РУС
Новости помощь Украине от США Поставки оружия Украине
473 16

Инициатива по оборонной поддержке Украины PURL уже собрала $1,5 млрд, - Зеленский

Зеленский о PURL

Новая инициатива по оборонной поддержке Украины PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты - на сегодня уже собрано 1,5 миллиарда долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня Нидерланды внесли 500 миллионов долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 миллионов долларов, а Германия добавила еще 500 миллионов долларов.

Также читайте: Украина получит первые поставки оружия в рамках PURL от НАТО уже через несколько недель

"Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг.

Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины", - добавил Зеленский.

Также читайте: США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс

Что такое PURL

Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО.

Напомним, президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО о закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (21562) НАТО (10252) оружие (10397) США (27702)
Дякуємо, але це копійки в порівнянні з потребами війська в боротьбі з рашистамии.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:05 Ответить
зелена брехлива гундоса зе!гніда.
от кляті буржуї зі своїми студентами з матюкливими картонками!
а, так все гарно йшло.
1.5 млрд мимо міндіча!
еххх, ***.....
показать весь комментарий
14.08.2025 13:07 Ответить
Те що зібрали 1.5 млрд 💰 це добре.
А скільки буде потрачено на оборону Вова?

Ой🙄
Я забув 🤔
Це ж "секретна інформація".
Еге ж Вова?!
показать весь комментарий
14.08.2025 13:07 Ответить
Аби тіко наші гладкі та неголені патріоти не дотяглися.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:07 Ответить
Збирати ми мастаки а подальший рух грошей за сімома замками
показать весь комментарий
14.08.2025 13:09 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 13:14 Ответить
"накуплю лєнкі скумбрії"
показать весь комментарий
14.08.2025 13:17 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 13:21 Ответить
https://tsn.ua/******** Українавтратила півтора мільярда євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Причина - спроба втручання в незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.
25.07.25
показать весь комментарий
14.08.2025 13:21 Ответить
ну там не просто спроба ..переписали закон і прогнули ті органи які і так ледве працювали - тепер не будуть.

Оманська Гнида досяг своєї цілі
показать весь комментарий
14.08.2025 13:23 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2025 13:31 Ответить
А тут і чути не треба. Ця зупинка буде мати ім'я. І присвяту. Імені зєлєнськаво. Що так сім років добивався зєлєнський - лідор світового розвитку. І на цьому все.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:31 Ответить
Курва, нічого не робив і не робить для розвитку свого вітчизняного виробництва. Живе на подачках Європи. Втече, і Україна залишиться з розбитим КОРИТОМ зєлєнськаво.
показать весь комментарий
14.08.2025 14:32 Ответить
А який результат швейцарських самітів миру? Чи двосторонніх угод про безпеку? У грошах, будь ласка.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:38 Ответить
 
 