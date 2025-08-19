СБУ отримала багато інформації про операції НАБУ під час обшуків, це може нашкодити роботі Бюро, - Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала за підозрою у держзраді, вважає, що проведені у нього обшуки Службою безпеки можуть нашкодити роботі Бюро, якщо будуть витоки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю NV.

За словами Магамедрасулова, виконуючи оперативні завдання та роботу йому доводилося спілкуватися з багатьма політиками та бізнесменам, зокрема досить відомими.

"У 99% випадків це саме частина моєї оперативної роботи. Це шлях отримати інформацію, потрібні контакти, домовитися про співпрацю, інколи навіть залучити до співпраці викривачів. Без цього спілкування та оперативної роботи слідство і формальний документообіг в нашій роботі немає жодного змісту. На практиці це працює так: ти будуєш мережу контактів, зв’язки, далі завдяки такому спілкуванню ти виявляєш корупційну схему, знаходиш причетних, це величезна робота. І вже наприкінці шукаєш можливості це задокументувати. Потім лише починається паперова робота, збір доказів та оформлення", - пояснив він.

Багато таких контактів, за словами детектива, для ефективної роботи треба підтримувати систематично.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримання працівника НАБУ Магамедрасулова відбулося не з політичних мотивів, - СБУ

"Будь-який ефективний оперативник це розуміє, що це робота і контакти на роки. Я встиг напрацювати сотні таких контактів. І тепер це все в руках Служби безпеки України, через вилучену в мене під час обшуку техніку. Через обшуки в мене на робочому місці та вдома, СБУ отримала багато інформації про діючі операції та заходи НАБУ.

Це може нашкодити роботі бюро, якщо відбудуться витоки. Це також велике поле для маніпуляцій цією інформацією та використання її проти бюро і цих осіб. Я боюся, що деяким людям, які нам допомагали, може навіть загрожувати небезпека", - додав детектив НАБУ.

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Жодного доказу на підтвердження суті підозри СБУ я не побачив

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте також: 30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова