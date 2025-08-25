Ціни на нафту зросли після українських атак на російські енергооб’єкти, - Reuters
Ціни на нафту зросли на тлі українських атак дронами по російських енергетичних об’єктах, що викликало занепокоєння щодо стабільності поставок.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ф’ючерси на Brent піднялися на 3 центи (0,04%) - до $67,76 за барель. Американська WTI зросла на 7 центів (0,11%) - до $63,73.
Аналітик IG Тоні Сайкамор зазначив, що успіхи України в ураженні російської нафтової інфраструктури збільшують ризики зростання цін на нафту.
Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія погодилася на суттєві поступки у переговорах, зокрема відмовилась від ідеї встановлення маріонеткового режиму в Києві та дала згоду на певні гарантії територіальної цілісності України.
Однак президент США Дональд Трамп пригрозив новими санкціями проти Москви, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу у врегулюванні війни.
Інвесторський оптимізм також підживив натяк глави ФРС Джерома Пауелла на можливе зниження ставки найближчим часом. Це посилило попит на сировинні активи, на що додатково вплинули перебої з постачанням енергоносіїв і металів.
Нагадаємо, у неділю Україна атакувала об’єкти в Росії: різко впала потужність одного з реакторів на великій АЕС, а також сталася масштабна пожежа на експортному паливному терміналі в Усть-Лузі. Водночас у Ростовській області вже четвертий день горить Новошахтинський НПЗ після атаки дронами. Його річна потужність становить 5 млн тонн нафти (близько 100 тис. барелів на день).
Та ні, це ви хочете всіх нас перелякати... Та й цікавить нас лише ціна бочки Urals....
Оркам розбили НПЗ де літера П - переробка. Тобто на ринку пропозиція НЕпереробленої нафти збільшується бо її, очевидно, треба кудись дівать...
Міненерго Казахстану: удар ЗСУ по "дружбі" не вплинув на експорт нафти
По цьому нафтопроводу Республіка експортує нафту в основному до Німеччини
Казахський бензин.
ну а ізолювати її неможливо, Китай і Індія - половина населення планети.
Нафтопроводи значно зменшують вартість і час доставки, але це спадщина совка...
Ну і в Чорному морі, теж.
Тому для того щоб нафта потрапила в Індію вона трубою доставляється в Новоросійськ або Усть-Лугу.
Де закупорити її не так складно.
втім як і термінал в Петербурзі - нефтяной терминал «Порт Бухта Север»., який заливає з дружби.