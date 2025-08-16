УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5524 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
673 7

Реального руху до миру в Україні наразі немає, - Рінкевичс

Рінкевичс про мир в Україні

Після зустрічі американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним підтверджень реального руху до миру в Україні немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Так, за його словами, найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення досягти врегулювання війни проти України.

Рінкевичс зазначив, що цю зустріч варто сприймати як один з елементів ширшого і складнішого процесу, спрямованого на досягнення міцного, сталого і справедливого миру в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має погану репутацію з дотримання мирних угод, - президент Латвії Рінкевичс

"Ми бачимо, що президент США і Путін доволі багато говорили про те, якими можуть бути наступні кроки у зв'язку з політичним врегулюванням. На жаль, рішення про припинення вогню поки що немає, і Росія продовжує агресію проти України. Але що дуже важливо і що ми високо цінуємо – адміністрація і президент США активно консультуються з європейськими лідерами і президентом України. Ми обговорюємо подальші кроки. Якщо буде досягнуто ширшої угоди і укладено мирний договір, то він повинен мати серйозні гарантії, зокрема військові", - додав він.

Президент Литви зауважив, що процес ще зіткнеться з безліччю труднощів і непростих ситуацій і, швидше за все, вимагатиме додаткових дипломатичних зусиль.

Він припустив, що наступний тиждень буде доволі напруженим, оскільки в понеділок очікується зустріч президентів США і України та подальші консультації.

Також читайте: Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна: Вбивче свавілля Путіна було винагороджене найвищими почестями

"Тоді ми побачимо, чи справді існують можливості досягнення миру в Україні, чи хоче цього Росія насправді чи прагне за допомогою різних тактик затягування фактично зірвати мирну угоду", - сказав Рінкевичс.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Автор: 

путін володимир (24566) Рінкевичс Едгарс (180) Трамп Дональд (6858)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна - сенс існування для ***** , а всі спроби Тромба загравати з ним - лише ********* Америку і весь західний світ !
показати весь коментар
16.08.2025 23:15 Відповісти
Багато оглядачів, журналістів й інших небайдужих до останніх подій людей гнітить одна думка: чому Тромб себе так поводить - спочатку обіцяє одне, а потім робить все на користь пітьми і приємності ******* особисто?
Відповідь криється у так званому "качиному тесті", придуманому в Америці часів Маккартні: "якщо ти крякчеш, як качка, плаваєш і пірнаєш, як качка і загалом поводишся, як качка, то ти і є качка" (с).
Тож, відповідь проста: Тромб - агент впливу пітьми. І це все пояснює.
показати весь коментар
16.08.2025 23:17 Відповісти
А реальний мир - це який?
Росія не припинить вогонь просто так, а вимагатиме за це поступок. Або припинить, якщо в України буде більше зброї, чим у них самих. Ви готові стільки надати? Звичайно що ні.
показати весь коментар
16.08.2025 23:21 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 23:24 Відповісти
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
показати весь коментар
16.08.2025 23:25 Відповісти
Як ви вже за***бали своїм миром. Наче він від цього настане. Якби ви замість слова мир давали хоча б одну далекобійну ракету то ви б реально приблизили б мир набагато швидше. Мир залежить наскільки сильно і швидко ми роз'їбем Сосію а не від того скільки раз ви ***** в сраку поцілуєте
показати весь коментар
16.08.2025 23:39 Відповісти
! Президент Литви зауважив

Латвії
показати весь коментар
17.08.2025 00:11 Відповісти
 
 