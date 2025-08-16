Реального руху до миру в Україні наразі немає, - Рінкевичс

Після зустрічі американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним підтверджень реального руху до миру в Україні немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Так, за його словами, найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення досягти врегулювання війни проти України.

Рінкевичс зазначив, що цю зустріч варто сприймати як один з елементів ширшого і складнішого процесу, спрямованого на досягнення міцного, сталого і справедливого миру в Україні.

"Ми бачимо, що президент США і Путін доволі багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв'язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки що немає, і Росія продовжує агресію проти України. Але що дуже важливо і що ми високо цінуємо – адміністрація і президент США активно консультуються з європейськими лідерами і президентом України. Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди і укладено мирний договір, то він повинен мати серйозні гарантії, зокрема військові", - додав він.

Президент Литви зауважив, що процес ще зіткнеться з безліччю труднощів і непростих ситуацій і, швидше за все, вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль.

Він припустив, що наступний тиждень буде доволі напруженим, оскільки в понеділок очікується зустріч президентів США і України та подальші консультації.

"Тоді ми побачимо, чи справді існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього Росія насправді чи прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду", - сказав Рінкевичс.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.