Реального движения к миру в Украине пока нет, - Ринкевичс

После встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным подтверждений реального движения к миру в Украине нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Так, по его словам, ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тактику затягивания времени, или продемонстрирует реальное стремление достичь урегулирования войны против Украины.

Ринкевичс отметил, что эту встречу следует воспринимать как один из элементов более широкого и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия имеет плохую репутацию по соблюдению мирных соглашений, - президент Латвии Ринкевичс

"Мы видим, что президент США и Путин довольно много говорили о том, какими могут быть следующие шаги в связи с политическим урегулированием. К сожалению, решения о прекращении огня пока нет, и Россия продолжает агрессию против Украины. Но что очень важно и что мы высоко ценим - администрация и президент США активно консультируются с европейскими лидерами и президентом Украины. Мы обсуждаем дальнейшие шаги. Если будет достигнуто более широкое соглашение и заключен мирный договор, то он должен иметь серьезные гарантии, в том числе военные", - добавил он.

Президент Литвы отметил, что процесс еще столкнется с множеством трудностей и непростых ситуаций и, скорее всего, потребует дополнительных дипломатических усилий.

Он предположил, что следующая неделя будет довольно напряженной, поскольку в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.

Также читайте: Ландсбергис о встрече Трампа и Путина: Убийственный произвол Путина был вознагражден высшими почестями

"Тогда мы увидим, действительно ли существуют возможности достижения мира в Украине, хочет ли этого Россия на самом деле или стремится с помощью различных тактик затягивания фактически сорвать мирное соглашение", - сказал Ринкевичс.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.