісти
https://tsn.ua/******** Українавтратила півтора мільярда євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Причина - спроба втручання в незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.
25.07.25
показати весь коментар
14.08.2025 13:21 Відповісти
ну там не просто спроба ..переписали закон і прогнули ті органи які і так ледве працювали - тепер не будуть.

Оманська Гнида досяг своєї цілі
показати весь коментар
14.08.2025 13:23 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 13:31 Відповісти
А тут і чути не треба. Ця зупинка буде мати ім'я. І присвяту. Імені зєлєнськаво. Що так сім років добивався зєлєнський - лідор світового розвитку. І на цьому все.
показати весь коментар
14.08.2025 14:31 Відповісти
Курва, нічого не робив і не робить для розвитку свого вітчизняного виробництва. Живе на подачках Європи. Втече, і Україна залишиться з розбитим КОРИТОМ зєлєнськаво.
показати весь коментар
14.08.2025 14:32 Відповісти
 
 