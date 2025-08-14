Инициатива по оборонной поддержке Украины PURL уже собрала $1,5 млрд, - Зеленский

Новая инициатива по оборонной поддержке Украины PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты - на сегодня уже собрано 1,5 миллиарда долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены НАТО могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня Нидерланды внесли 500 миллионов долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 миллионов долларов, а Германия добавила еще 500 миллионов долларов.

"Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг.



Продолжаем обсуждение с другими странами. Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины", - добавил Зеленский.

Что такое PURL

Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО.

Напомним, президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО о закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.