Цены на нефть выросли после украинских атак на российские энергообъекты, - Reuters
Цены на нефть выросли на фоне украинских атак дронами по российским энергетическим объектам, что вызвало беспокойство относительно стабильности поставок.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, фьючерсы на Brent поднялись на 3 цента (0,04%) - до $67,76 за баррель. Американская WTI выросла на 7 центов (0,11%) - до $63,73.
Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что успехи Украины в поражении российской нефтяной инфраструктуры увеличивают риски роста цен на нефть.
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия согласилась на существенные уступки в переговорах, в частности отказалась от идеи установления марионеточного режима в Киеве и дала согласие на определенные гарантии территориальной целостности Украины.
Однако президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против Москвы, если в течение двух недель не будет прогресса в урегулировании войны.
Инвесторский оптимизм также подпитал намек главы ФРС Джерома Пауэлла на возможное снижение ставки в ближайшее время. Это усилило спрос на сырьевые активы, на что дополнительно повлияли перебои с поставками энергоносителей и металлов.
Напомним, в воскресенье Украина атаковала объекты в России: резко упала мощность одного из реакторов на крупной АЭС, а также произошел масштабный пожар на экспортном топливном терминале в Усть-Луге. В то же время в Ростовской области уже четвертый день горит Новошахтинский НПЗ после атаки дронами. Его годовая мощность составляет 5 млн тонн нефти (около 100 тыс. баррелей в день).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ні, це ви хочете всіх нас перелякати... Та й цікавить нас лише ціна бочки Urals....
Оркам розбили НПЗ де літера П - переробка. Тобто на ринку пропозиція НЕпереробленої нафти збільшується бо її, очевидно, треба кудись дівать...
ну а ізолювати її неможливо, Китай і Індія - половина населення планети.