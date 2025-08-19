УКР
779 12

СБУ отримала багато інформації про операції НАБУ під час обшуків, це може нашкодити роботі Бюро, - Магамедрасулов

Магамедрасулов розповів про обшук СБУ у нього

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у держзраді, вважає, що проведені у нього обшуки Службою безпеки можуть нашкодити роботі Бюро, якщо будуть витоки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю NV.

За словами Магамедрасулова, виконуючи оперативні завдання та роботу йому доводилося спілкуватися з багатьма політиками та бізнесменам, зокрема досить відомими.

"У 99% випадків це саме частина моєї оперативної роботи. Це шлях отримати інформацію, потрібні контакти, домовитися про співпрацю, інколи навіть залучити до співпраці викривачів. Без цього спілкування та оперативної роботи слідство і формальний документообіг в нашій роботі немає жодного змісту. На практиці це працює так: ти будуєш мережу контактів, зв’язки, далі завдяки такому спілкуванню ти виявляєш корупційну схему, знаходиш причетних, це величезна робота. І вже наприкінці шукаєш можливості це задокументувати. Потім лише починається паперова робота, збір доказів та оформлення", - пояснив він.

Багато таких контактів, за словами детектива, для ефективної роботи треба підтримувати систематично.

"Будь-який ефективний оперативник це розуміє, що це робота і контакти на роки. Я встиг напрацювати сотні таких контактів. І тепер це все в руках Служби безпеки України, через вилучену в мене під час обшуку техніку. Через обшуки в мене на робочому місці та вдома, СБУ отримала багато інформації про діючі операції та заходи НАБУ.

Це може нашкодити роботі бюро, якщо відбудуться витоки. Це також велике поле для маніпуляцій цією інформацією та використання її проти бюро і цих осіб. Я боюся, що деяким людям, які нам допомагали, може навіть загрожувати небезпека", - додав детектив НАБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

19.08.2025 13:12 Відповісти
+3
19.08.2025 13:19 Відповісти
+2
19.08.2025 13:27 Відповісти
"Може". Чому може? Вони вилучили частину матеріалів, дістали інфу про агентів, мають дані, що вдалось зафіксувати. А ці хвостом виляють, "може".
19.08.2025 13:11 Відповісти
19.08.2025 13:12 Відповісти
19.08.2025 13:19 Відповісти
Все це також відомо зах.лідерам,на кого працюють силові органи всередині країни.
Тобто,в курсі,з ким мають справу в процесі закінчення війни.
19.08.2025 13:19 Відповісти
19.08.2025 13:27 Відповісти
Суцільний бардак по всім фронтам, куди сунув Зеля свое потужноє рило.
19.08.2025 13:29 Відповісти
шо воно меле? "незалежність" в голову б'є?
19.08.2025 13:34 Відповісти
НАБУ та САП вони зруйнують з середини за півроку, нехай лише вщухне хвиля навколо скандалу.
19.08.2025 13:38 Відповісти
Усі хто "допомагав" проти зе сбу прибере, це 150%
19.08.2025 13:38 Відповісти
Це просто меседж - ні в якому випадку не співпрацюйте з набу та сап, бо вас гарантовано зільють.
19.08.2025 13:44 Відповісти
Ну мабуть підуть трусити всіх тих викривачів та контактів з компьютерів.
19.08.2025 13:47 Відповісти
Малюк з оточенням, відкрито пішли проти Правди в Україні, на догоду зеленського і його дружбеликів з приблуд95???
Щось подібне, творили і ригоАНАЛИ з СБУ, МВС, ГПУ з татаровим???
Сівкович, литвини, генпрокурори, деркачі, мертвечук, клюєві, та сотні їм подібних гнид що ошивалися в Урядовому кварталі, РОКАМИ, можуть це засвідчити!!
Махніцький, ярема, луценко, глибоко зхвильовані???
19.08.2025 14:08 Відповісти
 
 