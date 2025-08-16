РУС
Реального движения к миру в Украине пока нет, - Ринкевичс

После встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным подтверждений реального движения к миру в Украине нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Так, по его словам, ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, или продемонстрирует реальное стремление достичь урегулирования войны против Украины.

Ринкевичс отметил, что эту встречу следует воспринимать как один из элементов более широкого и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

"Мы видим, что президент США и Путин довольно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины. Но что очень важно и что мы высоко ценим - администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то он должен иметь серьезные гарантии, в том числе военные", - добавил он.

Президент Литвы отметил, что процесс еще столкнется с множеством трудностей и непростых ситуаций и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий.

Он предположил, что следующая неделя будет довольно напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.

"Тогда мы увидим, действительно ли существуют возможности достижения мира в Украине, хочет ли этого Россия на самом деле или стремится с помощью различных тактик затягивания фактически сорвать мирное соглашение", - сказал Ринкевичс.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Війна - сенс існування для ***** , а всі спроби Тромба загравати з ним - лише ********* Америку і весь західний світ !
16.08.2025 23:15 Ответить
Багато оглядачів, журналістів й інших небайдужих до останніх подій людей гнітить одна думка: чому Тромб себе так поводить - спочатку обіцяє одне, а потім робить все на користь пітьми і приємності ******* особисто?
Відповідь криється у так званому "качиному тесті", придуманому в Америці часів Маккартні: "якщо ти крякчеш, як качка, плаваєш і пірнаєш, як качка і загалом поводишся, як качка, то ти і є качка" (с).
Тож, відповідь проста: Тромб - агент впливу пітьми. І це все пояснює.
16.08.2025 23:17 Ответить
А реальний мир - це який?
Росія не припинить вогонь просто так, а вимагатиме за це поступок. Або припинить, якщо в України буде більше зброї, чим у них самих. Ви готові стільки надати? Звичайно що ні.
16.08.2025 23:21 Ответить
16.08.2025 23:24 Ответить
Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країна ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
16.08.2025 23:25 Ответить
Як ви вже за***бали своїм миром. Наче він від цього настане. Якби ви замість слова мир давали хоча б одну далекобійну ракету то ви б реально приблизили б мир набагато швидше. Мир залежить наскільки сильно і швидко ми роз'їбем Сосію а не від того скільки раз ви ***** в сраку поцілуєте
16.08.2025 23:39 Ответить
! Президент Литви зауважив

Латвії
17.08.2025 00:11 Ответить
 
 