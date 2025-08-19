СБУ получила много информации об операциях НАБУ во время обысков, это может навредить работе Бюро, - Магамедрасулов

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в госизмене, считает, что проведенные у него обыски Службой безопасности могут навредить работе Бюро, если будут утечки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью NV.

По словам Магамедрасулова, выполняя оперативные задания и работу ему приходилось общаться со многими политиками и бизнесменам, в том числе достаточно известными.

"В 99% случаев это именно часть моей оперативной работы. Это путь получить информацию, нужные контакты, договориться о сотрудничестве, иногда даже привлечь к сотрудничеству обличителей. Без этого общения и оперативной работы следствие и формальный документооборот в нашей работе не имеет никакого смысла. На практике это работает так: ты строишь сеть контактов, связи, дальше благодаря такому общению ты обнаруживаешь коррупционную схему, находишь причастных, это огромная работа. И уже в конце ищешь возможности это задокументировать. Затем только начинается бумажная работа, сбор доказательств и оформление", - пояснил он.

Много таких контактов, по словам детектива, для эффективной работы надо поддерживать систематически.

"Любой эффективный оперативник это понимает, что это работа и контакты на годы. Я успел наработать сотни таких контактов. И теперь это все в руках Службы безопасности Украины, через изъятую у меня во время обыска технику. Из-за обысков у меня на рабочем месте и дома, СБУ получила много информации о действующих операциях и мероприятиях НАБУ.

Это может навредить работе бюро, если произойдут утечки. Это также большое поле для манипуляций этой информацией и использования ее против бюро и этих лиц. Я боюсь, что некоторым людям, которые нам помогали, может даже угрожать опасность", - добавил детектив НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

