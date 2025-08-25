РУС
592 9

Цены на нефть выросли после украинских атак на российские энергообъекты, - Reuters

Российская нефть

Цены на нефть выросли на фоне украинских атак дронами по российским энергетическим объектам, что вызвало беспокойство относительно стабильности поставок.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фьючерсы на Brent поднялись на 3 цента (0,04%) - до $67,76 за баррель. Американская WTI выросла на 7 центов (0,11%) - до $63,73.

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что успехи Украины в поражении российской нефтяной инфраструктуры увеличивают риски роста цен на нефть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия осталась без нефти из России. Ремонт нефтепровода после атаки украинских дронов продлится минимум 5 суток (обновлено)

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия согласилась на существенные уступки в переговорах, в частности отказалась от идеи установления марионеточного режима в Киеве и дала согласие на определенные гарантии территориальной целостности Украины.

Однако президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против Москвы, если в течение двух недель не будет прогресса в урегулировании войны.

Инвесторский оптимизм также подпитал намек главы ФРС Джерома Пауэлла на возможное снижение ставки в ближайшее время. Это усилило спрос на сырьевые активы, на что дополнительно повлияли перебои с поставками энергоносителей и металлов.

Напомним, в воскресенье Украина атаковала объекты в России: резко упала мощность одного из реакторов на крупной АЭС, а также произошел масштабный пожар на экспортном топливном терминале в Усть-Луге. В то же время в Ростовской области уже четвертый день горит Новошахтинский НПЗ после атаки дронами. Его годовая мощность составляет 5 млн тонн нефти (около 100 тыс. баррелей в день).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США второй раз за месяц ужесточили санкции против "теневого флота" Ирана

Автор: 

нефть (1976) Удары по РФ (497)
Якщо фламінго вдарить по іншим великим потужностям, які добре палають, то це створить ще більший дефіцит.
25.08.2025 10:36 Ответить
Ціна Brent піднялися на 3 центи на бочці??? Та ви шо? Що, вважаєте - Катастрофа?
Та ні, це ви хочете всіх нас перелякати... Та й цікавить нас лише ціна бочки Urals....
25.08.2025 10:36 Ответить
та дала згоду на певні гарантії територіальної цілісності України - рашистські гарантії територіальної цілосності не годяться навіть для того,щоб ними "трамбонову" задницю "обслужити"....
25.08.2025 10:36 Ответить
Ну бридня ж.
Оркам розбили НПЗ де літера П - переробка. Тобто на ринку пропозиція НЕпереробленої нафти збільшується бо її, очевидно, треба кудись дівать...
25.08.2025 10:45 Ответить
та не тільки НПЗ покалічили, але й нафтові транспортні магістралі...
25.08.2025 10:51 Ответить
Три НПЗ переробляли суттєво більше нафти ніж качала Дружба. Окрім того в Дружбу вони зараз заливають нафту з ж/д. Там вся лінія на Мозир забита ешелонами.
25.08.2025 11:04 Ответить
Ніхто ж не проти високих світових цін на нафту. Важливо випиляти паРашу з цього ринку
25.08.2025 10:47 Ответить
на всі 100 - неможливо. Через китайозів.
25.08.2025 10:52 Ответить
Їм по 100-120 дуже добре допоможе наповнити бюджет.

ну а ізолювати її неможливо, Китай і Індія - половина населення планети.
25.08.2025 10:56 Ответить
 
 