СБУ получила много информации об операциях НАБУ во время обысков, это может навредить работе Бюро, - Магамедрасулов

Магамедрасулов рассказал об обыске СБУ у него

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в госизмене, считает, что проведенные у него обыски Службой безопасности могут навредить работе Бюро, если будут утечки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью NV.

По словам Магамедрасулова, выполняя оперативные задания и работу ему приходилось общаться со многими политиками и бизнесменам, в том числе достаточно известными.

"В 99% случаев это именно часть моей оперативной работы. Это путь получить информацию, нужные контакты, договориться о сотрудничестве, иногда даже привлечь к сотрудничеству обличителей. Без этого общения и оперативной работы следствие и формальный документооборот в нашей работе не имеет никакого смысла. На практике это работает так: ты строишь сеть контактов, связи, дальше благодаря такому общению ты обнаруживаешь коррупционную схему, находишь причастных, это огромная работа. И уже в конце ищешь возможности это задокументировать. Затем только начинается бумажная работа, сбор доказательств и оформление", - пояснил он.

Много таких контактов, по словам детектива, для эффективной работы надо поддерживать систематически.

"Любой эффективный оперативник это понимает, что это работа и контакты на годы. Я успел наработать сотни таких контактов. И теперь это все в руках Службы безопасности Украины, через изъятую у меня во время обыска технику. Из-за обысков у меня на рабочем месте и дома, СБУ получила много информации о действующих операциях и мероприятиях НАБУ.

Это может навредить работе бюро, если произойдут утечки. Это также большое поле для манипуляций этой информацией и использования ее против бюро и этих лиц. Я боюсь, что некоторым людям, которые нам помогали, может даже угрожать опасность", - добавил детектив НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

+8
Так це і було завданням. Щоб попередти камарілью Зеленьського, хто зливає інфо про розкрадання камарільєю бюддету України.
19.08.2025 13:12 Ответить
+4
не може ..а ГАРАНТОВАНО зашкодить ..і частину інформації СБУ знищить

бо схоже Оманська Гнида на квартирі у міндіча багато наговорив на довічне
19.08.2025 13:27 Ответить
+3
Сам виноват, что занялся скромной зелёной сантехникой.
19.08.2025 13:19 Ответить
Комментировать
"Може". Чому може? Вони вилучили частину матеріалів, дістали інфу про агентів, мають дані, що вдалось зафіксувати. А ці хвостом виляють, "може".
19.08.2025 13:11 Ответить
Все це також відомо зах.лідерам,на кого працюють силові органи всередині країни.
Тобто,в курсі,з ким мають справу в процесі закінчення війни.
19.08.2025 13:19 Ответить
Суцільний бардак по всім фронтам, куди сунув Зеля свое потужноє рило.
19.08.2025 13:29 Ответить
шо воно меле? "незалежність" в голову б'є?
19.08.2025 13:34 Ответить
НАБУ та САП вони зруйнують з середини за півроку, нехай лише вщухне хвиля навколо скандалу.
19.08.2025 13:38 Ответить
Усі хто "допомагав" проти зе сбу прибере, це 150%
19.08.2025 13:38 Ответить
Це просто меседж - ні в якому випадку не співпрацюйте з набу та сап, бо вас гарантовано зільють.
19.08.2025 13:44 Ответить
Ну мабуть підуть трусити всіх тих викривачів та контактів з компьютерів.
19.08.2025 13:47 Ответить
Малюк з оточенням, відкрито пішли проти Правди в Україні, на догоду зеленського і його дружбеликів з приблуд95???
Щось подібне, творили і ригоАНАЛИ з СБУ, МВС, ГПУ з татаровим???
Сівкович, литвини, генпрокурори, деркачі, мертвечук, клюєві, та сотні їм подібних гнид що ошивалися в Урядовому кварталі, РОКАМИ, можуть це засвідчити!!
Махніцький, ярема, луценко, глибоко зхвильовані???
19.08.2025 14:08 Ответить
СБУ на захисті жида міндіча!!!
19.08.2025 15:31 Ответить
 
 