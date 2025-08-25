УКР
Ціни на нафту зросли після українських атак на російські енергооб’єкти, - Reuters

Російська нафта

Ціни на нафту зросли на тлі українських атак дронами по російських енергетичних об’єктах, що викликало занепокоєння щодо стабільності поставок.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ф’ючерси на Brent піднялися на 3 центи (0,04%) - до $67,76 за барель. Американська WTI зросла на 7 центів (0,11%) - до $63,73.

Аналітик IG Тоні Сайкамор зазначив, що успіхи України в ураженні російської нафтової інфраструктури збільшують ризики зростання цін на нафту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина залишилась без нафти з Росії. Ремонт нафтопроводу після атаки українських дронів триватиме мінімум 5 діб (оновлено)

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія погодилася на суттєві поступки у переговорах, зокрема відмовилась від ідеї встановлення маріонеткового режиму в Києві та дала згоду на певні гарантії територіальної цілісності України.

Однак президент США Дональд Трамп пригрозив новими санкціями проти Москви, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу у врегулюванні війни.

Інвесторський оптимізм також підживив натяк глави ФРС Джерома Пауелла на можливе зниження ставки найближчим часом. Це посилило попит на сировинні активи, на що додатково вплинули перебої з постачанням енергоносіїв і металів.

Нагадаємо, у неділю Україна атакувала об’єкти в Росії: різко впала потужність одного з реакторів на великій АЕС, а також сталася масштабна пожежа на експортному паливному терміналі в Усть-Лузі. Водночас у Ростовській області вже четвертий день горить Новошахтинський НПЗ після атаки дронами. Його річна потужність становить 5 млн тонн нафти (близько 100 тис. барелів на день).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вдруге за місяць посилили санкції проти "тіньового флоту" Ірану

нафта (5766) Удари по РФ (499)
+4
Ціна Brent піднялися на 3 центи на бочці??? Та ви шо? Що, вважаєте - Катастрофа?
Та ні, це ви хочете всіх нас перелякати... Та й цікавить нас лише ціна бочки Urals....
25.08.2025 10:36 Відповісти
+1
на всі 100 - неможливо. Через китайозів.
25.08.2025 10:52 Відповісти
Якщо фламінго вдарить по іншим великим потужностям, які добре палають, то це створить ще більший дефіцит.
25.08.2025 10:36 Відповісти
Тут питання у тому, що високі ціни на нафту вигідні саме москвовії і не вигідні Україні. Тому тут є питання...Бити по кацапських НПЗ - однозначно, а от чи бити по портах відвантаження сирої нафти - потрібно прорахувати, чи підвищення цін на нафту не перекриє по доходах для кацапів зменшення поставок нафти...
25.08.2025 11:07 Відповісти
Ціна Brent піднялися на 3 центи на бочці??? Та ви шо? Що, вважаєте - Катастрофа?
Та ні, це ви хочете всіх нас перелякати... Та й цікавить нас лише ціна бочки Urals....
25.08.2025 10:36 Відповісти
та дала згоду на певні гарантії територіальної цілісності України - рашистські гарантії територіальної цілосності не годяться навіть для того,щоб ними "трамбонову" задницю "обслужити"....
25.08.2025 10:36 Відповісти
Ну бридня ж.
Оркам розбили НПЗ де літера П - переробка. Тобто на ринку пропозиція НЕпереробленої нафти збільшується бо її, очевидно, треба кудись дівать...
25.08.2025 10:45 Відповісти
та не тільки НПЗ покалічили, але й нафтові транспортні магістралі...
25.08.2025 10:51 Відповісти
Три НПЗ переробляли суттєво більше нафти ніж качала Дружба. Окрім того в Дружбу вони зараз заливають нафту з ж/д. Там вся лінія на Мозир забита ешелонами.
25.08.2025 11:04 Відповісти
23 Серпня, 14:29
Міненерго Казахстану: удар ЗСУ по "дружбі" не вплинув на експорт нафти

По цьому нафтопроводу Республіка експортує нафту в основному до Німеччини
25.08.2025 11:10 Відповісти
"Не вплинула" тому що там сльози - 100 т.тон з 6 мільйонів.
25.08.2025 11:21 Відповісти
Мабуть Німеччина той обсяг перехопила, Словаки можуть каністрами з Німеччини возити.

Казахський бензин.
25.08.2025 11:30 Відповісти
Ніхто ж не проти високих світових цін на нафту. Важливо випиляти паРашу з цього ринку
25.08.2025 10:47 Відповісти
на всі 100 - неможливо. Через китайозів.
25.08.2025 10:52 Відповісти
Якщо херачити кожен день по рашистській нафтогазовій інфрастуртурі то Китай і індія при всьому бажанню не зможуть купити у Сосії те чого немає. Бо я вже впевнився що швидше і легше загасити всю видобувну і переробну галузь Сосії чим вмовити всіх союзників рашистів відмовитися від рашистської сировини
25.08.2025 11:39 Відповісти
Їм по 100-120 дуже добре допоможе наповнити бюджет.

ну а ізолювати її неможливо, Китай і Індія - половина населення планети.
25.08.2025 10:56 Відповісти
Як нафта з Сибіру потрапляє в Індію?
25.08.2025 11:18 Відповісти
Нафтовими танкерами. Як і багато де юзається

Нафтопроводи значно зменшують вартість і час доставки, але це спадщина совка...
25.08.2025 11:32 Відповісти
А як танкери запливають в Сибір?
25.08.2025 11:37 Відповісти
нафтові термінали в Арктиці і на Далекому Сході.
Ну і в Чорному морі, теж.
25.08.2025 11:42 Відповісти
Нафтові термінали під'єднані до певних родовищ. В арактиці, до речі, їх нема а на ДС тільки те що добувається там.
Тому для того щоб нафта потрапила в Індію вона трубою доставляється в Новоросійськ або Усть-Лугу.
Де закупорити її не так складно.
25.08.2025 11:54 Відповісти
Арктичний нафтоналивний термінал "Ворота Арктики". Розташований в акваторії Обської губи в районі села Мис Кам'яний. Призначений для цілорічної відвантаження в танкери нафти Новопортовського нафтогазоконденсатного родовища.
25.08.2025 11:56 Відповісти
Архангельський нафтоналивний термінал-переливають з цистерн.

втім як і термінал в Петербурзі - нефтяной терминал «Порт Бухта Север»., який заливає з дружби.
25.08.2025 12:01 Відповісти
Випиляти рашку з цього ринку, нажаль, абсолютно неможливо. Тому найкращий варіант - саме низькі ціни на нафту + змущення кацапів продавати свою нафту з додатковим великим дисконтом.
25.08.2025 11:09 Відповісти
Ще рік назад казали що неможливо знищити рашистські стратегічні бомбардувальники в глибокому тилу. А як виявилося все це можливо аж бігом. А знищувати рашистські нафто і газопроводи які рашисти взагалі контролювати не можуть бо це десятки тисяч кілометрів труб через весь континент, це думаю набагато легше буде
25.08.2025 11:43 Відповісти
А чим замінити об'єм кацапської нафти? ВСе одно її купуватимуть, тільки вона ще в ціні виросте, що забеспечить кацапам надприбутки.
25.08.2025 12:08 Відповісти
3 центи. Британська журналісти як британські вчені.
25.08.2025 11:11 Відповісти
Зросли на 3 центи? Це називається не зросли, а не змінились.
25.08.2025 11:27 Відповісти
Нехай зростають. Все одно Сосія не зможе продавати нафту. Може ***** скоріше здохне від люті і безсилля коли буде бачити що ціна на нафту росте а воно продати нічого не може
25.08.2025 11:37 Відповісти
 
 