Цены на нефть выросли после украинских атак на российские энергообъекты, - Reuters

Цены на нефть выросли на фоне украинских атак дронами по российским энергетическим объектам, что вызвало беспокойство относительно стабильности поставок.

Как отмечается, фьючерсы на Brent поднялись на 3 цента (0,04%) - до $67,76 за баррель. Американская WTI выросла на 7 центов (0,11%) - до $63,73.

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что успехи Украины в поражении российской нефтяной инфраструктуры увеличивают риски роста цен на нефть.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия согласилась на существенные уступки в переговорах, в частности отказалась от идеи установления марионеточного режима в Киеве и дала согласие на определенные гарантии территориальной целостности Украины.

Однако президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против Москвы, если в течение двух недель не будет прогресса в урегулировании войны.

Инвесторский оптимизм также подпитал намек главы ФРС Джерома Пауэлла на возможное снижение ставки в ближайшее время. Это усилило спрос на сырьевые активы, на что дополнительно повлияли перебои с поставками энергоносителей и металлов.

Напомним, в воскресенье Украина атаковала объекты в России: резко упала мощность одного из реакторов на крупной АЭС, а также произошел масштабный пожар на экспортном топливном терминале в Усть-Луге. В то же время в Ростовской области уже четвертый день горит Новошахтинский НПЗ после атаки дронами. Его годовая мощность составляет 5 млн тонн нефти (около 100 тыс. баррелей в день).

