Инициатива по оборонной поддержке Украины PURL уже собрала $1,5 млрд, - Зеленский
Новая инициатива по оборонной поддержке Украины PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты - на сегодня уже собрано 1,5 миллиарда долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня Нидерланды внесли 500 миллионов долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 миллионов долларов, а Германия добавила еще 500 миллионов долларов.
"Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг.
Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины", - добавил Зеленский.
Что такое PURL
Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО.
Напомним, президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО о закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.
от кляті буржуї зі своїми студентами з матюкливими картонками!
а, так все гарно йшло.
1.5 млрд мимо міндіча!
еххх, ***.....
А скільки буде потрачено на оборону Вова?
Ой🙄
Я забув 🤔
Це ж "секретна інформація".
Еге ж Вова?!
25.07.25
Оманська Гнида досяг своєї цілі